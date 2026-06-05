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Hindi Newsदुनियाएशिया से यूरोप को जोड़ता है ये दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज, चलते हुए होता मौत का एहसास, सिहर जाते लोग

एशिया से यूरोप को जोड़ता है ये 'दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज', चलते हुए होता 'मौत' का एहसास, सिहर जाते लोग

World Longest Suspension Bridge: क्या आप जानत हैं कि दुनिया में समुद्र पर बना एक ऐसा पुल भी है, जो एशिया से यूरोप को जोड़ता है. यह 'दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज' है, जिस पर चलते हुए 'मौत' का एहसास होता है. उस पर चलते हुए लोग सिहर जाते हैं. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jun 05, 2026, 11:45 PM IST
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एशिया से यूरोप को जोड़ता है ये 'दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज', चलते हुए होता 'मौत' का एहसास, सिहर जाते लोग

Where is World Longest Bridge: आपने नदी-नहरों पर बने हुए पुल बहुत सारे देखे होंगे, जो गांवों-शहरों को आपस में जोड़ते हैं. कई नामचीन पुल समुद्रों पर भी बने हैं, जो हर किसी को हैरान करते हैं. कई पुल दो देशों को भी आपस में जोड़ते हैं. लेकिन क्या आप किसी ऐसे पुल के बारे में जानते हैं कि जो 2 महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है. खास बात ये है कि यह दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज भी है. यानी कि उस पर चलते या गाड़ी चलाते समय झूलने जैसा एहसास होता है. 

एशिया और यूरोप को जोड़ता है ये अनोखा पुल

दुनिया के इस सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज का नाम Çanakkale Bridge है. यह पुल 18 मार्च 2022 को उत्तर-पश्चिमी तुर्की में खुला. यह पुल दो महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है. इस पुल की लंबाई 2023 मीटर है और यह यूरोप व एशिया को जोड़ता है. इस पुल के बनने से पहले दुनिया के सबसे लंबे सस्पेशन ब्रिज का खिताब जापान के अकाशी काइक्यो ब्रिज के नाम था, जो अब उससे छिन गया है. 

यूके डेली मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक, यह ब्रिज यह तुर्की के गैलीबोलू (यूरोपीय भाग) से शुरू होता है और एशियाई शहर लापसेकी तक जाता है. इस पुल के निर्माण में करीब 5 साल लगे और इस पर लगभग 2 अरब पाउंड की लागत आई. यह पुल 
जापान के अकाशी काइक्यो ब्रिज सो 32 मीटर लंबा है. इस पुल का निर्माण डार्डानेल्स स्ट्रेट पर किया गया है. इस पुल के बनने से स्ट्रेट में डेढ़ घंटे की फेरी यात्रा से छुटकारा मिल गया है और महज 10-15 मिनट में इंसान एक हिस्से से दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है. 

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दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज कहां है?

जब पुल का उद्घाटन हुआ तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इसे मुल्क का गौरव बताया था. उन्होंने कहा था, 'तुर्की ने जापान को पीछे छोड़ दिया, जिसके पास दुनिया का सबसे लंबा मिडस्पैन ब्रिज था. अब तुर्की ने उसका स्थान ले लिया है. चानक्कले ने एक नया भविष्य गले लगाया है.'

लेकिन दिलचस्प बात ये है कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज का खिताब अब तुर्की से भी छिनने वाला है. इसकी वजह ये है कि इटली अब अपनी मुख्य भूमि को सिसिली द्वीप से जोड़ने के लिए नया ब्रिज बनाने का प्लान कर रहा है. यह ब्रिज 3300 मीटर लंबा होगा. कंप्लीट होने के बाद यह ब्रिज दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज बन जाएगा. 

अब तुर्की का ख्वाब तोड़ने जा रहा इटली

इटली का यह ब्रिज मेसिना स्ट्रेट पर प्रस्तावित है. इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, 'यह आसान काम नहीं है, लेकिन हम इसे इटली के वर्तमान और भविष्य में निवेश मानते हैं. हमें मुश्किल चुनौतियां पसंद हैं जब वे सार्थक हों.' 

हालांकि, बताते चलें कि इस पुल को बनाने का यह पहला प्रस्ताव नहीं है. इससे पहले 1990 के दशक में विस्तृत योजना बनी थी, लेकिन 2006 में रद्द कर दी गई. 2009 में फिर से योजनाएं शुरू हुईं लेकिन 2023 में दोबारा रद्द हो गईं. पिछले साल फिर से प्रस्ताव सामने आए हैं. अगर अब इस पर बात बन जाती है तो तुर्की से यह खिताब हमेशा के लिए छिन जाएगा. 

भारत का सबसे लंबा सिंगल-लेन सस्पेंशन ब्रिज

अगर भारत की बात की जाए तो देश का सबसे लंबा सिंगल-लेन सस्पेंशन ब्रिज डोबरा-चांठी पुल है. यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में टिहरी झील के ऊपर बना है. इस पुल की लंबाई 725 मीटर, जिसमें सस्पेंशन ब्रिज वाला हिस्सा 440 मीटर लंबा है. यह ब्रिज टिहरी शहर और प्रताप नगर के बीच की दूरी को कम करता है.

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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