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रुपया-युआन करेंगे खेल... डॉलर होगा फेल! हाथी-ड्रैगन की जोड़ी कैसे बदलेगी ग्लोबल बिजनेस का मॉडल?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रहे BRICS Summit में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे. करीब 7 साल बाद जिनपिंग भारत की यात्रा करने जा रहे हैं. पीएम मोदी के निमंत्रण पर उनका यह दौरा हो रहा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 11, 2026, 08:30 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:27 AM IST
रुपया-युआन करेंगे खेल... डॉलर होगा फेल! हाथी-ड्रैगन की जोड़ी कैसे बदलेगी ग्लोबल बिजनेस का मॉडल?

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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