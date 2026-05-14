दुनिया का Thunder Thursday...चीन में ट्रंप और भारत में BRICS, 3000 किमी के अंदर लगेगा महाशक्तियों का जमावड़ा

Xi Jinping-Donald Trump Meeting: दुनिया में आज के दिन को लेकर बहुत सनसनी है. इसे Thunder Thursday कहकर संबोधित किया जा रहा है. इसकी वजह ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन यात्रा पर पहुंचे हुए हैं और वहीं आज दिल्ली में BRICS के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है. कुल मिलाकर 3 हजार किमी के अंदर आज महाशक्तियों का जमावड़ा है.
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BRICS Foreign Ministers Meeting Delhi: ईरान टेंशन के बीच पूरी दुनिया के लिए आज का दिन Thunder Thursday बनने जा रहा है. चीन दौरे पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आज चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात होने वाली है. ठीक उसी समय आज भारत की राजधानी दिल्ली में आज से BRICS के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो रही है. करीब 3 हजार किमी के दायरे में आज महाशक्तियों का जमावड़ा लगने जा रहा है. वैश्विक राजनीति के लिए आज का दिन दुर्लभ संयोग होगा. ग्लोबल डिप्लोमेसी में इसे Thunder Thursday कहकर संबोधित किया जा रहा है. सवाल है कि क्या महाशक्तियों के इस जमावड़े से ईरान टेंशन का कोई हल निकलने की संभावना बनेगी या नहीं. अगर कोई समाधान निकला तो यह दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर बन जाएगी.
बीजिंग में आज ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली बैठक में टकराव वाले कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इनमें व्यापार असंतुलन, ताइवान को हथियारों की बिक्री के मुद्दे अहम हैं. इसके साथ ही ईरान युद्ध, होर्मुज स्ट्रेट का संकट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियों पर भी चर्चा हो सकती है. ट्रंप के साथ अमेरिकी कंपनियों के सीईओ का एक बड़ा दल भी बीजिंग पहुंचा है, जो चीन में व्यापारिक पहुंच बढ़ाने और सप्लाई चेन को स्थिर बनाए रखने पर जोर दे रहा है.
दिलचस्प बात ये है कि इस हाई प्रोफाइल विजिट को दोनों देश अपनी-अपनी जीत के रूप में देख रहे हैं. ट्रंप की इस यात्रा को चीन अपनी कूटनीतिक सफलता के रूप में पेश कर रहा है. वहां की मीडिया का कहना है कि चीन की बढ़ती शक्ति के आगे यूएस को झुकना पड़ा और वहां के राष्ट्रपति बिजनेस बढ़ाने की गुहार लेकर बीजिंग पहुंचते हैं. वहीं अमेरिका इसे रणनीतिक संतुलन बनाने का अवसर मान रहा है. एक्सपर्टों का मानना है कि दोनों पक्ष इस बात को भली-भांति समझ रहे हैं कि अगर उनके बीच गलतफहमी बढ़ी तो इससे वैश्विक अस्थिरता बढ़ सकती है.
जब बीजिंग में ट्रंप और जिनपिंग गलबहिया कर रहे होंगे, ठीक उसी समय आज भारत में वैश्विक शक्तियों का जमावड़ा हो रहा होगा. दिल्ली में आज से BRICS के विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है. वर्ष 2026 के लिए संगठन की अध्यक्षता भारत के पास है. उसने इस बैठक की थीम 'Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability' रखी है.
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की कोशिश इस बैठक के जरिए दुनिया में बहुपक्षीयता को बढ़ावा देने, ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने की होगी. इस बैठक में रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, सऊदी अरब, यूएई समेत कई सदस्य देशों के विदेश मंत्री शामिल हो रहे हैं. हालांकि, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ट्रंप यात्रा के कारण भारत नहीं आए हैं. उनके स्थान पर भारत में तैनात चीन के राजदूत बैठक में भाग लेंगे.
ऐसे में आज का दिन दुनिया के थंडर थर्सडे साबित होने जा रहा है. अगर ट्रंप-शी वार्ता में कोई सकारात्मक समझौता होता है, तो इससे वैश्विक बाजारों में स्थिरता आ सकती है. जिससे ऊर्जा संकट कम हो सकता है. वहीं BRICS बैठक अगर ठोस एजेंडे के साथ आगे बढ़ी, तो उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज और मजबूत होगी. भारत दोनों ही घटनाक्रमों को सावधानी से देख रहा है. वह न तो BRICS को एंटी-अमेरिकी संगठन बनाने के पक्ष में है और न ही चीन के साथ संबंध खराब करना चाहता है.
कुल मिलाकर, आज की दुनिया में शक्ति संतुलन बेहद जटिल नजर आ रहा है. एक तरफ द्विपक्षीय सुपरपावर वार्ता, दूसरी तरफ बहुपक्षीय मंच. भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाते हुए BRICS को मजबूत बनाना चाहता है, वहीं अमेरिका BRICS को डॉलर-विरोधी मंच के रूप में देखता है. ट्रंप ने पहले BRICS देशों पर टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन बाद में चुप्पी साध गए. अब देखना होगा कि आज का दिन दुनिया के लिए क्या लेकर आता है.
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