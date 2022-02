Gujarat: दुनिया का इकलौता 'शाकाहारी शहर' भारत में है मौजूद, जानिए पालिताना में मांस बेचने पर क्यों है रोक

Only Vegetarian City In The World: पालिताना में खाने के लिए जानवरों को काटने पर रोक के लिए संतों ने भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद सरकार ने यहां मांस बेचे जाने पर रोक लगा दी थी.