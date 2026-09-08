/आटे में कीड़े, एक्सपायर्ड सामान...सूरत में D-Mart पर नगर निगम का एक्शन, ₹25 हजार का लगा जुर्माना

Action on D-Mart : सूरत में D-Mart एक बार फिर विवादों में घिर गया है. सिंगानपोर-कतारगाम इलाके में कॉजवे के पास गाडा सर्कल के नजदीक स्थित D-Mart में खुले आटे में कीड़े मिलने के बाद हड़कंप मच गया. एक जागरूक नागरिक की शिकायत के बाद सूरत नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच की. जांच के दौरान खुले आटे में कीड़े पाए गए. इसके अलावा पैक्ड आटे पर एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं होने की बात भी सामने आई है. नगर निगम की टीम को जांच के दौरान कुछ अन्य एक्सपायर हो चुके खाद्य सामान भी मिले.