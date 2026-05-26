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भारत के इस राज्य में है दुनिया का इकलौता तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस, इसकी अनोखी मुहर के दीवाने हैं लोग

Floating Post Office Of India: शानदार वादियों और शांत पानी की लहरों के बीच स्थित यह एक ऐसा अनोखा ठिकाना है, जो ब्रिटिश काल से भारत की समृद्धि का गवाह रहा है. एक पारंपरिक काष्ठकला वाली नाव पर बने इस पोस्ट ऑफिस की सबसे बड़ी खासियत इसकी विशेष मुहर है. डिजिटल दौर में भी दुनिया भर के सैलानी भारत केवल एक यादगार छाप (मुहर) पाने के लिए खिंचे चले आते हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 26, 2026, 02:23 PM IST
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World Only Floating Post Office
World Only Floating Post Office

World Only Floating Post Office: भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क होने का गौरव तो है ही, लेकिन इसी नेटवर्क का एक हिस्सा ऐसा भी है जो पूरी दुनिया में बेजोड़ है. धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच, श्रीनगर की मशहूर डाल झील (Dal Lake) पर दुनिया का इकलौता 'तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस' (Floating Post Office) मौजूद है.

एक शानदार और पारंपरिक कश्मीरी हाउसबोट में बना यह डाकघर न केवल आज भी पूरी तरह चालू है, बल्कि यह देश-दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है. आइए जानते हैं पानी पर तैरते इस अनोखे डाकघर की दिलचस्प कहानी, जिसकी एक मुहर (Stamp) पाने के लिए दुनिया भर के लोग बेताब रहते हैं...

सैलानियों का पसंदीदा ठिकाना

श्रीनगर आने वाला कोई भी पर्यटक डल झील की सैर किए बिना वापस नहीं लौटता. इसी डल झील के पश्चिमी छोर पर पानी में तैरती एक विशाल हाउसबोट पर आपको भारतीय डाक का लाल-पीला बोर्ड चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा. इस पोस्ट ऑफिस की सबसे खास बात यह है कि यहां पहुंचने के लिए आपको किसी सड़क या गाड़ी की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोग 'शिकारा (पारंपरिक कश्मीरी नाव) पर सवार होकर यहां अपनी चिट्ठियां पोस्ट करने और डाक टिकट खरीदने आते हैं. इस हाउसबोट के भीतर एक बकायदा डाकघर का काउंटर और डाक टिकटों का एक खूबसूरत संग्रह (Philately Museum) भी बनाया गया है.

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क्यों दीवाने हैं लोग इसकी विशेष मुहर के?

इस फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस से भेजी जाने वाली हर चिट्ठी या पोस्टकार्ड अपने आप में बेहद खास बन जाता है. दरअसल, यहां से भेजी जाने वाली डाक पर जो 'तारीख और सील' (Postmark) लगाई जाती है, वह सामान्य डाकघरों जैसी नहीं होती. इस विशेष मुहर पर एक कश्मीरी शिकारा और उसे चला रहे नाविक की आकृति बनी होती है. दुनिया भर के डाक टिकट संग्राहक (Philatelists) और सैलानी सिर्फ इस अनोखी मुहर की छाप पाने के लिए यहां से खुद के पते पर या अपने दोस्तों को पोस्टकार्ड भेजते हैं, ताकि वह उनके पास एक ऐतिहासिक यादगार के रूप में सुरक्षित रहे.

200 साल पुराना इतिहास

भले ही इस पोस्ट ऑफिस को 'तैरता हुआ डाकघर' के रूप में नया नाम और पहचान साल 2011 में मिली हो, लेकिन इसका इतिहास ब्रिटिश काल से जुड़ा हुआ है. डोगरा शासन और अंग्रेजों के जमाने में भी डल झील पर ब्रिटिश पर्यटकों की सहूलियत के लिए एक 'फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस' चलाया जाता था. अगस्त 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने इसे आधुनिक रूप में 'फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस' का नाम देकर दोबारा लॉन्च किया था.

ये भी पढ़ें: इंसानी इतिहास से भी पुरानी है ये जगह, जहां आज भी बहता है 'करोड़ों साल पुराना' पानी!

इंटरनेट के दौर में भी नहीं घटी चमक

आज के डिजिटल और व्हाट्सएप के दौर में जहां आम डाकघरों में सन्नाटा पसरा रहता है, वहीं इस तैरते डाकघर की रौनक कभी कम नहीं होती. यहां आज भी न केवल चिट्ठियां छांटी जाती हैं, बल्कि स्थानीय लोग और हाउसबोट्स में रहने वाले व्यापारी बैंकिंग और बचत योजनाओं के लिए भी इसी डाकघर का इस्तेमाल करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि साल 2014 में कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ के दौरान यह हाउसबोट पानी में बहने लगी थी, लेकिन आपदा प्रबंधन और स्थानीय लोगों की मदद से इसे सुरक्षित बचा लिया गया. शांत पानी की लहरों पर तैरता और कश्मीरी संस्कृति को समेटे हुए यह डाकघर भारतीय पर्यटन और गौरव का एक बेमिसाल प्रतीक है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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