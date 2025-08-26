वराह अवतार की पूजा से मिटते हैं जीवन के भय और संकट, फिर जयंती का विरोध क्यों?
Varaha Jayanti 2025: भगवान वराह का अवतार इसलिए खास है क्योंकि इस अवतार में पहली बार परमात्मा का कदम धरती पर पड़ा. वैसे तो सनातनी कण-कण में भगवान का वास देखते हैं लेकिन भगवान ने जिस रूप में धरती पर अपना पहला कदम रखा  भगवान के उस अवतार से भक्तों को असीम प्रेम होता है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:40 AM IST
Varaha Jayanti: श्रीहरि विष्णु के अवतार भगवान वराह की महिमा अपरंपार है. सनातन धर्म में भगवान वराह का महात्म्य इतना अत्यधित इसलिए है क्योंकि धरती पर परमात्मा का पहला कदम इसी अवतार में पड़ा था. इसलिए आज भी सनातनी भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करते हैं. जयंती मनाते हैं. भगवान वराह की ही जयंती पर इस साल नया विवाद छिड़ गया है क्योंकि एक तरफ बीजेपी और उसके समर्थक वराह जयंती मना रहे हैं तो विपक्ष और मुस्लिम समाज से विरोध के स्वर उठने लगे. जिन्होंने धरती को अपने मूल स्थान पर स्थापित किया उसकी जयंती मनाने का विरोध क्यों, क्या एक बार फिर राक्षसी प्रवृत्ति भक्तों पर भारी पड़ रही है.

भगवान के अवतार से भक्तों को असीम प्रेम

सोमवार को देश भर में धूमधाम से कई जगहों पर वराह जयंती मनाई गई लेकिन इसी बीच यूपी और महाराष्ट्र से इस वराह जयंती को रामनवमी और हनुमान जयंती के जैसे धूमधाम से देशव्यापी अभियान के साथ मनाने की अपील की गई. सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से तो भगवान के वराह अवतार को बच्चों के सिलेबस में भी शामिल किए जाने की मांग उठी.

वराह जयंती मनाने की बात बुरी क्यों लगी ? 

वराह जयंती को लेकर यूपी में उत्साह देखने को मिला. सीएम योगी ने वराह जयंती की बधाई दी तो वहीं मुजफ्फरनगर में भव्य जयंती मनाने के साथ ही लोगों को तस्वीरें भी बांटी गई और अपील कि घरों और दुकानों में वराह अवतार की फोटो लगाकर रखें. जबकि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने लेटर लिखकर सरकार से मांग की है कि स्कूली पाठ्यपुस्तकों में 'वराह जयंती' के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व के बारे में पता चले. इसके साथ ही महाराष्ट्र में कई जगहों पर भगवान वराह की जयंती भी मनाई गई. 

नितेश राणे ने लेटर लिखा तो मुस्लिम समाज और विपक्ष को ये बात पसंद नहीं आई क्योंकि वराह अवतार को लेकर मुस्लिम समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है.
 
वराह अवतार पर छिड़ी तकरार!

वराह जयंती को लेकर मुस्लिमों का विरोध इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि वराह अवतार में शुकर का रूप है जो कि इस्लाम में हराम माना जाता है. इसीलिए महाराष्ट्र के मुस्लिम विरोध कर रहे हैं लेकिन इस हिसाब से देखें तो इस्लाम में शिर्क भी हराम है तो क्या हम पूजा-पाठ छोड़ देंगे. यही बात नितेश राणे ने भी कही और हिंदुओं से अपील की है कि धूमधाम से देशव्यापी वराह जयंती मनाई जानी चाहिए. जिस पर विपक्ष ने उद्धव गुट को आगे किया और उद्धव ने अपने प्रवक्ता को आगे कर दिया जो वराह जयंती मनाने को नफरती और हिंसा फैलाने वाला बताने लगे.

क्यों छिड़ी सियासी जंग?

महाराष्ट्र में कई जगहों पर वराह जयंती मनाई गई लेकिन मुंबई में उस वक्त विवाद की स्थिति पैदा हुई जब मीरा रोड के नयानगर में रिडेवलपमेंट के नाम पर एक मंदिर तोड़ा जा रहा था. मंदिर के अंदर मौजूद मूर्तियां को खंडित कर दिया गया था और जब हिंदू संगठन सकल हिंदी समाज को इसकी जानकरी लगी तो उन्होंने बिल्डर पर FIR दर्ज करवाया और मंदिर में ही वराह जयंती मनाने का फैसला लिया.  फिर मंदिर में खंडित मूर्तियो की जगह नई मूर्तियां स्थापित की गईं और वराह भगवान की पूजा अर्चना की गई इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू मौजूद रहे.

महाराष्ट्र में वराह जयंती विवादों के बीच मनी तो यूपी में योगी ने पहले ही बधाई देकर विरोध करने वाले और विधर्मियों को संदेश दे दिया था. इसलिए यूपी में किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि वो वराह जंयती पर विरोध के स्वर बुलंद करे. मुजफ्फरनगर में भगवान वराह की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. हाथों में भगवान वराह की फोटो लेकर यात्रा भी निकाली. स्वामी यशवीर के नेतृत्व में भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया.

स्वामी यशवीर महाराज ने जयंती मनाने के साथ ही घर-घर भगवान वाराह की फोटो बांटी और लोगों से अपील की है कि भगवान वराह की फोटो अपने घर, दुकान पर लगाएं जिससे जिहादी मानसिकता के लोगों की पहचान हो सके.

वराह की फोटो से डरेंगे विधर्मी? 

महाराष्ट्र में नितेश राणे के बयान पर विवाद शुरू हो गया हो लेकिन यूपी में शांति है. विरोध का कोई स्वर उठा भी तो बस इतना कि इतिहास को ना बदला जाए जो जैसा है वैसा ही रहने दिया जाए. भले ही अब सियासत वराह अवतार को विवादित बनाने पर तुली हो लेकिन सनातनियों के लिए वराह विष्णु के तीसरे अवतार के साथ ही धरती पर परमात्मा का पहला रूप हैं. इसलिए हिंदू वराह जयंती मनाने के साथ ही सुख समृद्धि के लिए भगवान वराह की पूजा करते हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Varaha Jayanti 2025

