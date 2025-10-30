यामी गौतम की फिल्म का मुंबई में 17 बच्चों के अपहरण से क्या है कनेक्शन? रोहित की मौत से दफन हुए कई राज!

देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई गुरुवार (30 अक्टूबर) को तब थम सी गई, जब एक सिरफिरे ने 17 बच्चों सहित 20 लोगों को एक स्टूडियो में बंधक बना लिया. हालांकि मु्ंबई पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए रोहित नाम के इस आरोपी को महज कुछ ही घंटों में बच्चों को छुड़ा लिया. पुलिस ने रोहित का एनकाउंटर कर दिया. रोहित के दायीं ओर सीने में गोली लगी. अस्पताल में इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई. इस घटना को अगर हम ध्यान से याद करें तो साल 2022 में आई मूवी 'ए थर्सडे' से काफी मिलती है और आज भी दिन गुरुवार ही था. रोहित भी 'ए थर्सडे'मूवी की यामी गौतम की तरह अपनी बात रखना चाहता था.

अगर हम इस घटना को Another Thursday कहें तो कोई अतिशियोक्ति नहीं होगी. क्योंकि मूवी की तर्ज पर यहां भी दिन गुरुवार का था. मुंबई में पवई के पॉश इलाके एकदम से नाटकीय घटनाक्रम सामने आया. यहां स्थित आरए स्टूडियो एक वेब सीरीज के लिए बच्चों पिछले 6 दिनों से एक वेब सीरीज के लिए ऑडिशन चल रहा था इसी ऑडीशन के लिए बच्चे इस स्टूडियो में आए थे. गुरुवार को ऑडीशन का 7वां दिन था और देश के कई राज्यों से इसमें हिस्सा लेने के लिए 17 बच्चे आए थे. इन सभी बच्चों को ऑडिशन के लिए रोहित आर्य ने ही बुलाया था. अचानक से रोहित ने वहां मौजूद 17 बच्चों सहित 20 लोगों को अपना बंधक बना लिया. ये घटना भी ठीक 'ए थर्सडे' मूवी की तर्ज पर था जैसे फिल्म में यामी गौतम ने अपने ही पढ़ाने वाले बच्चों को किडनैप कर लिया था.

'ए थर्सडे' मूवी से 'मुंबई होस्टेज' का कनेक्शन संयोग या साजिश?

साल 2022 में आई मूवी 'ए थर्सडे' की तर्ज पर मुंबई में 30 अक्टूबर रोहित आर्य नाम के शख्स ने एक होस्टेज की घटना को अंजाम दिया. हालांकि वो इस दौरान पुलिस की गोली का शिकार बन गया. वहीं 'ए थर्सडे'मूवी में यामी गौतम जो बच्चों की एक प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर होती है वो अचानक एक दिन अपने 16 बच्चों को बंधक बना लेती है और तीन डिमांड रखती है. पहली मांग होती है 25 करोड़ रुपए, इसके बाद अगली मांग होती है प्रधानमंत्री से बात करने की और तीसरी मांग होती है कि वो देश के सामने आकर टीवी पर अपनी बात रखे.

'ए थर्सडे' मूवी में जब यामी अपनी अंतिम इच्छा पर पूरे देश के सामने अपनी बात रखती है तो पूरी फिल्म में विलेन दिखने वाली यामी एक दम से दर्शकों के दिलों को छू जाती है. वही कैरेक्टर अब सबको सही दिखाई देने लगती है. दरअसल यामी देश के सामने महिला उत्पीड़न के मुद्दों को रखती है. इस फिल्म में यामी गौतम ने नैना नाम की प्ले स्कूल टीचर का किरदार निभाया था.

तो क्या सरकार से परेशान था रोहित आर्य?

बच्चों को किडनैप करने के बाद रोहित आर्या ने वीडियो जारी कर कहा कि वो न तो आतंकवादी और न ही वो बच्चों को किडनैप करके पैसे मांग रहा है. रोहित बीते कुछ दिनों से तनाव में चल रहे थे. इसके पीछे की वजह से थी उनके साथ सरकार का किया गया अन्याय. ऐसा रोहित का आरोप था. रोहित ने दावा किया था कि वो बीते दिनों सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा था. रोहित ने बताया कि उन्होंने शिक्षा विभाग के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था और उसके लिए उन्होंने बैंक से पैसे भी लोन लिए थे. 'स्वच्छता निगरानी अभियान' के नाम की इस पहल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. इसके लिए सरकार ने उन्हें पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से रोहित का करोड़ों का नुकसान हुआ.

