'मुझे गले में जलन, आंखों में पानी और सिरदर्द होने लगा...,' प्रदूषण के चलते दिल्ली छोड़ भागे शाओमी इंडिया के पूर्व प्रमुख, सुनाई आपबीती

Delhi Severe Air Pollution: दिल्ली में इन दिनों गंभीर प्रदूषण देखने को मिल रहा है. लोगों के लिए हवा दमघोंटू हो गई है. इसको लेकर 'शाओमी इंडिया' के पूर्व प्रमुख ने अपना अनुभव शेयर किया है.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 22, 2025, 08:37 AM IST
Delhi Pollution: दिल्ली इन दिनों गंभीर वायु प्रदूषण से जूझ रही है. इसका असर वहां रहने वाले और दिल्ली घूमने वालों पर काफी पड़ रहा है. प्रदूषण के चलते लोगों को खांसी, गले में खराश और सिरदर्द जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हाल ही में 'शाओमी इंडिया' के पूर्व प्रमुख और टेक ग्रुप G42 के मौजूदा CEO मनु कुमार जैन ने अपनी दिल्ली यात्रा के अनुभव को शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे शहर की खराब एयर क्वालिटी ने उनके आने के कुछ ही घंटों के अंदर उन पर प्रभाव डाला.

CEO ने सुनाई आपबीती 

CEO मनु कुमार जैम ने मास्क पहने हुए अपनी फ्लाइट के दौरान एक तस्वीर शेयर की. उन्होंने लिखा,' कुछ महत्वपूर्ण बैठकों के लिए एक दिन के लिए दिल्ली में था और मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां वायु प्रदूषण से कितना बेखबर हूं. कुछ ही घंटों में मेरी आंखों से पानी आने लगा, गले में जलन होने लगी, खांसी होने लगी और हल्का सिरदर्द भी होने लगा.'

उन्होंने आगे लिखा,' मैं अपना N95 मास्क भूल गया था इसलिए इसका असर और भी ज्यादा हुआ.' जैन ने कहा,' मुझे मजबूरन पहले की उड़ान पकड़नी पड़ी. इस तरह के अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि एयर क्वालिटी के मामले में हमें अभी भी लंबा सफर तय करना है.' उन्होंने आगे कहा कि वह किसी विशेष को दोष नहीं दे रहे हैं. 

ये भी पढ़ें- क्या था जस्टिस गवई का सबसे अहम फैसला? विदेशों तक में हुआ जिक्र; जाते-जाते खुद किया खुलासा 

 

वायरल हुई पोस्ट 

उन्होंने आगे कहा कि वह किसी विशेष को दोष नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा,' इसके लिए हम सभी दोषी हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसे बदल सकते हैं और अपने बच्चों के लिए वास्तविक बदलाव ला सकते हैं ताकि वे स्वच्छ हवा में सांस लेते हुए बड़े हो सकें.' इस पोस्ट के वायरल होते ही इसपर सैकड़ों टिप्पणियां आने लगीं. सोशल मीडिया यूजर्स ने मनु कुमार जैन की बात पर सहमति जताई और अधिकारियों पर एक्टिव न होने के लिए सवाल खड़े किए. 

ये भी पढ़ें- चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि, इन डिप्लोमैट्स की भी हुई नियुक्ति   

 

प्रदूषण कंट्रोल के लिए उठाए कदम

दिल्ली प्रदूषण को लेकर एक यूजर ने लिखा,' अगर एक हेल्दी एडल्ट कुछ घंटे भी नहीं टिक सकता, तो कल्पना कीजिए कि उस बच्चे पर क्या बीतती होगी जो हर दिन दिल्ली की हवा में सांस लेता है.' वहीं दूसरे ने कहा, "पिछले वीकेंड मेरा भी यही अनुभव था. दिल्ली में तो हालात बहुत खराब हैं.' बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण को लेकर पहले से ही GRAP 3 प्रतिबंधों के तहत, प्रदूषण कंट्रोल के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध और प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव शामिल है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Delhi pollution

Trending news

