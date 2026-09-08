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आटे में कीड़े, एक्सपायर्ड सामान...सूरत में D-Mart पर नगर निगम का एक्शन, ₹25 हजार का लगा जुर्माना

सूरत के सिंगानपोर-कतारगाम स्थित D-Mart में खुले आटे में कीड़े मिलने और एक्सपायर्ड सामान पाए जाने पर नगर निगम ने ₹25 हजार का जुर्माना लगाया है.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 08, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 05:11 PM IST
आटे में कीड़े, एक्सपायर्ड सामान...सूरत में D-Mart पर नगर निगम का एक्शन, ₹25 हजार का लगा जुर्माना
Image Credit: Social media/X

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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