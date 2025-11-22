'मुझे गले में जलन, आंखों में पानी और सिरदर्द होने लगा...,' प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख, सुनाई आपबीती

Delhi Pollution: दिल्ली इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है. इसका असर वहां रहने वाले और दिल्ली घूमने वालों पर काफी पड़ रहा है. प्रदूषण के चलते लोगों को खांसी, गले में खराश और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में 'शाओमी इंडिया' के पूर्व प्रमुख और टेक ग्रुप G42 के मौजूदा CEO मनु कुमार जैन ने अपनी दिल्ली यात्रा के अनुभव को शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे शहर की खराब एयर क्वालिटी ने उनके आने के कुछ ही घंटों के अंदर उन पर प्रभाव डाला.

CEO ने सुनाई आपबीती

CEO मनु कुमार जैम ने मास्क पहने हुए अपनी फ्लाइट के दौरान एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा,' कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के लिए एक दिन के लिए दिल्ली में था और मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां वायु प्रदूषण से कितना बेखबर हूं. कुछ ही घंटों में मेरी आंखों से पानी आने लगा, गले में जलन होने लगी, खांसी होने लगी और हल्का सिरदर्द भी होने लगा.'

Was in #Delhi for a day for some important meetings, and realised how out of practice I am with the air pollution here. Within a few hours my eyes were watering, throat was burning, I kept coughing and even had a mild headache (I forgot my N95 mask, and hence the impact was even… pic.twitter.com/GTzszgRMEH
— Manu Kumar Jain (@manukumarjain) November 20, 2025

उन्होंने आगे लिखा,' मैं अपना N95 मास्क भूल गया था इसलिए इसका असर और भी ज्यादा हुआ.' जैन ने कहा,' मुझे मजबूरन पहले की उड़ान पकड़नी पड़ी. इस तरह के अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि एयर क्वालिटी के मामले में हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है.' उन्होंने आगे कहा कि वह किसी विशेष को दोष नहीं दे रहे हैं.

वायरल हुई पोस्ट

इस पोस्ट के वायरल होते ही इसपर सैकड़ों टिप्पणियां आने लगीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने मनु कुमार जैन की बात पर सहमति जताई और अधिकारियों पर एक्टिव न होने के लिए सवाल खड़े किए.

प्रदूषण कंट्रोल के लिए उठाए कदम

दिल्ली प्रदूषण को लेकर एक यूजर ने लिखा,' अगर एक हेल्दी एडल्ट कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता, तो कल्पना कीजिए कि उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जो हर दिन दिल्ली की हवा में सांस लेता है.' वहीं दूसरे ने कहा, "पिछले वीकेंड मेरा भी यही अनुभव था. दिल्ली में तो हालात बहुत खराब हैं.' बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पहले से ही GRAP 3 प्रतिबंधों के तहत, प्रदूषण कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव शामिल है.