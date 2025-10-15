Advertisement
'दुनिया में पहली बार भारत ने जमीन से 300 KM दूर 5 हाईटेक फाइटर प्लेन मार गिराए', ऑपरेशन ‌सिंदूर के 88 घंटे की आई पूरी डिटेल्स

Lt Gen Rajiv Ghai On Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में भारत की तरफ से किया गया गया सबसे सटीक ऑपरेशन है. जिसमें भारतीय सेना की सटीकता और दमदारी ने पूरी दुनिया में एक मिशाल पेश की है. जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके से सुनाई जा रही है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असल में क्या-क्या हुआ था.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 15, 2025, 07:58 AM IST
Over 100 Pakistani soldiers killed in Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर पूरी दुनिया में भारत की तरफ से किया गया गया सबसे सटीक ऑपरेशन है. जिसमें भारतीय सेना की सटीकता और दमदारी ने पूरी दुनिया में एक मिशाल पेश की है. जिसकी कहानियां पूरी दुनिया में अलग-अलग तरीके से सुनाई जा रही है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असल में क्या-क्या हुआ था. एक बार फिर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो उस समय डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस (DGMO) थे. उन्होंने UN से जुड़े देशों के आर्मी चीफ से इस पर खुलकर बात की है. जानते हैं पूरी कहानी.

100 से अधिक आतंकी मारे गए
मंगलवार को सेना उप प्रमुख (रणनीति) लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने संयुक्त राष्ट्र में सैन्य योगदान देने वाले देशों के सेना प्रमुखों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर खुलकर बात की है. मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर का ज़िक्र करते हुए घई ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा दिए गए मरणोपरांत पुरस्कारों की संख्या से पता चलता है कि नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर उनके सैनिकों के हताहत होने का आंकड़ा 100 से ज़्यादा था.

पहलगाम आतंकी हमला
पहलगात आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर पर बात करते हुए घई ने बताया '22 अप्रैल से 6-7 मई की रात के बीच कार्रवाईयां विकसित और सामने आ रही थीं. हम अपने लक्ष्यों को प्राथमिकता दे रहे थे. हमने दुश्मन को रोकने के लिए अपनी सीमाओं पर कुछ एहतियाती तैनातियां कीं. अंतर-सेवा सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच काफ़ी समन्वय था. 

9 और 10 मई की रात की सच्चाई
घई ने 9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए सटीक हमलों के बारे में विस्तार से बताया. उन्होंने कहा, "हमने उनके (पाकिस्तान के) 11 हवाई ठिकानों पर हमला किया. आठ हवाई अड्डे, तीन हैंगर और चार रडार क्षतिग्रस्त हो गए. पाकिस्तानी हवाई संपत्तियां जमीन पर नष्ट हो गईं." उन्होंने आगे बताया कि एक C-130 श्रेणी का विमान और एक एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C), चार से पांच लड़ाकू विमान और कुछ संपत्तियां हवा में नष्ट हो गईं. इस महीने की शुरुआत में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल ए. पी. सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान के भीतर तीन अलग-अलग जगहों पर भारतीय हमलों में एक C-130 विमान और चार से पांच लड़ाकू विमान, संभवतः F-16, क्षतिग्रस्त हो गए, जो हैंगर में खड़े थे. इसके अलावा, भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए एक लंबी दूरी के हमले में एक AEW&C विमान या एक सिग्नल इंटेलिजेंस (SIGINT) विमान, साथ ही F-16 और JF-17 श्रेणी के पांच हाईटेक लड़ाकू विमान भी नष्ट हो गए.

दुनिया का सबसे लंबा 300 KM ग्राउंड-टू-एयर किल
लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा, "अब हम जानते हैं कि दुनिया का अब तक का सबसे लंबा ज़मीन से हवा में किया गया हमला 300 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी से हुआ था और इसमें पांच हाई-टेक लड़ाकू विमान (नष्ट) हुए थे. मुझे लगता है कि जिस बेबाकी से ये हमले किए गए, वही सबसे महत्वपूर्ण है."

नेवी तैयार थी, पाकिस्तान का विनाश हो जाता
ऑपरेशन में सिर्फ वायुसेना ही नहीं, नौसेना और थलसेना भी पूरी तरह तैयार थीं. घई ने बताया, "नेवी अरब सागर में तैनात थी. अगर पाकिस्तान ने और उकसाया होता तो न सिर्फ समुद्र से बल्कि हर तरफ से तबाही मचती." भारत ने LoC पर दूसरी लेयर को टारगेट किया, जो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था. यही वजह थी कि उनके नुकसान इतने बड़े हुए. घई ने बताया कि हमने चार-पांच कदम आगे की युद्ध-योजना बनाई थी, और हम जानते थे कि पाकिस्तानी ऐसा करने वाले हैं. इसलिए हमने उन्हें दूसरी परत पर निशाना बनाया, जिसकी उन्हें नियंत्रण रेखा पर उम्मीद नहीं थी. इसीलिए उनके इतने ज़्यादा लोग हताहत हुए."

88 घंटे में पाकिस्तान ने मान ली हार
लेफ्टिनेंट जनरल घई ने कहा कि दुश्मन को युद्ध विराम की मांग करने में 88 घंटे लग गए. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सैन्य कार्रवाई लक्षित, नियंत्रित और गैर-बढ़ाने वाली थी, और "हमने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए खुले तौर पर इसे स्वीकार किया".

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

DGMO Rajiv Ghai

