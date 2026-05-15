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Hindi Newsदेशसोने के भाव बिकती है ये सब्जी! 1 किलो की कीमत ₹1 लाख, अमीर भी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं; जानिए क्या है इसमें खास

सोने के भाव बिकती है ये सब्जी! 1 किलो की कीमत ₹1 लाख, अमीर भी खरीदने से पहले 100 बार सोचते हैं; जानिए क्या है इसमें खास

Luxury Food: अगर आप सोचते हैं कि महंगी सब्जियों की कीमत सिर्फ कुछ सौ रुपये किलो तक ही होती है, तो यह खबर आपको हैरान कर सकती है. दुनिया में एक ऐसी अनोखी सब्जी भी मौजूद है, जिसकी कीमत सोने के बराबर मानी जाती है. इस खास और बेहद दुर्लभ सब्जी का नाम Hop Shoots है. आइए जानते हैं आखिर क्या है इस सब्जी की खासियत और क्यों इसे दुनिया की सबसे महंगी सब्जियों में गिना जाता है...

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 15, 2026, 10:26 AM IST
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World's Most Expensive Vegetable
World's Most Expensive Vegetable

World's Most Expensive Vegetable: अगर आप सोचते हैं कि सब्जियां सिर्फ कुछ सौ रुपये किलो तक महंगी हो सकती हैं, तो यह खबर आपको चौंका सकती है. दुनिया में एक ऐसी भी सब्जी है जिसकी कीमत सोने के भाव तक पहुंच जाती है. इस खास सब्जी का नाम है Hop Shoots, जिसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 1000 यूरो यानी लगभग ₹90 हजार से ₹1 लाख प्रति किलो तक बताई जाती है. इतनी ज्यादा कीमत होने के कारण आम लोग तो दूर, अमीर लोग भी इसे खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं.

आखिर क्या होते हैं हॉप शूट्स?

हॉप शूट्स दरअसल हॉप प्लांट की कोमल टहनियां होती हैं. हॉप्स का इस्तेमाल आमतौर पर बीयर बनाने में किया जाता है, लेकिन इसके शुरुआती नरम शूट्स को सब्जी और सलाद के रूप में खाया जाता है. यूरोप के कई देशों में इसे बेहद लग्जरी फूड माना जाता है. इसकी मांग हाई-एंड रेस्टोरेंट्स और फाइव स्टार होटलों में काफी ज्यादा रहती है.

इतनी महंगी क्यों है ये सब्जी?

हॉप शूट्स की कीमत आसमान छूने के पीछे सबसे बड़ी वजह इसकी खेती और कटाई की कठिन प्रक्रिया है. इसे उगाना बेहद मेहनत वाला काम माना जाता है. पौधे से निकलने वाले कोमल शूट्स को बहुत सावधानी से हाथों से तोड़ा जाता है. एक दिन में किसान बेहद कम मात्रा में ही इसकी कटाई कर पाते हैं. इसके अलावा यह बहुत कम समय के लिए उपलब्ध होती है, जिससे इसकी सप्लाई सीमित रहती है और कीमत तेजी से बढ़ जाती है.

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काफी फायदेमंद होती है ये सब्जी

विशेषज्ञों के मुताबिक, Hop Shoots सिर्फ स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य लाभों के लिए भी मशहूर हैं. इसमें विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट और कई पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं. कुछ रिसर्च में इसे एंटीबायोटिक गुणों वाला भी बताया गया है. यही वजह है कि हेल्थ कॉन्शियस लोग और लग्जरी फूड पसंद करने वाले लोग इसे खास तौर पर तलाशते हैं.

भारत में भी बढ़ रही चर्चा

हाल के वर्षों में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर हॉप शूट्स की कीमत को लेकर काफी चर्चा हुई है. ₹1 लाख किलो तक बिकने वाली ये सब्जी लोगों के बीच हैरानी का विषय बनी हुई है. हालांकि भारत में इसकी खेती बेहद सीमित है, लेकिन एक्सोटिक और प्रीमियम फूड मार्केट में इसकी मांग धीरे-धीरे बढ़ती दिखाई दे रही है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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