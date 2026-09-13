शी की मौजूदगी में मोदी का संदेश- 'टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को हथियार बनाना साझा तरक्की में रोड़ा'

पीएम मोदी ने ब्रिक्स के मंच से सदस्य देशों को जरूरी संदेश दिया है. दो दिवसीय समिट के आखिरी दिन पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक और क्रिटिकल मिनरल्स का वेपनाइजेशन यानी हथियार की तरह इस्तेमाल साझा प्रगति के रास्ते में रुकावट पैदा कर सकता है. इसलिए ब्रिक्स देशों ने टेक्नोलॉजी को अपनाने में समावेशी सोच पर जोर दिया है.
पीएम मोदी ने कहा कि भारत की BRICS अध्यक्षता के दौरान शिखर सम्मेलन से पहले 350 से ज्यादा बैठकें करके अपने इरादे जता दिए थे. हमने रेजिलिएंस, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी पर खास फोकस किया गया. इसी सोच के तहत टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, सप्लाई चेन और डिजिटल खेती जैसे क्षेत्रों में कई पहल की गई हैं.
पीएम मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी और जरूरी मिनरल्स का हथियार की तरह इस्तेमाल ब्रिक्स के सदस्य देशों की साझा तरक्की में रुकावट डाल सकता है. ऐसे में तकनीक को अपनाने की प्रक्रिया में सबको साथ लेकर चलना जरूरी है. दुनिया में बदलाव लाने के लिए आपसी सहयोग जरूरी है. स्मार्ट ग्रिड्स और एनर्जी स्टोरेज के लिए हम ब्रिक्स डिजिटल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए है. इससे हालात में बदलाव सकारात्मक बदलाव आएगा. सहयोग के जरिए हमारे क्लीन एनर्जी सिस्टम्स को अधिक विश्वसनीय, सक्षम और एक्सेसिबल बनाने में मदद मिलेगी.
पीएम मोदी ने जब ये बात कही तो चीनी राष्ट्रपति भी वहीं मौजूद थे. गौरतलब है कि चीन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स का भंडार है, जिनके दम पर वो अमेरिका को लंबे समय से कई क्षेत्रों में चुनौती देता आया है. इसके साथ ही चीन अगली ब्रिक्स समिट की अध्यक्षता करने जा रहा है. इसलिए पीएम मोदी के इस बयान के मायने गहरे हो जाते हैं.
दरअसल जब कोई देश इन खनिजों से बनने वाली बैटरी और सेमीकंडक्टर की सप्लाई को अपने निजी हितों के लिए रोक देता है, तो इस घटनाक्रम को कूटनीतिक भाषा में 'वेपनाइजेशन' कहा जाता है. पीएम मोदी ने समापन भाषण में इसी ओर इशारा किया क्योंकि ऐसा होने से विकासशील देशों की प्रगति रुक जाती है और वैश्विक बाजार में अस्थिरता पैदा होती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'नवाचार के क्षेत्र में ब्रिक्स इन्क्यूबेटर नेटवर्क स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स को एक-दूसरे से जोड़ेगा. भारत ने ऐसे नए और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड बनाने का प्रस्ताव भी रखा है. ब्रिक्स डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क किसानों के लिए नए अवसर पैदा करेगा. इस पहल के जरिए एआई, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को किसानों की वास्तविक जरूरतों से जोड़ा जाएगा. तकनीक और महत्वपूर्ण खनिजों का हथियारीकरण हमारी साझा प्रगति में बाधा डाल सकता है. इसलिए हमने तकनीक को अपनाने में समावेशिता पर जोर दिया है.'
अपने भाषण के अंत में उन्होंने कहा, ब्रिक्स की असली ताकत उसकी विविधता और सहयोग में है. अलग-अलग देश भले ही अलग परिस्थितियों और वास्तविकताओं से आते हों, लेकिन सहयोग के जरिए साथ आगे बढ़ सकते हैं और पूरी मानवता के लिए बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं. ब्रिक्स की विविधता हमारी पहचान बनी रहे, हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने और हमारी प्रगति का लाभ पूरी मानवता तक पहुंचे.
यानी पीएम मोदी ने BRICS की सभी ताकतों से यह बात सुनिश्चित करने की अपील करी कि तकनीक का लाभ केवल अमीर और ताकतवर देशों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए.
भारत की अध्यक्षता में BRICS ने Resilience, Innovation, Cooperation और Sustainability पर जोर दिया. इसके तहत अर्ली वार्निंग सिस्टम, सप्लाई चैन फ्रेमवर्क, स्टार्टअप इनोवेशन फंड, डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क और क्लीन एनर्जी से जुड़े कई नवाचार शुरू किए गए.
भारत की अध्यक्षता में इस बात पर फोकस किया गया कि ब्रिक्स सहयोग सिर्फ सरकारों तक सीमित न रहे, बल्कि उद्योगपति, किसान, और युवाओं जैसे आम नागरिकों भी इसमें सक्रिय भागीदार बनना चाहिए. इसके लिए ब्रिक्स कनेक्ट, एमएसएमई कॉपरेशन पोर्टल और अर्बन मोबिलिटी हब जैसे मंच बनाए गए.
ब्रिक्स में विकसित समाधान सिर्फ सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि ग्लोबल साउथ की जरूरतों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए और समाधान उनके साथ मिलकर बनाए जाएं, न कि उनके लिए.