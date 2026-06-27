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टियर 2-3 शहर बन रहे हैं भारत में विकास के नए इंजन, कैसे आया ये बदलाव

World MSME Day: अश्पवेदा को एमेजॉन जैसे चैनल पर सेल करके अश्पवेदा को टियर 1, टियर 2 और टियर 3 शहरों में स्थित ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिली. यह ब्रांड उन जगहों पर भी पहुंच पाया, जहां पहले इसकी मौजूदगी शून्य थी.

Written ByVikram Deshpande
Published: Jun 27, 2026, 01:15 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 01:35 PM IST
टियर 2-3 शहर बन रहे हैं भारत में विकास के नए इंजन, कैसे आया ये बदलाव
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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डायरेक्टर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, एमेजॉन इंडिया

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