World Photography Day: लोग रोजाना ही खींचते हैं जी भर कर तस्वीरें, लेकिन 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?
Advertisement
trendingNow12888491
Hindi Newsदेश

World Photography Day: लोग रोजाना ही खींचते हैं जी भर कर तस्वीरें, लेकिन 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?

World Photography Day 2025: आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 198 साल पहले दुनिया की पहली तस्वीर एक खिड़की से ली गई थी. उसे फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने खींचा था. इस अविष्कार की घोषणा 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने की थी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 19, 2025, 11:25 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

World Photography Day: लोग रोजाना ही खींचते हैं जी भर कर तस्वीरें, लेकिन 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड फोटोग्राफी डे?

World Photography day: आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है. और आज हम आपको कोडक की कहानी सुनाएंगे. हम आपको यह एहसास कराएंगे कि क्यों आज कोडक को याद करना बनता है. चलिए पहले हम आपको कुछ शब्द याद दिलाते हैं. भइया जी, स्माइल, SAY CHEESE और क्लिक. इन शब्दों से आप भी अपनी लाइफ के फ्लैश बैक में चले गए होंगे. लेकिन अब ये सिर्फ शब्द बचे हैं, इनके मायने यानी मतलब खो गया है. ये उन दिनों की बात है जब गाने बना करते थे- 'मांग लूंगा मैं तुझे तकदीर से, जी नहीं भरता तेरी तस्वीर से'.

नोस्टैलजिया!

इसी दौर में, यानी वर्ष 1983 में सनी देओल की पहली फिल्म 'बेताब' का वो गाना भी आपको याद होगा- 'बस आज मुझे खोई हुई तकदीर मिल गई, तेरी तस्वीर मिल गई'. इससे भी पहले वर्ष 1961 का ये गाना भी आपने सुना होगा- 'तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है फिरूं तुझे संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफ़िल में'. न गानों के ज़िक्र से आपको लग रहा होगा कि मैं नोस्टैलजिक हो रहा हूं. मगर इन गानों से समझ आता है कि तब तस्वीरों की कितनी कीमत थी. आज मोबाइल का जमाना है, जितनी मर्जी तस्वीरें ले लो, फिल्में शूट करने के लिए रीलों का इस्तेमाल होता था, अब इन रील्स की जरूरत नहीं रही. अब फिल्में डिजिटली शूट होती हैं. जब किसी चीज़ की उपलब्धता बढ़ जाती है तो उस चीज़ की क़ीमत नहीं रह जाती है. यही वजह है कि कभी घर-घर में जाना-पहचाना नाम 'कोडक कैमरा' जो खुशियों के पलों का साथी भी था और साक्षी भी, वो अब बस यादों में रह जाएगा.

बदल गई तकनीक

अब न फिल्में रील से बनती हैं न ही फोटोग्राफी के लिए कैमरे की जरूरत पड़ती है. यही वजह है कि फोटोग्राफी कंपनी ईस्टमैन कोडक अब बंद होने के कगार पर है. 133 साल पुरानी इस कंपनी ने निवेशकों से कहा है कि उसके लिए लंबे समय तक अपना वजूद बचा पाना मुश्किल है. अपनी अर्निंग रिपोर्ट में कंपनी ने कहा कि उसे 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देना है लेकिन इसके लिए उसके पास नकदी नहीं है.

बस एक क्लिक से खिंच जाती थी फोटो

1888 में कंपनी ने 25 डॉलर में अपना पहला कोडक कैमरा बेचा. उस जमाने में फोटोग्राफी बिजनस के लिए खास तरह के स्किल और इक्विपमेंट की जरूरत होती थी. लेकिन कोडक कैमरे ने इसे आम लोगों के लिए आसान बना दिया. बस एक क्लिक से तस्वीर खिंच जाती थी. तब ये हैरत की बात होती थी. करीब 100 साल तक कैमरा और फिल्म बनाने में इस कंपनी का दबदबा रहा. 1970 के दशक में अमेरिका में 90% फिल्में और 85 फीसदी कैमरे इसी कंपनी के बिकते थे.

किस्मत या कुछ और

कोडक कंपनी ने 1975 में पहला डिजिटल कैमरा लॉन्च किया, लेकिन यही टेक्नोलॉजी इसे ले डूबी. दूसरी कंपनियों ने इसमें सुधार करके कोडक को पीछे छोड़ दिया. इस कंपनी की स्थापना 1982 में ईस्टमैन कोडक कंपनी के रूप में हुई थी. साल 2012 में कंपनी ने बैंकरप्सी के लिए आवेदन दिया. उस समय कंपनी पर 1 लाख लोगों का कर्ज था जिसकी कुल वैल्यू पौने 7 अरब डॉलर थी.

वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है?

आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 198 साल पहले दुनिया की पहली तस्वीर एक खिड़की से ली गई थी. उसे फ्रेंच वैज्ञानिक जोसेफ नाइसफोर ने खींचा था. इस अविष्कार की घोषणा 19 अगस्त 1839 को फ्रांसीसी सरकार ने की थी. इसी याद में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जाता है. फोटोग्राफी में कैमरे का अपना एक अलग योगदान होता है. आपके पास कौन सा कैमरा है? कैसा कैमरा है? इन बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी तस्वीर कैसी आती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

DNA

Trending news

प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
DNA Analysis
प्रयोगों की धरती पर नया चमत्कार, दीदी के खिलाफ विपक्ष का 'खेला', साथ आए ये तीन दल
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
US trade rules on Indian seafood
मरीन प्रोडक्ट्स मार्केट कैसे संभालेगी मोदी सरकार? ये है अमेरिकी मार्केट के लिए प्लान
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
LCA Mark 1A Fighter Aircraft
डिफेंस सेक्टर में बढ़ेगी ताकत, दुश्मनों की छाती पर चढ़कर गरजेंगे देसी लड़ाकू विमान
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
Nimisha Priya
निमिषा प्रिया को बचाने के लिए क्राउड फंडिंग करा रही सरकार? जानिए क्या है सच्चाई
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
Supreme Court
अगर गवर्नर बिल पेंडिंग रखे तो कोर्ट क्या करें? प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर SC का सवाल
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
jammu kashmir news
चीन-पाकिस्तान के 'डिजिटल आतंकवाद' का नेक्सस, सबूतों ने खोल दी पड़ोसियों की पोल
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
Surat News
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
Mumbai Monorail News
मुंबई में बारिश ने मचाया उत्पात, मैसूर कॉलोनी में फंसी मोनोरेल, किया जा रहा रेस्क्यू
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
SC
PM को ले बनाया था विवादित कार्टून, अब सोशल मीडिया पर मांगेंगे माफी, SC को दी जानकारी
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
MiG 21 fighter jet
भारत के इस 'सूरमा' ने उड़ा डाले थे 4 अमेरिकी फाइटर जेट, चंद दिनों बाद है रिटायरमेंट
;