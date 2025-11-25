X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल

X Location Feature: एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो किसी भी अकाउंट की लोकेशन, उपयोगकर्ता नाम बदलने की हिस्ट्री और ऐप डाउनलोड लोकेशन दिखाता है. इस फीचर ने भारत में राजनीतिक हलचल मचा दी है क्योंकि कई राजनीतिक रूप से सक्रिय अकाउंट, खासकर सरकार और बीजेपी की आलोचना करने वाले अकाउंट्स देश के बाहर स्थित पाए गए हैं.

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप

भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और हिंदू विरोधी हैंडल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों से संचालित हो रहे हैं. मालवीय ने इसे भारत के सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने और गलत सूचना फैलाने के लिए एक समन्वित वैश्विक अभियान करार दिया.

एक जांच में पाया गया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में स्थित था, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड में दिखाया गया. इसके अलावा, कई सरकार विरोधी आवाजों के अकाउंट दक्षिण एशिया में पाए गए. इस पर भाजपा नेताओं ने कहा कि कई एक्स हैंडल, जिन्होंने सीएए विरोधी या कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया, वे विदेश से संचालित किए जा रहे थे. पार्टी की प्रीति गांधी ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल भी विदेशों से चलाए जा रहे हैं, जो एक गंभीर सवाल खड़ा करता है. कांग्रेस के डिजिटल संदेशों को आखिर कौन आकार दे रहा है?

बता दें, दो अकाउंट्स, दीया शर्मा और यशिता नागपाल, पाकिस्तान से संचालित पाए गए. दीया शर्मा का अकाउंट बाद में सस्पेंड कर दिया गया. यशिता नागपाल ने दावा किया कि उन्हें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य पार्टियों ने भी अपने अभियान का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था. इस बीच आपको बता दें कि यह मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका में ट्रंप समर्थक अकाउंट भी विदेशी लोकेशन से संचालित पाए गए. MAGA NATION प्रोफाइल पूर्वी यूरोप से और TRUMP_ARMY अकाउंट भारत से दिखा.

X ने दिया स्पष्टीकरण

इस बीच X के उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने कहा कि लोकेशन जानकारी 99% सटीक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने VPN का उपयोग किया है या हाल ही में यात्रा की है, तो लोकेशन डेटा प्रभावित हो सकता है. फीचर में अब डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें कहा गया है कि जानकारी अस्थायी स्थानांतरण या यात्रा से प्रभावित हो सकती है और समय-समय पर बदल सकती है.