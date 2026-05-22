धरती नहीं मानो पाताल भी धधक रहा! अलनीनो अगर सुपर अलनीनो बना तो कहर बनकर टूटेंगे आने वाले 10 दिन?

India Heatwave Update: पूरा भारत तप रहा है तो दिल्ली NCR धधक रहा है. मई खत्म होने से पहले जून जैसी आग बरस रही है. राजधानी में 47 डिग्री के टॉर्चर की चेतावनी है. सड़कें तवे की तरह जल रही हैं. हवा में लू के थपेड़े हैं और आसमान से मानो आग बरस रही है. हालात मैदानों में नहीं बिगड़े हैं. पहाड़ भी गर्मी के आगे घुटने टेकते नजर आ रहे हैं. शिमला और ऊना में तापमान ने लोगों को हैरान कर दिया है. ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों को भी पसीना आ रहा हो.

मनाली में सुकून की तलाश में पहुंचे पर्यटक अब घंटों के जाम में फंसे हैं. उत्तराखंड में पहाड़ों की हवा भी अब गर्म महसूस होने लगी है. तो क्या इस बार गर्मी 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ देगी?

उत्तर भारत गर्मी से उबल रहा है. हीट वेव का असर महसूस किया जा रहा है. दिल्ली NCR से लेकर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा सब जगह हीट वेव का टॉर्चर है. लोगों का बुरा हाल है. स्कूलों की छुट्टियां होते ही लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. पहाड़ों पर भी भीड़ और गर्मी का असर देखा जा रहा है. हालांकि जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से राहत की तस्वीरें भी सामने आईं हैं.

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दिल्ली NCR में 47 डिग्री वाली आफत

दिल्ली की संजय झील में मछलियां मर गई हैं. बिहार में पटना समेत 14 जिलों में हीटवेव. लखीमपुर खीरी में वन्य जीव बेहाल है. अलीगढ़ से लेकर शहर-दर शहर अस्पताल में भीड़ देखने को मिल रही है. ओडिशा के मयूरभंज से लेकर देश के दिल मध्य प्रदेश के खजुराहो तक हाहाकार मचा है.

150 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा?

कहा जा रहा है कि इस बार गर्मी 150 साल का रिकॉर्ड तोड़ सकती है. मौसम वैज्ञानिकों ने डरावनी भविष्यवाणी में कहा है कि 2026 का एल नीनो 'सुपर एल नीनो' बन सकता है. एल नीनो एक प्राकृतिक मौसमी बदलाव है, जो हर कुछ सालों में प्रशांत महासागर में होता है. सामान्य स्थितियों में प्रशांत महासागर के पूर्वी हिस्से जैसे दक्षिण अमेरिका के पास समंदर का पानी ठंडा रहता है, वहीं पश्चिमी हिस्से जैसे एशिया और आस-पास का पानी गर्म रहता है. इस वजह से हवाओं का एक स्थिर पैटर्न बनता है, जो भारत में मानसून लाने में मदद करता है. इकोसिस्टम की यह घटना आमतौर पर 2 से 7 साल के अंतराल पर होती है और इसके कारण दुनिया भर के मौसम, बारिश और तापमान में भारी बदलाव आते हैं.

जब एल नीनो आता है, तब ये पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है. हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर भारत पर पड़ता है. 2023 में भी ऐसा असर देखा गया था, जब कई जगह तापमान 45 से 48 डिग्री तक पहुंचा था. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 2026 में हालात और गंभीर हो सकते हैं क्योंकि प्रशांत महासागर का तापमान तेजी से बढ़ रहा है. अगर ये 'सुपर एल नीनो' बना तो इसे पिछले 150 सालों में सबसे शक्तिशाली मौसमीय घटनाओं में से एक माना जाएगा. दर लगभग तीन चौथाई देश भट्टी की तरह तपेगा. ऐसी स्थितियों में उत्तर भारत, मध्य भारत में आने वाले कुछ दिन आसान नहीं होंगे.

ऐसी वजहों से देश में अगर मॉनसून कमजोर रहा तो भारत में सूखा पड़ सकता है. भीषण गर्मी, लू के बीच पानी का संकट गंभीर हो सकता है.

इन राज्यों में राहत की बारिश के आसार

जम्मू-कश्मीर के डोडा में तेज बारिश हुई. गुरेज घाटी में 4 से 6 इंच बर्फ पड़ी तो उत्तर भारत की गर्मी से बचाव के लिए घूमने गए लोगों के कलेजे में ठंडक पड़ी.