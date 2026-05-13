दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना भगवान कृष्ण का वो 'दिव्य' धाम, जहां मई-जून में भी 10 डिग्री रहता है तापमान

Highest Temple of Lord Krishna in World: अगर आप मई-जून की इन छुट्टियों में कहीं बाहर घूमने का प्लान कर रहे हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने भगवान कृष्ण के 'दिव्य' धाम के दर्शन करके आइए. वहां पर मई-जून में भी 10 डिग्री तापमान रहता है. दिव्यता और शांति इतनी कि आप अपने आप में खो जाएंगे और आपको अपने पास कान्हा जी के खड़े होने का एहसास होगा.
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Highest Temple of Lord Krishna in India: मई-जून की इन गर्मियों में जब दिल्ली, राजस्थान समेत उत्तर भारत में पारा 45 डिग्री को पार कर जाता है. पंखे और कूलर भी लोगों को राहत नहीं दे पाते. तब देश में एक ऐसी जगह होती है, जहां तापमान 10-15 डिग्री रहता है. वहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं, जो तन-मन को अथाह शांति प्रदान करती हैं. यह जगह है, दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना भगवान कृष्ण का मंदिर. आप वहां पर महज 4 दिनों बढ़िया ट्रिप करके लौट सकते हैं. वहां जाकर भीषण गर्मी में भी आपके शरीर और मन, दोनों को जो आत्मिक शांति मिलेगी, वह सुख आप कहीं हासिल नहीं कर पाएंगे. आइए जानते हैं कि भगवान कान्हा को समर्पित वह मंदिर कहां है और वहां तक कैसे जा सकते हैं.
भगवान कृष्ण को समर्पित दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है. वहां की रोरा घाटी में स्थित युल्ला कांडा कृष्ण मंदिर को दुनिया का सबसे ऊंचा कान्हा टेंपल कहा जाता है. वह मंदिर समुद्र तल से करीब 12 हजार 778 फीट की ऊंचाई पर बना है. मंदिर के चारों ओर ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां हैं, जहां पर साल के 12 महीने बर्फ जमी रहती है. उस बर्फ से पिघला पानी बीच में बनी एक झील में इकट्ठा होता रहता है. उसी झील के बीचों-बीच यह पावन मंदिर बना है.
स्थानीय मान्यता है कि जब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे तो उन्होंने इस पवित्र झील को बनाया और उसके बीच में भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर की स्थापना की. तब से आज तक इस दिव्य मंदिर में पूजा होती आ रही है. बहुत ऊंचाई पर बने इस अद्भुत मंदिर के आसपास दूर-दूर तक कोई आबादी नहीं है. चारों ओर बर्फीली चोटियां, हरे-भरे अल्पाइन के मैदान, चारों ओर फैले देवदार के घने जंगल और वहां का शांत वातावरण हर किसी को मोह लेता है. वहां पहुंचकर ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो.
अगर आप भी गर्मियों की छुट्टियों में इस दिव्य मंदिर के दर्शनों का प्लान बनाते हैं तो यह आपके जीवन की यादगार यात्रा बन जाएगी. आने-जाने की यह पूरी यात्रा आप 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपके किन्नौर पहुंचना होगा और उसके बाद ऊरनी (निचार तहसील) के पास बने युल्ला खास गांव जाना होगा. वहां पर आप होम स्टे लेकर आराम से रहने का इंतजाम कर सकते हैं. वहीं से करीब 12 किमी का मध्यम कठिनाई वाला पैदल ट्रेक शुरू होता है.
यह ट्रेक देवदार, ओक और पाइन के घने जंगलों, फूलों से भरे मैदानों और छोटी-छोटी नदियों को पार करता हुआ मंदिर तक ले जाता है. रास्ते में आपको जगह-जगह किन्नौरी सेब के बाग और बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां दिखाई देंगी. जिससे आप अपनी सारी थकान भूल जाएंगे. ऊंचाई पर चढ़ते समय हर कदम पर आपकी सांस फूलेगी लेकिन जब आप दिव्य झील और पवित्र श्री कृष्ण मंदिर का दर्शन करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे.
दिल्ली-एनसीआर से जाने पर इस पूरी यात्रा में करीब 9-10 हजार रुपये का खर्च आ सकता है. इसमें बस यात्रा, लोकल टैक्सी, गाइड, होम स्टे और भोजन शामिल है. अगर आप ग्रुप में प्लान करें तो यह खर्च 7-8 हजार रुपये प्रति व्यक्ति तक आ सकता है.
दुनिया के सबसे ऊंचे इस कृष्ण मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वहां पर कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं है. दूर-दूर तक बिखरी है तो केवल भक्ति और प्रकृति का अनोखा संगम. वहां की यात्रा कर चुके श्रद्धालुओं का मानना है कि भगवान कृष्ण की कृपा से उनके सभी मानसिक तनाव, गर्मी और थकान दूर हो गई. ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण वहां पहुंचे सभी श्रद्धालुओं को अपने होने का एहसास करवा रहे होते हैं. वे संकेत दे रहे होते हैं कि 'मैं हूं ना, तुम चिंता क्यों करते हो.'
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