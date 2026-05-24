वर्ल्ड थाइरॉइड डे 2026: कैसे होती है थायरॉइड की बीमारी? जानिए लक्षण और बचाव के उपाय

डॉक्टर मीरा पाठक: 25 मई को वर्ल्ड थाइरॉइड डे मनाया जाता है. थाइरॉइड डिजीज भारत में काफी कॉमन है. लगभग 10 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की थाइरॉइड समस्या से प्रभावित होता है. यह बीमारी महिलाओं में अधिक देखी जाती है और अक्सर महिलाओं में अनियमित या असामान्य पीरियड्स या इन्फर्टिलिटी के रूप में सामने आती है. थाइरॉइड ग्लैंड हमारे गले में मौजूद एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है, जो थाइरॉइड हार्मोन रिलीज करती है. मुख्य रूप से दो हार्मोन- T3 और T4 शरीर के मेटाबॉलिज्म, एनर्जी आउटपुट, बॉडी फंक्शंस और हार्मोनल बैलेंस को नियंत्रित करते हैं. इन हार्मोन्स के स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए शरीर में TSH रिलीज होता है.

कुछ स्थितियों जैसे ऑटोइम्यून डिजीज या आयोडीन की कमी में थाइरॉइड हार्मोन कम बनने लगते हैं. इसके जवाब में TSH बढ़ जाता है. इस स्थिति को हाइपोथाइरॉइडिज्म कहा जाता है. वहीं कुछ बीमारियों, जैसे ग्रेव्स डिजीज, में T3 और T4 का स्तर बढ़ जाता है और TSH घट जाता है. इसे हाइपरथाइरॉइडिज्म कहा जाता है.

अगर हाइपोथाइरॉइडिज़्म के लक्षणों की बात करें तो मरीज को अत्यधिक थकान, ब्रेन फॉग, मेमोरी प्रॉब्लम, स्किन ड्राय और कोर्स होना, बाल झड़ना, ज्यादा ठंड लगना, हार्ट रेट धीमा होना, कब्ज, इर्रेगुलर पीरियड्स और इन्फर्टिलिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. वहीं हाइपरथाइरॉइडिज्म में वजन कम होना, एंजायटी, नर्वसनेस, चिड़चिड़ापन, ज्यादा पसीना आना, हाथों में कंपन, आंखों का उभरना, हार्ट रेट तेज होना, लूज़ मोशन्स, इर्रेगुलर पीरियड्स और इन्फर्टिलिटी जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं.

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इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देने पर थाइरॉइड की जांच जरूर करानी चाहिए. जांच के अनुसार डॉक्टर दवाइयां देते हैं. बिना डॉक्टर की सलाह के दवा शुरू या बंद नहीं करनी चाहिए.

प्रेग्नेंसी एक ऐसी स्थिति है जिसमें थाइरॉइड हार्मोन्स के स्तर में बदलाव होते रहते हैं. जिन महिलाओं को पहले कभी थाइरॉइड की समस्या नहीं रही, उनमें भी प्रेग्नेंसी के दौरान पहली बार यह बीमारी सामने आ सकती है. वहीं जिन्हें पहले से थाइरॉइड डिजीज है, उन्हें हर 4–6 हफ्ते में अपना थाइरॉइड लेवल चेक कराते रहना चाहिए क्योंकि समय के साथ हार्मोन लेवल बदल सकते हैं.

प्रेग्नेंसी में थाइरॉइड डिसऑर्डर मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकते हैं. मां में एनीमिया और हाई ब्लड प्रेशर की संभावना बढ़ जाती है, जबकि बच्चे में लो बर्थ वेट, ग्रोथ रिटार्डेशन और प्रीटर्म डिलिवरी का खतरा बढ़ सकता है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनकंट्रोल्ड थाइरॉइड डिजीज में इन्फर्टिलिटी और मिसकैरेज की संभावना बढ़ जाती है. खासकर हाइपोथाइरॉइडिज़्म में बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ सकता है. इसलिए थाइरॉइड डिजीज का समय पर पता लगाना और सही इलाज कराना बेहद ज़रूरी है. कोई भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उचित सलाह लें.

(डिस्क्लेमर: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. डॉ. मीरा पाठक ZEE News Network से गेस्ट राइटर के तौर पर जुड़ी हैं. यहां व्यक्त किए गए विचार उनके निजी विचार हैं.)