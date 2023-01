विवादों के बीच खेल मंत्रालय का बड़ा फैसला, यूपी में नेशनल चैंपियनशिप को किया रद्द

Wrestling National Championship canceled in Gonda UP: उत्तर प्रदेश के गोंडा में आयोजित नेशनल ओपन रेसलिंग चैंपियनशिप रद्द कर दी गई है. इसे भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप से जोडकर देखा जा रहा है. शनिवार को खेल मंत्रालय ने इस फैसले की जानकारी दी. बृजभूषण के खिलाफ जंतर-मंतर पर देश के दिग्गज पहलवानों ने विरोध शुरू कर दिया है. बता दें कि पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं.

विवाद तब और बढ़ गया जब बृजभूषण शरण सिंह नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप देखने गोंडा पहुंच गए. जिसके बाद वहां कुश्ती खेलने कई खिलाड़ियों ने भाजपा सांसद का विरोध किया. इतना ही नहीं कहा यह भी जा रहा था कि कई खिलाड़ी बिना मैच खेले ही वापस लौटने लगे. इस बीच खेल मंत्रालय द्वारा कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप रद्द करने के फैसले ने सभी को चौंका दिया है.

The ongoing activities of the Wrestling Federation of India stand suspended, and the ongoing ranking tournament stands cancelled.

The Asst Secretary of the Federation has also been suspended. pic.twitter.com/rcHTGkrjfc

