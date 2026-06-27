टियर 2-3 शहर बन रहे हैं भारत में विकास के नए इंजन, कैसे आया ये बदलाव

लखनऊ का बिजनेस मालिक अब हैदराबाद के ग्राहक तक दो दिन में डिलीवरी पहुंचाने का वादा कर सकता है. अगर सेलर सही फुलफिलमेंट विकल्प चुनता है और उस पिनकोड तक तेज डिलीवरी संभव है, तो सेलर का यह वादा पूरा भी हो जाता है. नए सेलर्स के लिए रिवार्ड प्रोग्राम और सरल फीस संरचना, जैसे 1,000 रुपये से कम मूल्य के प्रोडक्ट्स पर जीरो रेफरल फीस से बिजनेस और अधिक आसान हो रहा है, इससे और ज्यादा एमएसएमई डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने में समर्थ बन रही हैं. इस तरह के प्रयासों से नॉन-मेट्रो शहरों के एंटरप्रेन्योर्स एमेजॉन मार्केटप्लेस पर अपना स्थायी बिजनेस स्थापित करने में समर्थ बन रहे हैं.