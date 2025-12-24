Advertisement
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, पहले हड़ताल, सड़क जाम और अब PM मोदी से सीधी मुलाकात की प्लानिंग!

श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, पहले हड़ताल, सड़क जाम और अब PM मोदी से सीधी मुलाकात की प्लानिंग!

Sri Lankan Navy arrests 12 fishermen of Rameswaram: श्रीलंकाई नौसेना ने 23 दिसंबर 2025 को रामेश्वरम के 12 मछुआरों को समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. विरोध में रामेश्वरम में हड़ताल और सड़क जाम हुआ. मछुआरा संघ PM मोदी के 13 जनवरी दौरे पर मिलने की तैयारी कर रहे हैं. जानें पूरी रिपोर्ट.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 24, 2025, 11:59 AM IST
श्रीलंका ने किन 12 भारतीयों को पकड़ा तो मच गया बवाल, पहले हड़ताल, सड़क जाम और अब PM मोदी से सीधी मुलाकात की प्लानिंग!

Sri Lankan Navy arrests 12 fishermen: तमिलनाडु के रामेश्वरम में इन दिनों मछुआरों का गुस्सा सातवें आसमान पर है. श्रीलंकाई नौसेना ने उनके 12 साथियों को पकड़ लिया है, आरोप है कि वे समुद्री सीमा पार करके श्रीलंका के पानी में मछली पकड़ रहे थे. ये सभी मछुआरे रामेश्वरम और थंगाचिमाडम के रहने वाले हैं. उनकी एक मशीनीकृत नाव भी जब्त कर ली गई, जो थंगाचिमाडम के जोथीबास की थी. जिसके बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम में मोटरबोट मछुआरों ने बुधवार को एक दिन की हड़ताल की, जिससे मछली पकड़ने की गतिविधियां बंद रहीं. यह हड़ताल श्रीलंकाई नौसेना द्वारा समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 12 मछुआरों की तत्काल रिहाई की मांग को लेकर की गई.

यह विरोध प्रदर्शन गिरफ्तार मछुआरों को जेल में डाले जाने के बाद मछली पकड़ने वाले समुदायों में बढ़ते गुस्से के बाद हुआ, जिससे उनके परिवार संकट और अनिश्चितता में हैं.
सभी मछुआरे रामेश्वरम के रहने वाले हैं, जिन्हें श्रीलंकाई नौसेना ने हिरासत में ले लिया था, जिससे रामनाथपुरम जिले के तटीय गांवों में व्यापक चिंता फैल गई है.

मंगलवार शाम को गिरफ्तार मछुआरों के परिवारों ने थंगाचिमाडम में राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. यह विरोध प्रदर्शन शाम 4.30 बजे शुरू हुआ और एक घंटे से अधिक समय तक चला. प्रदर्शन में 300 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं. व्यस्त राजमार्ग पर जाम लगने से यातायात ठप हो गया. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा हुई.

रामनाथपुरम राजस्व मंडल अधिकारी कबीब रहमान और रामेश्वरम सहायक पुलिस अधीक्षक मीरा के नेतृत्व में अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की. परिवार के सदस्यों ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब तक मछुआरों की रिहाई के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाते, तब तक वे आंदोलन वापस नहीं लेंगे. अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि सरकार गिरफ्तार मछुआरों को वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाएगी, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक तितर-बितर हो गए.

मंगलवार को रामेश्वरम बंदरगाह समुद्र तट पर सभी पावर-बोट मछुआरा संघों की एक संयुक्त सलाहकार बैठक हुई. बैठक में केंद्र और तमिलनाडु दोनों सरकारों से श्रीलंकाई हिरासत में बंद 12 मछुआरों को बचाने के लिए तत्काल राजनयिक और प्रशासनिक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया.

संघों ने श्रीलंकाई जेलों में लंबे समय से बंद सभी भारतीय मछुआरों की रिहाई सुनिश्चित करने और ऐसी घटनाओं के दौरान जब्त की गई नावों को वापस लाने के लिए भी कदम उठाने पर जोर दिया, जो उनके अनुसार सैकड़ों परिवारों की आजीविका का एकमात्र साधन है.

बैठक में पाक जलडमरूमध्य क्षेत्र में बार-बार होने वाले मछुआरों के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने की भी मांग की गई. मछुआरों ने 13 जनवरी को रामेश्वरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे पर उनसे मिलने का मौका ढूंढ रहे हैं, ताकि वे अपनी मांगें सीधे केंद्र और राज्य सरकारों के सामने रख सकें. एसोसिएशनों ने 26 जनवरी को रामेश्वरम बस स्टैंड के सामने एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने का भी फैसला किया है. (इनपुट आईएएनएस से)

krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं.

fishermen

