एक मंच पर कई उत्सव : नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स 3.0 में मनाया भारत की साहित्यिक विविधता का उत्सव

World Book Fair: नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स 3.0 भारत मंडपम को एक ऐसे मंच के रूप में प्रस्तुत कर रहा है जहां देश के प्रतिष्ठित साहित्यिक उत्सव एवं सांस्कृतिक मंच एक साथ आ गए हैं. विविध साहित्यिक परंपराओं, विचारों और स्वरों को एक साथ लाने की मंशा के साथ शुरु हुआ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स 3.0 विविध दृष्टियों को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के विशाल बैनर तले ले आया है, जो इसके देश के सर्वाधिक समावेशी एवं विशाल साहित्यिक जुटान की स्थिति को और सुदृढ़ कर रहा है. पुस्तक लोकार्पण, समूह चर्चा और विशेष सत्रों में 100 से ज्यादा वक्ता इसमें शामिल हो रहे हैं.

पुस्तक मेले में इन विषयों पर चर्चा

इनमें शामिल पुरी लिटरेचर फेस्टिवल (PLF), ने भारत के इतिहास, स्मृति, आस्था, जेंडर और समकालीन जीवन से जुड़े विषयों पर बौद्धिक रूप से समृद्ध सत्रों की एक श्रृंखला का संयोजन किया है. ‘रेल्स, रिपब्लिक, एंड दि लाइव्स वी इनहेरिट’ शीर्षक सत्र में भारतीय रेलवे को देश के एक जीवंत अभिलेख के रूप में प्रस्तुत किया गया. यहां आयोजित अन्य सत्रों में शहरी अकेलापन, प्रेम और जिजीविषा, सौर मिथकों की स्त्रीवादी पुनर्व्याख्या, तथा प्रवासन और पहचान जैसे विषयों पर बात की गई. नालंदा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल प्राचीन नालंदा की उस विरासत से प्रेरित है, जो कभी वैश्विक ज्ञान का प्रमुख केंद्र हुआ करता था. यह महोत्सव वेदों, संस्कृत, योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान परंपराओं में निहित भारत की बौद्धिक परंपराओं को रेखांकित करता है. नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार से लंबे समय से जुड़ी वैषाली सेता द्वारा संयोजित इन सत्रों में समकालीन वैश्विक संदर्भ में नालंदा की प्रासंगिकता पर विचार किया गया, जहां काव्यात्मक और चिंतनशील संवाद चर्चाओं की आधारशिला बने.

लेखकों से सीधा जुड़ते हैं पाठक

द ग्रेट इंडियन बुक टूर के अंतर्गत आयोजित साहित्यिक संवादों ने फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स 3.0 के दायरे को और विस्तार दिया। इसके सत्रों में,' किस प्रकार कथा साहित्य साधारण जीवन से अर्थ ग्रहण करता है, वास्तविक जीवन के संघर्ष प्रेरक कथाओं में कैसे रूपांतरित होते हैं, और कुछ पुस्तकें स्थायी प्रभाव क्यों छोड़ पाती हैं' जैसी प्रमुख साहित्यिक जिज्ञासाओं पर बात हुई. महोत्सव की सहयोगपूर्ण भावना इसमें शामिल आयोजकों से भी झलकती है. एशियन लिटरेरी सोसाइटी के श्री मनोज कृष्णन ने इस मेले को एशियाई साहित्य को व्यापक भारतीय पाठक वर्ग तक पहुंचाने का अवसर बताया, विशेष रूप से एशियन लिटरेरी कॉन्फ्लुएंस और इंडोनेशिया और सिंगापुर में आयोजित एएलएस कारवां जैसी पहलों के माध्यम से. पुरी लिटरेचर फेस्टिवल के श्री शशांक शेखर ने NDWDF को सबसे बड़ा बी2बी मंच बताया, जहां पाठक सीधे लेखकों और प्रकाशकों से जुड़ते हैं और 'बैडास बेगम्स से लेकर द लाइव्स वी इनहेरिट' जैसे विविध विषयों की खोज करते हैं. नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल की श्रीमती वैषाली ने इस मंच को नालंदा की उस परिकल्पना को प्रस्तुत करने का अवसर बताया, जिसके माध्यम से भारत की 'विश्वगुरु' के रूप में पुनः कल्पना की जा सके. साथ ही राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान भी मिले. इनमें भारत लिटरेचर फेस्टिवल भी शामिल है, जो नेतृत्व, आध्यात्मिकता, संस्कृति और समकालीन मुद्दों पर संवाद प्रस्तुत करता है. इसमें स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, रिकी केज, कैलाश सत्यार्थी सहित अनेक प्रतिष्ठित वक्ता शामिल रहे.

क्या है पुस्तक मेले का महत्व?

द ग्रेट इंडियन बुक टूर के आयोजक श्री प्रशांत ने देशभर के उभरते लेखकों को सशक्त बनाने के टूर के उद्देश्य पर प्रकाश डाला और कहा कि यह महोत्सव नए स्वरों को उपस्थिति और अवसर प्रदान करता है. वर्ल्डलीवाइज पब्लिकेशंस की श्रीमती चांदनी माथुर ने राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा पठन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा,' निःशुल्क प्रवेश ने बड़ी संख्या में विविध दर्शकों को यहां आने के लिए आकर्षित किया है.' यह रेखांकित किया कि साहित्य का मूल्य केवल बिक्री में नहीं, बल्कि पठन संस्कृति को जीवित रखने में निहित है. एशियन लिटरेरी सोसाइटी, एपीजे कोलकात्ता लिटरेरी फेस्टिवल, भारत लिटरेचर फेस्टिवल, पुरी लिटरेचर फेस्टिवल, नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल, द ग्रेट इंडियन बुक टूर, एनेकडोट पब्लिशिंग हाउस और वर्ल्डलीवाइज़ पब्लिकेशंस की सहभागिता के साथ फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स 3.0 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 की एक विशिष्ट पहचान के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है. विविध साहित्यिक स्वरों को एक सूत्र में पिरोते हुए संवाद, मार्गदर्शन तथा नई चीजों की खोज के लिए एक साझा मंच प्रदान करते हुए, यह महोत्सव न केवल साहित्य के सभी रूपों का उत्सव मना रहा है, बल्कि तेजी से बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य में स्थायी प्रासंगिकता को भी रेखांकित करता है.