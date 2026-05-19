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Hindi Newsदेशकहां है Vegetarian City of World, जहां नॉन-वेज खाना है अपराध; एक आंदोलन ने कैसे बदली इलाके की तस्वीर; दिलचस्प है कहानी

कहां है 'Vegetarian City of World', जहां नॉन-वेज खाना है 'अपराध'; एक आंदोलन ने कैसे बदली इलाके की तस्वीर; दिलचस्प है कहानी

दुनिया के कई ऐसे देश और शहर हैं, जो अपनी खानपान के लिए जाने जाते हैं. अलग-अलग देशों में कई प्रकार के वेज और नॉन-वेज व्यंजन मिलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा भी शहर है, जो पूरी तरीके से शाकाहारी है. इस शहर में नॉन-वेज खाना पूरी तरीके से बैन है और नियम न मानने पर सजा भी हो सकती है. 

Edited By:  abhinav tripathi|Last Updated: May 19, 2026, 04:05 PM IST
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Veg City Of World: दुनिया में कई देश और कई ऐसे शहर हैं, जो खाने-पीने की चीजों के लिए काफी मशहूर हैं. ऐसी अलग-अलग जगहों पर लोग स्वादिष्ट और विभिन्न प्रकार के व्यंजन लुत्फ लेने जाते हैं. वेज और नॉन-वेज खाने के लिए दुनिया के कई देश खास पहचान बनाए हुए हैं, जहां पर दूर-दूर से खाने के शौकीन पहुंचते हैं और लाजवाब व्यंजनों का आनंद लेते हैं. इस बीच अगर हम आपसे कहें कि दुनिया में एक ऐसा देश या शहर है, जहां पर नॉन-वेज खाना पूरी तरीके से बैन है, तो शायद आप यकीन न करें. 

दरअसल, किसी को यकीन नहीं हो सकता है कि दुनिया का कोई स्थान हो, जहां पर नॉन-वेज या वेज खाने पर बैन लगा हो, लेकिन यह सच है. दुनिया में एक ऐसा शहर है, जहां पर नॉन-वेज बेचना या खाना आपको मुसीबत में डाल सकता है. इस शहर के किसी भी इलाके से न कोई ऑमलेट की खुशबू आती है और न कहीं पर कबाब पकता नजर आ सकता है. इससे भी खास बात है कि ये शहर भारत के एक राज्य में बसता है. माना जाता है कि यह दुनिया का इकलौता शहर है जिसको पूरी तरीके से शाकाहारी घोषित किया गया है. आइए आपको बताते हैं कि आखिर यहां किस कारण मांसाहारी खाने को बैन करना पड़ा? 

दुनिया का इकलौता शहर जहां बैन है नॉन-वेज 

भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में स्थित पालीताना शहर को शुद्ध शाकाहारी शहर कहा जाता है. इस शहर में नॉन-वेज न मिलने के पीछे लोगों के दिलों में बसा अहिंसा का सिद्धांत है. पालीताना शहर दुनिया के सामने अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण पेश करता है. बता दें कि इस शहर में मांस-मछली या अंडे खाना और बेचना पूरी तरीके से गैरकानूनी माना जाता है. तभी तो, यहां किसी भी गली या बाजार में नॉन-वेज नहीं मिलता है. दुकानों को छोड़िए, घरों में भी लोग नॉन-वेज नहीं पकाते हैं. गुजरात के इस छोटे से शहर को पूरी दुनिया में वेजिटेरियन सिटी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है. 

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आखिर क्यों यहां बैन है नॉन-वेज 

दुनिया के किसी भी हिस्से में खाने को लेकर कोई बैन नहीं है. आम तौर पर लोग अपने मन का भोजन करते हैं, लेकिन जब पालीताना शहर की बात आती है, तो अक्सर सवाल किया जाता है कि यहां पर नॉन-वेज खाना गुनाह क्यों है. दरअसल, पालीताना में भी पहले नॉन-वेज परोसा जाता था, लेकिन साल 2014 में यहां पर एक ऐसी घटना हुई, जिसके बाद शहर में मिलने वाले खाने की तस्वीर बदल गई. यहां पर जैन समुदाय के सैकड़ों साधुओं ने शहर में मिलने वाले नॉन-वेज को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दिया था. उन्होंने मांग करते हुए कहा था कि शहर में चल रही कसाई की दुकानों को बंद किया जाए और सभी प्रकार की जीव हत्या पर बैन लगाया जाए. 

लंबे समय तक चले आंदोलन के आगे सरकार बेबस नजर आई और जैन साधुओं की इस मांग को स्वीकार करते हुए शहर में मांस की बिक्री पर रोक लगा दिया गया. इसके अलावा इस शहर में जानवरों की हत्या को गैरकानूनी घोषित किया गया और नॉन-वेज खाने पर पूरी तरीके बैन लगा दिया था. इसके बाद सख्त नियमों को लागू किया गया, जिसके बाद यह शहर शाकाहारी बन गया. इस फैसले के बाद इस शहर की पहचान दुनिया में बदल गई. 

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खाने में मिलते हैं अलग-अलग व्यंजन 

नॉन-वेज खाने के बैन होने के बावजूद ऐसा नहीं है कि शहर में मिलने वाली डिशेज कम हो गई. यहां के शाकाहारी स्वाद की दुनिया दीवानी है. यहां के लोग और बड़ी संख्या में आने वाले टूरिस्ट ट्रेडिशनल गुजराती भोजन का आनंद लेते हैं. यहां पर ढोकला, खांडवी, दाल-ढोकली समेत कई स्वादिष्ट डिशेज मिलती हैं. 

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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