/रुपया-युआन करेंगे खेल... डॉलर होगा फेल! हाथी-ड्रैगन की जोड़ी कैसे बदलेगी ग्लोबल बिजनेस का मॉडल?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों देश एक रणनीतिक आर्थिक वार्ता शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. इससे दोनों पक्षों में व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी प्रबल संभावना है. इसमें व्यापार घाटा, चीन के बाजार तक भारतीय कंपनियों की पहुंच और भारत में निवेश जैसे मुद्दों के शामिल रहने की संभावना है. माना यह भी जा रहा है कि इस दौरान व्यापार से जुड़े करेंसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है. बता दें कि दोनों पक्षों में इस दौरान भारतीय और चीनी कारोबारियों के लिए वीजा से जुड़े प्रतिबंधों पर भी चर्चा हो सकती है.