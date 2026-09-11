/रुपया-युआन करेंगे खेल... डॉलर होगा फेल! हाथी-ड्रैगन की जोड़ी कैसे बदलेगी ग्लोबल बिजनेस का मॉडल?

चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित हो रहे BRICS Summit में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे. करीब 7 साल बाद जिनपिंग भारत की यात्रा करने जा रहे हैं. पीएम मोदी के निमंत्रण पर उनका यह दौरा हो रहा है. इससे पहले शी जिनपिंग ने साल 2019 में भारत की यात्रा की थी, तब उन्होंने चेन्नई के पास महाबलीपुरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता की थी.
चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, जिनपिंग 12 सितंबर को भारत पहुंचेंगे. उम्मीद जताई जा रही है कि इस दौरे के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी. दोनों नेताओं के बीच होने वाली यह बैठक नई दिल्ली और बीजिंग के संबंधों के लिहात से काफी अहम होगी.
चूंकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत और चीन के रिश्तों में तनाव देखने को मिला. विशेषकर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर लंबे समय तक चले गतिरोध भी देखने को मिला. हालांकि, पिछले कुछ घटनाक्रमों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि दोनों देशों के बीच संबंध धीरे-धीरे सुधर रहे हैं.
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों देश एक रणनीतिक आर्थिक वार्ता शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. इससे दोनों पक्षों में व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी प्रबल संभावना है. इसमें व्यापार घाटा, चीन के बाजार तक भारतीय कंपनियों की पहुंच और भारत में निवेश जैसे मुद्दों के शामिल रहने की संभावना है. माना यह भी जा रहा है कि इस दौरान व्यापार से जुड़े करेंसी को लेकर भी चर्चा हो सकती है. बता दें कि दोनों पक्षों में इस दौरान भारतीय और चीनी कारोबारियों के लिए वीजा से जुड़े प्रतिबंधों पर भी चर्चा हो सकती है.
भारत के लिए चीन सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 151.10 अरब डॉलर के करीब का है, जिसमें चीन से आयात लगभग 131.63 अरब डॉलर और चीन को निर्यात 19.47 अरब डॉलर के करीब है. ऐसे में अगर ब्रिक्स में दोनों देशों के बीच लोकल करेंसी के बीच व्यापार पर सहमति बनती है, तो करीब 151 अरब डॉलर का कारोबार रुपये और युआन में होना शुरू हो जाएगा. इससे अमेरिका को एक बड़ा झटका मिल सकता है. चूंकि, अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही काफी टकराव है, ऐसे में बीजिंग भी डॉलर में व्यापार करने से बचेगा.
जानकार मानते हैं कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शी जिनपिंग की भागीदारी भारत के लिए एक अहम संकेत है. इससे पहले दोनों पक्षों में बढ़े तनाव के कारण 2023 में नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित जी20 शिखर सम्मेलन में जिनपिंग ने हिस्सा नहीं लिया था. हालांकि, साल 2024 में पीएम मोदी और जिनपिंग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के कजान में मुलाकात की थी.
बताया जाता है कि उसी चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने उसी साल नवंबर में पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ सैनिकों की वापसी प्रक्रिया पूरी थी. उसके बाद से संबंधों को स्थिर करने के लिए चरणबद्ध तरीके से कई कदम उठाए गए. जिसके परिणाम में दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान सेवा की फिर से शुरुआत हुई. वीजा प्रतिबंधों में ढील दी गई और कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा का भी पुनरुद्धार हुआ.
भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन अभी भी कई मुद्दे खास बने हुए हैं. इसमें भारतीय व्यवसायों को वीजा देने से इनकार और उन पर प्रतिबंध, सीमा पार नदी डेटा साझा करने में चुनौतियों के साथ मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच हुई झड़प में चीन और पाकिस्तान की सक्रिय मिलीभगत जैसे मुद्दे शामिल हैं.
माना जा रहा है कि भारत की ओर से चीनी नेतृत्व के सामने इन चिंताओं को उठाए जाने की उम्मीद है. एलएसी पर तनाव कम करने का मुद्दा भी बातचीत का हिस्सा होगा.
दूसरी तरफ, चीन को भारत से संचालित होने वाली चीनी कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंधों के खिलाफ प्रतिबंधों, एक्शन और जांचों से हटाने के बावजूद, चीनी व्यवसायों को सीमित किए जाने को लेकर चिंताएं शामिल हैं. ऐसे में दोनों पक्षों के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता के दौरान चिंताओं की लंबी लिस्ट देखने को मिल सकती है.
ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ऊर्जा सुरक्षा, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और अमेरिका की टैरिफ नीति जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है. ऐसे में शी जिनपिंग की भारत यात्रा को भारत-चीन संबंधों के साथ-साथ वैश्विक कूटनीति के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है.