Heritage Day: सरकार का फैसला, ऐतिहासिक स्मारकों में इन दिनों बिना टिकट होगी एंट्री

Entry without tickets in Heritage Place: आज दुनियाभर में विश्व धरोहर दिवस (World Heritage Day) मनाया जा रहा है. दुनिया की चुनिंदा धरोहरों के स्वर्णिम इतिहास और निर्माण को बचाए रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है. भारत सरकार ने विश्व धरोहर दिवस पर बड़ा फैसला लिया है. राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थलों पर जाने के लिए कई खास मौकों पर कोई टिकट नहीं लेनी होगी.

केंद्र सरकार ने आम लोगों, खासकर युवाओं को भारतीय ऐतिहासिक धरोहरों से जोड़ने के मकसद से लिया यह फैसला लिया है. अब दशहरा, होली, महिला दिवस, समेत 21 खास मौकों पर टिकट नहीं लेना होगा. 31मार्च 2023 तक इन ऐतिहासिक स्थलों में जाने के लिए 21 मौकों पर टिकट न लेने का आदेश जारी किया गया है. इसकी जानकारी सभी राज्यों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भेज दी गई है.

On the occasion of ‘World Heritage Day’ there will be ‘Free Entry’ at all the @ASIGoI protected Sites & Monuments across India. pic.twitter.com/thuILb04nu

— Office of G. Kishan Reddy (@KishanReddyOfc) April 17, 2022