/दिल्ली में शी जिनपिंग का बड़ा दांव: ब्रिक्स सम्मेलन में AI और नए वर्ल्ड ऑर्डर पर दुनिया को दिया 4 सूत्रीय मंत्र

चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नई दिल्ली में 18वें BRICS नेताओं के सम्मेलन के पहले चरण की बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने 'युग की जिम्मेदारियों को निभाएं और अग्रदूत बनें' विषय पर भाषण दिया. अपने संबोधन में शी जिनपिंग ने BRICS के पिछले 20 वर्षों के सफर और आने वाले दौर की चुनौतियों पर बात की. उन्होंने कहा कि इस साल BRICS सहयोग के 20 साल पूरे हो रहे हैं. शी जिनपिंग के मुताबिक, पिछले दो दशकों में BRICS लगातार मजबूत हुआ है. यह मंच अब उभरते बाजारों और विकासशील देशों के लिए अहम सहयोग मंच बन चुका है.
उन्होंने कहा कि इन वर्षों में सदस्य देशों ने अपनी परिस्थितियों के मुताबिक विकास के रास्ते तलाशे और एक-दूसरे के साथ मिलकर कई मुश्किल हालात का सामना किया. वैश्विक वित्तीय संकट, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के दौरान भी BRICS देशों ने सहयोग बनाए रखा. शी जिनपिंग ने BRICS के विस्तार का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, संगठन ने व्यापक और कई स्तरों वाला सहयोग ढांचा तैयार किया है और अब 'ग्रेटर BRICS सहयोग' के एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है.
चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समय दुनिया में बड़े बदलाव तेजी से हो रहे हैं. ग्लोबल साउथ की भूमिका बढ़ रही है और दुनिया के बहुध्रुवीय होने की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता. इसके साथ ही उन्होंने एकतरफावाद और ताकत की राजनीति को लेकर चिंता जताई. उनका कहना था कि बहुपक्षवाद और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर दबाव बढ़ रहा है. शांति, विकास, सुरक्षा और वैश्विक शासन से जुड़ी चुनौतियां भी कम होने के बजाय बढ़ रही हैं. उन्होंने BRICS देशों से इतिहास के सही पक्ष में खड़े होने और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को ज्यादा न्यायपूर्ण बनाने के लिए मिलकर काम करने की अपील की.
शी जिनपिंग ने BRICS देशों से तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में आगे आने को कहा. उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सहयोग बढ़ाने, ओपन-सोर्स तकनीक को प्रोत्साहित करने और शोध के नतीजों को साझा करने की बात कही. उन्होंने 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ नए औद्योगीकरण को सशक्त बनाने पर BRICS पहल' का प्रस्ताव भी रखा. चीन ने कहा कि वह AI के क्षेत्र में रिसर्च, नए अनुप्रयोगों और औद्योगिक व सप्लाई चेन सहयोग को बढ़ाने के लिए दूसरे देशों के साथ काम करने को तैयार है. शी जिनपिंग ने 'विश्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहयोग संगठन' में BRICS देशों की भागीदारी का भी स्वागत किया.
शी जिनपिंग ने BRICS देशों से शांति और स्थिरता बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की. उन्होंने शीत युद्ध की मानसिकता और गुटबाजी का विरोध करने की बात कही. उन्होंने दूसरे देशों की संप्रभुता के उल्लंघन और उनके आंतरिक मामलों में दखल का विरोध करने की जरूरत बताई. साथ ही हॉटस्पॉट मुद्दों के समाधान में BRICS की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया. मिडिल ईस्ट और खाड़ी क्षेत्र का जिक्र करते हुए शी जिनपिंग ने कहा कि चीन वहां शांति और स्थिरता के लिए BRICS के दूसरे सदस्यों के साथ काम करने को तैयार है.
चीनी राष्ट्रपति ने संस्कृति और सभ्यता के स्तर पर भी BRICS देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की बात कही. उन्होंने अलग-अलग सभ्यताओं के बीच संवाद और आपसी समझ को जरूरी बताया. उन्होंने संस्कृति, पर्यटन और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के साथ युवाओं के बीच संपर्क मजबूत करने पर जोर दिया. उनके मुताबिक, लोगों के बीच लगातार संवाद से आपसी समझ बेहतर हो सकती है.
शी जिनपिंग ने वैश्विक शासन व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्रीकरण की दिशा को आगे बढ़ाते हुए ज्यादा न्यायपूर्ण और निष्पक्ष वैश्विक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को मजबूत करने और विश्व व्यापार संगठन के केंद्र में बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था का समर्थन करने की बात कही. संरक्षणवाद के सभी रूपों का विरोध करने की भी अपील की. साइबर स्पेस, आउटर स्पेस और गहरे समुद्र जैसे नए क्षेत्रों में वैश्विक शासन को मजबूत करने के साथ ग्लोबल साउथ की आवाज को ज्यादा प्रभावी बनाने पर भी उन्होंने जोर दिया.
शी जिनपिंग ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में एकजुटता और सहयोग BRICS की सबसे बड़ी ताकत रहे हैं. उन्होंने सदस्य देशों से मतभेदों को अलग रखते हुए साझा हितों पर ध्यान देने की अपील की. उनका कहना था कि सभी देशों को एक-दूसरे के मूल हितों और चिंताओं का सम्मान करना चाहिए. मतभेदों को बातचीत और संवाद के जरिए सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि BRICS का सहयोग लंबे समय तक आगे बढ़ता रहे.
चीन अगले साल BRICS की अध्यक्षता संभालेगा और 19वें BRICS शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा. शी जिनपिंग ने कहा कि चीन सभी सदस्य देशों के साथ मिलकर सहमति बनाने और BRICS सहयोग के तीसरे 'स्वर्ण दशक' की शुरुआत करने के लिए काम करेगा. उन्होंने इसके जरिए साझा विकास और समृद्धि की नई संभावनाएं तैयार करने की बात कही. बैठक में चीन के वरिष्ठ अधिकारी काई कि, वांग यी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे.