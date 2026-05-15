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Hindi Newsदेशजब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी-बारिश का खूनी तांडव, इतिहास के वो 5 महाविनाशी तूफान जिनसे आज भी कांपती है दुनिया!

जब हवा बनी यमराज: यूपी में आंधी-बारिश का खूनी तांडव, इतिहास के वो 5 महाविनाशी तूफान जिनसे आज भी कांपती है दुनिया!

UP Storm News: उत्तर प्रदेश में आए भीषण आंधी-तूफान और बारिश से 100 से ज्यादा लोगों की मौत ने दुनिया के सबसे विनाशकारी तूफानों की याद ताजा कर दी है. भोला चक्रवात, कोरिगा चक्रवात, हुगली चक्रवात, नीना टाइफून और नरगिस जैसे तूफानों में लाखों लोगों की जान गई थी. यूपी की ताजा त्रासदी ने फिर साबित किया कि कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 06:59 AM IST
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Deadliest Storms
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World Deadliest Storms: कुदरत जब अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो इंसान की सारी ताकत और तकनीक बेबस नजर आने लगती है. उत्तर प्रदेश में 14-15 मई के बीच आई विनाशकारी आंधी, बारिश और आकाशीय बिजली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं के सामने इंसान कितना कमजोर है. प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर और सोनभद्र समेत कई जिलों में आए इस तूफान ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है. पेड़ों के गिरने, मकानों के ढहने और बिजली गिरने की घटनाओं ने पूरे प्रदेश में तबाही का मंजर पैदा कर दिया.

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राज्य राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक, इस आपदा में 104 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं. धूल भरी आंधी इतनी भयावह थी कि दिन में ही अंधेरा छा गया. करीब 90 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए, वहीं 114 से ज्यादा मवेशियों की भी मौत हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने और राहत कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. आइए इस बीच भारत और दुनिया के उन 5 सबसे विध्वंसक तूफानों की बात करते है, जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी.

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1. भोला चक्रवात (1970): जब समंदर ने निगल लीं लाखों जिंदगियां

इस लिस्ट में पहला नाम भोला चक्रवाती तूफान का आता है. 12 नवंबर 1970 को आए भोला चक्रवात को दुनिया का सबसे घातक उष्णकटिबंधीय तूफान माना जाता है. इस चक्रवात ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल में ऐसी तबाही मचाई कि 3 लाख से 5 लाख लोगों की मौत हो गई. समुद्री लहरों ने गांवों और शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया था.

2. कोरिगा चक्रवात (1839): आंध्र प्रदेश का सबसे भयावह दिन

इस लिस्ट में दूसरा नाम कोरिगा चक्रवाती तूफान का आता है. 25 नवंबर 1839 को आंध्र प्रदेश के बंदरगाह शहर कोरिगा पर आए भीषण चक्रवात ने इतिहास का सबसे दर्दनाक मंजर पैदा किया. करीब 40 फीट ऊंची समुद्री लहरों ने पूरे इलाके को डुबो दिया और लगभग 3 लाख लोगों की मौत हो गई.

3. हुगली नदी चक्रवात (1737): बंगाल में मौत का तूफान

इस लिस्ट में तीसरा नाम हुगली नदी चक्रवाती तूफान का आता है. 1737 में बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान ने कोलकाता और आसपास के इलाकों को बर्बाद कर दिया था. इसे कलकत्ता चक्रवात भी कहा जाता है. अनुमान है कि इस आपदा में करीब 3 लाख लोगों की जान गई थी. कई इलाकों में बाढ़ का पानी इतना बढ़ गया था कि नावें सड़कों पर तैरने लगी थीं.

4. नीना टाइफून (1975): जब बांध टूटने से आई मौत की बाढ़

इस लिस्ट में चौथा नाम नीना टाइफून का आता है. चीन में आया नीना टाइफून सीधे तूफान से ज्यादा अपनी विनाशकारी बारिश के कारण याद किया जाता है. भारी बारिश से बानकियाओ बांध टूट गया और उसके बाद आई भयंकर बाढ़ में करीब 1.71 लाख लोगों की मौत हो गई. इसे दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक और इंजीनियरिंग त्रासदियों में गिना जाता है.

ये भी पढ़ें: 100 से ज्यादा जानें लेने के बाद अब मौसम का क्या इरादा है? जानिए 15 मई को कैसा रहेगा देशभर का हाल

5. चक्रवात नरगिस (2008): म्यांमार की सबसे बड़ी तबाही

इस लिस्ट में पांचवा नाम नरगिस चक्रवाती तूफान का आता है. मई 2008 में म्यांमार से टकराए चक्रवात नरगिस ने इरावदी डेल्टा क्षेत्र को पूरी तरह तबाह कर दिया था. इस आपदा में 1.38 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी. राहत और बचाव कार्य में देरी ने हालात को और भयावह बना दिया था.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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