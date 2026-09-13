चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शनिवार, 12 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित BRICS के डिनर पार्टी में शामिल नहीं हुए, जिसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट में शामिल देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के नेताओं के लिए किया था. जिनपिंग शनिवार दोपहर नई दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया.
इसके बाद पीएम मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी हुई. हालांकि, शाम को आयोजित विशेष रात्रिभोज में उनकी गैरमौजूदगी चर्चा का विषय बन गई.
चीनी राष्ट्रपति के गाला डिनर में शामिल नहीं होने की तत्काल कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई. हालांकि, उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, जिनपिंग डिनर के समय अपने होटल लौट गए थे. बताया गया कि उन्होंने आराम करने के लिए होटल जाने का फैसला किया. ऐसे में उनकी गैरमौजूदगी को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी विशेष कारण को उनकी अनुपस्थिति की वजह मानना उचित नहीं होगा.
गाला डिनर में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत ब्रिक्स के कई नेता शामिल हुए. भारत की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी डिनर में शामिल हुए.
ब्रिक्स समिट 2026 के मौके पर आयोजित इस खास रात्रिभोज में भारतीय स्वाद और अलग-अलग क्षेत्रों के व्यंजनों को जगह दी गई. मेन्यू में खंडवी मिले-फ्यूइल, खुंब गलौटी, पनीर लबाबदार, गुच्ची मार्मिक, गाजर-बीन पोरियल और बाजरा-पुलाव जैसे व्यंजन शामिल थे. यानी मेहमानों को पारंपरिक भारतीय स्वाद के साथ कुछ खास और आधुनिक अंदाज के व्यंजन भी परोसे गए.
डिनर के मीठे हिस्से में भी भारतीय स्वाद की खास झलक देखने को मिली. मेहमानों के लिए पुरानी दिल्ली की फ्रूट क्रीम के साथ जलेबी और शहतूत फिरनी परोसी गई. इस तरह पूरे मेन्यू में भारतीय खान-पान की विविधता को प्रमुखता दी गई और अलग-अलग तरह के स्वादों को शामिल किया गया.
ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद भी संयुक्त अरब अमीरात लौट गए. वह भी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से आयोजित गाला डिनर में मौजूद नहीं थे. उनका कार्यक्रम समिट की अन्य गतिविधियों के बाद भारत से प्रस्थान का था.
ब्रिक्स समिट 2026 में 11 सदस्य देशों और 10 साझेदार देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं. इसके अलावा कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भी समिट से जुड़े हैं. इस बार नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन को वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था और सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
शी जिनपिंग ने शनिवार को ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की. दोनों नेताओं की मुलाकात ऐसे समय हुई है जब भारत और चीन के संबंधों को लेकर वैश्विक स्तर पर लगातार नजर बनी हुई है. हालांकि, गाला डिनर में जिनपिंग की अनुपस्थिति का उनकी द्विपक्षीय बैठक से कोई संबंध है या नहीं, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. कार्यक्रम के मुताबिक, शी जिनपिंग रविवार दोपहर करीब 11 बजे नई दिल्ली से चीन के लिए रवाना होंगे. ब्रिक्स समिट का रविवार को आखिरी दिन है. ऐसे में उनकी भारत यात्रा का मुख्य फोकस शिखर सम्मेलन में भागीदारी और शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बातचीत पर रहा.