Advertisement
trendingNow13018227
Hindi Newsदेश

X के नए लोकेशन फीचर से खुली एंटी इंडिया हैंडल्स की पोल, भाजपा ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया कंपनी X ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो किसी भी अकाउंट की लोकेशन, यूजरनेम बदलने का इतिहास और ऐप डाउनलोड लोकेशन दिखाने की सुविधा देता है. इस नए फीचर ने भारत में राजनीतिक चर्चा को तेज कर दिया है क्योंकि कई राजनीतिक रूप से सक्रिय अकाउंट विशेषकर सरकार और बीजेपी की आलोचना करने वाले देश के बाहर पाए गए हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 25, 2025, 07:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

X Location Feature: एलन मस्क की सोशल मीडिया कंपनी X ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर लॉन्च किया है, जो किसी भी अकाउंट की लोकेशन, उपयोगकर्ता नाम बदलने की हिस्ट्री और ऐप डाउनलोड लोकेशन दिखाता है. इस फीचर ने भारत में राजनीतिक हलचल मचा दी है क्योंकि कई राजनीतिक रूप से सक्रिय अकाउंट, खासकर सरकार और बीजेपी की आलोचना करने वाले अकाउंट्स देश के बाहर स्थित पाए गए हैं.

भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप 

भाजपा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. पार्टी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दावा किया कि बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थक और हिंदू विरोधी हैंडल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य एशियाई देशों से संचालित हो रहे हैं. मालवीय ने इसे भारत के सामाजिक विमर्श को प्रभावित करने और गलत सूचना फैलाने के लिए एक समन्वित वैश्विक अभियान करार दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

एक जांच में पाया गया कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में स्थित था, जबकि महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड में दिखाया गया. इसके अलावा, कई सरकार विरोधी आवाजों के अकाउंट दक्षिण एशिया में पाए गए. इस पर भाजपा नेताओं ने कहा कि कई एक्स हैंडल, जिन्होंने सीएए विरोधी या कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया, वे विदेश से संचालित किए जा रहे थे. पार्टी की प्रीति गांधी ने कहा कि कांग्रेस के आधिकारिक हैंडल भी विदेशों से चलाए जा रहे हैं, जो एक गंभीर सवाल खड़ा करता है. कांग्रेस के डिजिटल संदेशों को आखिर कौन आकार दे रहा है?

बता दें, दो अकाउंट्स, दीया शर्मा और यशिता नागपाल, पाकिस्तान से संचालित पाए गए. दीया शर्मा का अकाउंट बाद में सस्पेंड कर दिया गया. यशिता नागपाल ने दावा किया कि उन्हें न सिर्फ कांग्रेस बल्कि अन्य पार्टियों ने भी अपने अभियान का हिस्सा बनने के लिए नियुक्त किया था. इस बीच आपको बता दें कि यह मुद्दा केवल भारत तक सीमित नहीं रहा. अमेरिका में ट्रंप समर्थक अकाउंट भी विदेशी लोकेशन से संचालित पाए गए. MAGA NATION प्रोफाइल पूर्वी यूरोप से और TRUMP_ARMY अकाउंट भारत से दिखा.

X ने दिया स्पष्टीकरण

इस बीच X के उत्पाद प्रमुख निकिता बियर ने कहा कि लोकेशन जानकारी 99% सटीक है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी ने VPN का उपयोग किया है या हाल ही में यात्रा की है, तो लोकेशन डेटा प्रभावित हो सकता है. फीचर में अब डिस्क्लेमर शामिल है, जिसमें कहा गया है कि जानकारी अस्थायी स्थानांतरण या यात्रा से प्रभावित हो सकती है और समय-समय पर बदल सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

X Location Feature

Trending news

'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
Bengal SIR
'नाम में कटौती होगी तो यह आग से खिलवाड़ होगा...', SIR पर ममता के मंत्री ने दी धमकी
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
NOTAM
बंगाल की खाड़ी में ऐसा क्या करने वाला है भारत? 14000 KM के लिए जारी कर दिया NOTAM
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
Weather
कब दस्तक देगा साइक्लोन सेन्यार? चक्रवाती तूफान को लेकर अटकी सांसें, यहां होगी बारिश
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
Mamata Banerjee
मुझे हाथ भी लगाया तो देश में BJP की नींव हिला दूंगी, गुजरात भी चला जाएगा: ममता
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
bengal babri masjid
अयोध्या में ध्वजारोहण, 1100 किलोमीटर दूर लगे बाबरी मस्जिद के पोस्टर, गरमाई सियासत
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
Child Born in Jail
मुस्कान ने बेटी को दिया जन्म, जेल में पैदा होने वाले बच्चों की कैसे होती है परवरिश?
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
Bhagwant Mann
CM मान और केजरीवाल ने की अरदास, पंजाब की तरक्की और खुशहाली की मांगी दुआ
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
Chirag Paswan
'क्या बाबरी कहीं और बना देने से...', देश के मुसलमानों को चिराग ने क्या नसीहत दे दी?
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट: अल-फलाह के बाद अल-हुदा? बारामुला में पुलिस का नया एक्शन
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?
karnataka
आय से अधिक संपत्ति केस में लोकपाल की रेड, 8 जिलों में छापेमारी; अबतक क्या निकला?