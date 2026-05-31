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Hindi Newsदेशकचरे के ढेर पर खड़ी है हमारी तरक्की! शमशान से लेकर नदियों तक फैला प्लास्टिक का जहर, अब तो संभल जाओ!

कचरे के ढेर पर खड़ी है हमारी तरक्की! शमशान से लेकर नदियों तक फैला प्लास्टिक का जहर, अब तो संभल जाओ!

Plastic Pollution: आधुनिक बाजारवाद और भोगवादी प्रवृत्ति के कारण जन्म से लेकर मृत्यु (शमशान) तक हर जगह प्लास्टिक कचरे का अंबार लग रहा है. हर साल विश्व पर्यावरण दिवस पर नए संकल्प लेने के बजाय, इंसान को सिर्फ अपनी खुदगर्ज आदतों पर अंकुश लगाने की जरूरत है, ताकि प्रकृति और मूक जीव सुरक्षित रह सकें.

 

Written By  Sanjay Swami|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 31, 2026, 01:49 PM IST
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Plastic Pollution
Plastic Pollution

World Environment Day: प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस आता है. धीरे-धीरे विश्व के लगभग सभी देश इस दिवस पर्यावरण के प्रति कुछ नए संकल्प, कुछ नई योजनाएं विचारते हैं. कहीं पौधारोपण, कहीं संगोष्ठी सेमिनार का आयोजन करते हैं. इस वर्ष एक बार कुछ समय के लिए दैनिक कार्यव्यवहार, व्यापार को एक ओर रख कर शांत चित्त बैठिए- प्रकृति की ओर निहारिए. अपने आसपास के वृक्षों, पौधों, झाड़ियों से बात कीजिए. कुछ क्षण नदियों की करुणा सुनिए. पहाड़ों के मौन आर्तनाद को सुनने का प्रयास करें. धरती मां के सीने में हो रहे असंख्य सुराखों(बोरवेल) का विचार करें. मिट्टी की घटती उर्वरक क्षमता तथा बढ़ते कचरा का चिंतन करें. 

दम तोड़ती नदियां और सिकुड़ती झीलें

 

विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष हमें हमारे भविष्य के प्रति सचेत होने का संकेत करता है. प्रतिवर्ष गर्मी की तपिश बढ़ती जा रही है. जिसका परिणाम कूलर, एयर कंडीशन की मांग बढ़ रही है. प्रतिवर्ष मानवीय उपयोग हेतु पानी की मांग बढ़ रही है. भवन निर्माण तथा उद्योगों में पानी की खपत अपरिमित बढ़ रही है और भूजल स्तर प्रतिवर्ष न्यून होता जा रहा है. वर्षा ऋतु का समय छोड़ दें तो बारहमासी नदियों का प्रवाह भी धीमा होता जा रहा है. जल के स्रोत विशाल झीलें  न अब जल की मात्रा में विशाल हैं न क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत हैं. उनमें जल का आयतन घट रहा है दूसरी ओर अतिक्रमण से उनका भौगोलिक क्षेत्रफल संकुचित हो रहा है. तालाबों का स्थान स्विमिंग पुल ने ले लिया और कुएं अब बोरवेल समर्सिबल में रूपांतरित हो गए. मानव को उनकी आवश्यकता नहीं इसलिए समाप्त किया जा रहे हैं. 

विडंबना मानव ने केवल अपना चिंतन किया है जबकि ईश्वर ने पूरी प्रकृति का चिंतन किया है. तालाब, बावड़ी, पोखर, झीलें, नदियां सृष्टि के रचयिता ने सभी प्राणियों के लिए सृजन किया था. मानव ने केवल अपनी चिंता की और अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें रूपांतरित कर लिया. लाखों अन्य जीवों की प्रजातियों का विचार ही नहीं किया. जिसका परिणाम यह हो रहा है कि घटते वन क्षेत्र, कटते वृक्षों के अभाव में जंगली जीव भटक कर आवासीय क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं. विशाल वृक्षों की घटती संख्या से पंछी घट रहे हैं. झीलों में जल स्तर नून होने से जलीय जीवों की संख्या घट रही है. मानवीय हस्तक्षेप से प्रवासी पंछियों का झीलों, दल दलीय स्थलों में प्रवास तथा प्रजनन दर दोनों प्रभावित हुई है.

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पर्यावरण सुधार नहीं, आत्म-नियंत्रण जरूरी

 

दिन पर दिन बढ़ती गर्मी, घटते जल स्तर, वायुमंडल में बढ़ते प्रदूषण की भयावह स्थिति में भी सुझाव यह है कि मानव प्रकृति पर्यावरण को सुधारने की चिंता छोड़ स्वयं की आदतों पर ही अंकुश लगा ले. वह प्रकृति को प्रकृति के ही हाल पर छोड़ दे. प्रकृति अपनी साज संभल स्वयं कर सकती है. प्रकृति पर्यावरण तथा सभी जीव जंतु अब मनुष्य से यह अपेक्षा करते हैं कि वह केवल अपने को ही संभाल ले. जीव जंतु कह रहे हैं कि वह मात्र पर्यावरण में कचरे के रूप में जहर घोलना सीमित करे, अपेक्षा तो बंद करने की है. जंगलों, वनों पर अतिक्रमण करना कम करे. अपनी भोगवादी प्रवृति तथा जनसंख्या वृद्धि अभियान को सीमित करें.

अब आविष्कारक वैज्ञानिक नहीं अपितु उद्योगपति और विज्ञापन कंपनियां हैं. कैसे नए-नए कचरे के सृजन के तरीके खोजती हैं बाजारवाद ने सर्वत्र कचरे का अंबार लगा दिया है. सब कुछ तो पैकिंग में है. जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी सामग्री अंधाधुंध कचरा बढ़ा रही है. शमशान घाट भी जाते हैं पार्थिव शरीर को तो मुखाग्नि दे पंचतत्व में विलीन करते ही हैं, साथ ही शमशान भूमि को अजैविक कचरा पॉलिथीन प्लास्टिक की थैलियां प्लास्टिक की बोतले आदि की सौगात दे आते हैं. दिवंगत के शोक की स्थिति में पर्यावरण का विचार भी कहां सूझता है! गंगाजल प्लास्टिक की बोतल में, चंदन की लकड़ियां बहुत मोटी पॉलिथीन की पैकिंग में, केवड़ा अक्षत कुमकुम सब कुछ तो पैकिंग में है, कचरे का अंबार लग जाता हैं. कुछ शोकाकुल संबंधी तो उस सारे प्लास्टिक के कचरे को भी दिवंगत के साथ ही पंचतत्व में विलीन करने की सलाह दे देते हैं. कृपया विचार करें, सत्य को ग्रहण करें, असत्य अर्थात अविवेक का त्याग करें.

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Sanjay Swami

राष्ट्रीय संयोजक  (पर्यावरण शिक्षा),  शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली

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