टियर 2-3 शहर बन रहे हैं भारत में विकास के नए इंजन, कैसे आया ये बदलाव

Ashvaveda: जब प्रसन्न पारीक ने जयपुर में अश्पवेदा की शुरुआत की थी, तब उनका उद्देश्य पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान और आधुनिक ग्राहकों की जरूरतों के बीच के अंतर को दूर करना था. भारत में ब्यूटी और वैलनेस प्रोडक्ट्स की भीड़ के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए न केवल उन्हें दमदार प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, बल्कि विश्वास, विजिबिलिटी और राजस्थान से बाहर स्थित ग्राहकों तक पहुंच भी बहुत जरूरी थी.
एमेजॉन जैसे चैनल पर सेल करके अश्पवेदा को टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिली. यह ब्रांड उन जगहों पर भी पहुंच पाया, जहां पहले इसकी मौजूदगी शून्य थी. आज अश्पवेदा भारत और विश्व के महत्वपूर्ण देशों, जैसे यूएस, यूके और यूरोप में भी अपना विस्तार कर रहा है. ब्रांड का यह सफर प्रदर्शित करता है कि कंपनी बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है.
जयपुर जैसे शहरों के एंटरप्रेन्योर पूरे देश में प्रतिष्ठित ब्रांड स्थापित कर रहे हैं. ये ब्रांड प्रदर्शित कर रहे हैं कि बिजनेस को सफल बनाने के लिए ग्राहकों, टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता भौगोलिक पहुंच के मुकाबले ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. विकास के इस सफर में सबसे आगे केवल मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे मेट्रो शहर ही नहीं हैं. बल्कि, मुरादाबाद का मेटलवेयर ईकोसिस्टम, सूरत का टैक्सटाईल नेटवर्क, कोयम्बटूर का मैन्युफैक्चरिंग बेस भी एमएसएमई के विकास, मैन्युफैक्चरिंग और कॉमर्स के मुख्य केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं.
भारत की अर्थव्यस्था की बुनियाद देश की लगभग 60 मिलियन एमएसएमई हैं. ये देश के जीडीपी में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देती हैं. ईकॉमर्स मार्केट, जो 2030 तक बढ़कर 345 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, तेजी से टियर 2 और टियर 3 शहरों में अपनाया जा रहा है.
मेट्रो शहरों के बाहर एंटरप्रेन्योरशिप का उदय
सूरत में दुनिया के सबसे शानदार टैक्सटाईल और डायमंड प्रोसेसिंग ईकोसिस्टम का निर्माण हुआ, जो ज्यादातर गुमनाम रहा। उद्योग के जानकार इसके बारे में जानते थे, लेकिन अधिकांश ग्राहक इससे अनजान थे. कोयम्बटूर चुपचाप प्रेसिजन इंजीनियरिंग का हब बन गया. जयपुर के कारीगरों ने बेहतरीन क्वालिटी की हाथों से बनी वस्तुओं का निर्माण किया, जिसके दिल्ली से पहले विदेशों के ग्राहकों ने खरीदा.
नॉन-मेट्रो शहरों के छोटे बिजनेस, दशकों से स्थानीय मांग तक सीमित थे. उनका डिस्ट्रीब्यूशन सीमित था और प्रोडक्ट्स को विजिबिलिटी नहीं मिल पाती थी. डिजिटल कॉमर्स इसमें परिवर्तन लेकर आ रहा है. यह हजारों क्राफ्ट एंटरप्राईज और पहली जनरेशन के एंटरप्रेन्योर्स को ग्राहकों तक पहुंचा रहा है. यह उन्हें विश्वास स्थापित करके मांग पूरी करने के अवसर दे रहा है. छोटे शहरों में क्षेत्रीय विशेषज्ञता वाले व्यवसायों को आगे बढ़ने के नए मार्ग मिल रहे हैं. जयपुर का हैंडीक्राफ्ट सेलर फिजिकल रिटेल स्टोर में निवेश किए बिना पूरे देश में मांग का परीक्षण कर सकता है.
यह केवल ग्राहकों की मांग ही नहीं, बल्कि ऑनलाईन व्यापार करने की सेलर की क्षमता की कहानी है. नॉन-मेट्रो शहरों के एंटरप्रेन्योर प्रोडक्ट फोटोग्राफी, क्वालिटी लिस्टिंग, रिव्यू, रेटिंग, कीवर्ड, पैकेजिंग, फुलफिलमेंट स्पीड और ग्राहकों को रिटेन करने में समर्थ बन रहे हैं. इससे एक स्पष्ट संकेत मिल रहा है. टियर 2 और टियर 3 शहर सप्लाई केंद्र बन रहे हैं, जहां स्मॉल एवं मीडियम बिजनेस भारत के ग्राहकों के लिए उत्पादन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और सेलिंग कर रहे हैं.
वास्तविक समानता के लिए मार्केटप्लेस इन्फ्रास्ट्रक्चर
डिजिटल कॉमर्स से एमएसएमई को स्थानीय मांग और भौगोलिक स्थानों से आगे बढ़ने में मदद मिल रही है. एमेजॉन मार्केटप्लेस छोटे व्यवसायों को वो क्षमताएं उपलब्ध करा रहा है, जो कभी बड़े ब्रांड्स को ही मिल पाती थीं. उदाहरण के लिए, ए.आई-पॉवर्ड लिस्टिंग टूल की मदद से सेलर ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट कैटालोग बना पाते हैं. सेलर सपोर्ट प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स को ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाएं और मार्केटप्लेस में बेहतर काम करना सिखाते हैं.
ए.आई-पॉवर्ड सेलर असिस्टैंट एंटरप्रेन्योर्स पर ऑपरेशन का भारत कम करते हैं. ये उन्हें सरल बातचीत द्वारा अपना ऑनलाईन स्टोर संभालने में मदद करते हैं. ये टूल इंग्लिश और हिंग्लिश भाषा में चौबीसों घंटे उपलब्ध होते है, इनसे सेलर्स को सेलिंग संबंधी सवालों के जवाब मिलते हैं. वो बिजनेस के बारे में जानकारी पा सकते हैं और टेक्निकल विशेषज्ञता के बिना ही मुख्य निर्णय लेने में समर्थ बनते हैं. जब छोटे व्यवसायों को एंटरप्राईज ग्रेड की इंटैलिजेंस मिलती है, तो हर आकर, हर स्थान और हर तरह के संसाधनों वाले एंटरप्रेन्योर्स को एक समान अवसर प्राप्त होते हैं.
ए.आई टूल्स के लिए शुरुआती नतीजे काफी अच्छे रहे हैं. ए.आई-पॉवर्ड लिस्टिंग क्षमताओं का उपयोग करने वाले सेलर्स के रूटीन ऑपरेशनल टास्क में लगने वाले समय में 70 प्रतिशत की कमी आई है. साथ ही, उनकी लिस्टिंग की क्वालिटी और प्रोडक्ट डिस्कवरेबिलिटी में सुधार भी हुआ है. फुलफिलमेंट के विस्तृत विकल्पों ने सेलर्स को बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के ग्राहकों तक प्रोडक्ट पहुंचाने में समर्थ बनाया है.
लखनऊ का बिजनेस मालिक अब हैदराबाद के ग्राहक तक दो दिन में डिलीवरी पहुंचाने का वादा कर सकता है. अगर सेलर सही फुलफिलमेंट विकल्प चुनता है और उस पिनकोड तक तेज डिलीवरी संभव है, तो सेलर का यह वादा पूरा भी हो जाता है. नए सेलर्स के लिए रिवार्ड प्रोग्राम और सरल फीस संरचना, जैसे 1,000 रुपये से कम मूल्य के प्रोडक्ट्स पर जीरो रेफरल फीस से बिजनेस और अधिक आसान हो रहा है, इससे और ज्यादा एमएसएमई डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने में समर्थ बन रही हैं. इस तरह के प्रयासों से नॉन-मेट्रो शहरों के एंटरप्रेन्योर्स एमेजॉन मार्केटप्लेस पर अपना स्थायी बिजनेस स्थापित करने में समर्थ बन रहे हैं.
एमएसएमई को बढ़ावा देने वाला ईकोसिस्टम
ऑनलाईन मार्केटप्लेस में अपने पहले 500 ऑर्डर पाने वाले एंटरप्रेन्योर को कई मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ता है, जैसे मैं बड़े स्तर पर इन्वेंटरी कैसे संभालूं? रिटर्न को कैसे संभालूं? मैं एक ऐसा ब्रांड कैसे स्थापित करूं, जो भारत के सभी हिस्सों तक पहुंच सके? सरकार ने एमएसएमई को क्रेडिट की उपलब्धता बढ़ाकर उन्हें प्रोत्साहित किया है. स्टार्टअप्स की फंडिंग शुरू की है.
ओएनडीसी और जीईएम जैसे अभियान चलाए हैं, जिससे छोटे व्यवसायों को डिजिटल बाजार में हिस्सा लेने में मदद मिल रही है. इसके साथ ही, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, फुलफिलमेंट समाधानों, डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन व्यवसायों को बड़े स्तर पर मदद कर रहे हैं. ऑनलाईन मार्केटप्लेस में सेलिंग करने वाले सेलर्स के लिए ऑपरेशनल सपोर्ट सर्विसेज उपलब्ध हैं, जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट और पूरे देश में डिलीवरी को आसान बनाती हैं.
इन क्षमताओं से व्यवसायों को बिना किसी बड़ी अपफ्रंट लागत के विभिन्न जगहों पर स्थित ग्राहकों को सेवाएं देने में मदद मिलती है. इस सपोर्ट के नतीजे कई भारतीय ब्रांडों के मामले में स्पष्ट तौर से देखे जा सकते हैं. कई व्यवसायों ने स्वीकार किया है कि फुलफिलमेंट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट की मदद से वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ग्राहक अनुभव और ब्रांड-बिल्डिंग पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं.
आयुर्वेदिक वैलनेस ब्रांड ऑरिक ने बताया कि फुलफिलमेंट सपोर्ट से उन्हें किस प्रकार विभिन्न चैनलों में लॉजिस्टिक्स को सरल बनाने में मदद मिली. कंपनी प्रोडक्ट इनोवेशन और ब्रांड के विकास पर ध्यान केंद्रित कर पाई. टियर 2 और टियर 3 शहरों के बिजनेस पूरे देश में विस्तार कर रहे हैं, इसलिए डिस्कवरेबिलिटी और भरोसेमंद क्रियान्वयन उनके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण होता जा रहा है.
भारत में बचे हुए शहरों को समर्थ बनाना
भारत तब तक मैन्युफैक्चरिंग और कंजंप्शन पॉवरहाउस नहीं बन सकता है, जब तक एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर कुछ शहरों तक सीमित हैं. अगले दशक में विकास भारत के छोटे शहरों के लाखों व्यवसायों को समर्थ बनाने पर निर्भर करेगा. अगर ये व्यवसाय विस्तार करने, पूरे देश में प्रतिस्पर्धा करने और ग्लोबल कॉमर्स में हिस्सा लेने में समर्थ बनेंगे, तो विकास की गति भी आगे बढ़ेगी.
यह संभव बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. क्योंकि भारत में अगला आर्थिक परिवर्तन केवल बैंगलुरु, मुंबई या गुड़गांव में नहीं होगा. यह मुरादाबाद, सूरत, कोयम्बटूर, राजकोट, कानपुर और कई छोटे शहरों में भी आगे बढ़ेगा. (विक्रम देशपांडे – डायरेक्टर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एमेजॉन इंडिया)