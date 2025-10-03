World Smile Day: 20 फीसदी आकर्षक, 15 फीसदी भरोसेमंद... एक मुस्कान बदल सकती है आपकी जिंदगी!

DNA Analysis: 2012 की इमोशन जरनल के एक अध्ययन में ये पाया गया कि दर्द के दौरान जब व्यक्ति जबरन ही सही अगर मुस्कुराता है, तो उसकी दर्द सहने की क्षमता 40 फीसदी ज्यादा बढ़ जाती है. एक रिसर्च कहती है कि जो लोग मुस्कुराते हैं वो 20 फीसदी ज्यादा आकर्षक और 15 फीसदी ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं.
Trending Photos
DNA Analysis: डीएन में आज हम जो खबर आपको बता रहे हैं, उसे जानने के लिए आपको पहले मुस्कुराना होगा. ऐसा इसलिए, क्योंकि आज वर्ल्ड स्माइल डे ( World Smile Day ) है. वर्ल्ड स्माइल डे पर आज हम आपको छोटी सी मुस्कान के बड़े फायदे बताने जा रहे हैं. और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस विश्लेषण को मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे.
एक रिसर्च कहती है कि जो लोग मुस्कुराते हैं वो 20 फीसदी ज्यादा आकर्षक और 15 फीसदी ज्यादा भरोसेमंद माने जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ये जेनुइन स्माइल कितनी देर की होती है? आधे सेकंड से लेकर 4 सेकंड की इससे ज्यादा बड़ी मुस्कान को फेक स्माइल माना जाता है.
#DNAWithRahulSinha | मुस्कुराइए.. क्योंकि आज World Smile Day है.. World Smile Day पर विशेष विश्लेषण#DNA #WorldSmileDay #Health | @RahulSinhaTV pic.twitter.com/H5NPzwBSHR
— Zee News (@ZeeNews) October 3, 2025
2012 की इमोशन जरनल के एक अध्ययन में ये पाया गया कि दर्द के दौरान जब व्यक्ति जबरन ही सही अगर मुस्कुराता है, तो उसकी दर्द सहने की क्षमता 40 फीसदी ज्यादा बढ़ जाती है. इतना ही नहीं, एक और स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग अपने दफ्तर में मुस्कुराते हैं वो आम लोगों से 15 प्रतिशत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से काम कर पाते हैं.
वहीं, एक और स्टडी बताती है कि कोई अडल्ट व्यक्ति औसतन दिन में 20 बार मुस्कुराता है. वहीं, छोटे बच्चे दिन में 400 बार मुस्कुराते हैं. वर्ल्ड स्माइल डे का इतिहास दुनिया की सबसे चर्चित स्माइल से जुड़ा है. आपने पीले रंग की स्माइली बॉल जरूर देखी होगी. इस बॉल पर जो मुस्कान छपी होती है, उसको डिजाइन करने वाले आर्टिस्ट हार्वी रॉस की याद में ही वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जाता है.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.