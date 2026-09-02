'मुशाल से तलाक लूंगा, मुझे सीधे फांसी दे दो...', सरला भट्ट मर्डर केस में यासीन मलिक का कोर्ट में हैरान करने वाला बयान

प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक ने कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट की हत्या से जुड़े मामले में मुकदमे में फांसी की सजा पाने के बाद आगे नहीं लड़ने का फैसला किया है. तिहाड़ जेल में बंद मलिक ने अदालत के सामने अपने लिए सजा-ए-मौत की मांग की है. मलिक अपनी पाकिस्तानी पत्नी मुशाल मलिक से निकाह खत्म करने का फैसला लेने की बात भी कही है. मलिक ने श्रीनगर की एडिशनल कोर्ट में 25 पन्नों की एक रिपोर्ट दाखिल की है. यह अर्जी उनके वकील अबू आदिल पंडित ने 2 सितंबर को अदालत में पेश की.
इस मामले में अब अगली सुनवाई 19 सितंबर 2026 को जवाब के लिए लिस्टेड की गई है. मलिक ने अपनी अर्जी में कहा है कि उन्हें अदालत या अभियोजन एजेंसियों से कोई शिकायत नहीं है. उनका दावा है कि मौजूदा कार्यवाही राजनीतिक परिस्थितियों और फैसलों का नतीजा है और उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है. मलिक ने कहा कि काफी विचार-विमर्श और इस्तिखारा के बाद उन्होंने मुकदमे की कार्यवाही को आगे चुनौती नहीं देने का निर्णय लिया है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस फैसले को अपराध स्वीकार करने या उन पर लगाए गए आरोपों को मान लेने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. मलिक ने कोर्ट से कहा है कि अगर उसे दोषी ठहराया जाता है तो सजा-ए-मौत दी जाए.
This mother-daughter duo has started their drama lol https://t.co/eYqPPm47UT pic.twitter.com/9MpiS9cRKU
— Salar Kashmiri (@Salar_Kashmiri_) September 1, 2026
अर्जी के साथ मलिक ने अपने परिवार के लिए एक निजी संदेश भी लिखा है. इसमें उन्होंने अपनी पत्नी मुशाल मलिक को संबोधित करते हुए कहा कि वह नहीं चाहते कि उनकी पत्नी अपनी पूरी जिंदगी उनकी परिस्थितियों का बोझ उठाती रहें या विधवा के रूप में जीवन बिताएं. मलिक ने लिखा कि मुशाल उनसे करीब 20 साल छोटी हैं और उन्हें अपनी जिंदगी को सम्मान और उम्मीद के साथ आगे बढ़ाने का साहस जुटाना चाहिए. उन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्ताना से भी कहा है कि वह कश्मीर में अपनी दादी से रोज कम से कम पांच मिनट फोन पर बात करे. मलिक ने अपने संदेश में नेल्सन मंडेला द्वारा नोमजामो को लिखे गए पत्र का भी संदर्भ दिया है. उन्होंने कहा कि फांसी दिए जाने से पहले वह अपनी पत्नी को निकाह के बंधन से अलग करने का फैसला ले चुके हैं, हालांकि उन्होंने यह भी लिखा कि इस जुदाई के शब्द कह पाना उनके लिए आसान नहीं होगा.
कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) ने इस साल जून में सरला भट्ट की हत्या और अपहरण से जुड़े मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. इस मामले में यासीन मलिक के अलावा खुर्शीद अहमद चाकू, अब्दुल हमीद शेख, मोहम्मद यूसुफ सोफी और गुलाम मोहम्मद तपलू को आरोपी बनाया गया है. मलिक फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि चाकू फरार बताया गया है. बाकी आरोपियों की मौत हो चुकी है. सरला भट्ट श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) में नर्स के तौर पर काम करती थीं. 18 अप्रैल 1990 को उनकी हत्या कर दी गई थी. बाद में उनका शव श्रीनगर के बाहरी इलाके मलाबाग में मिला था.
मलिक ने अदालत में दाखिल अपनी अर्जी में सरला भट्ट की हत्या में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है. उनका कहना है कि घटना के कई महीने बाद 21 फरवरी 1991 को इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी मिस्टर रॉय ने उन्हें इस घटना के बारे में जानकारी दी थी. उन्होंने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन की किताब का भी हवाला दिया है. मलिक का कहना है कि किताब में सरला भट्ट की हत्या, किसी अन्य कश्मीरी पंडित की हत्या या कश्मीरी पंडितों के पलायन में उनकी भूमिका का उल्लेख नहीं है. मलिक ने मामले में आरोपी खुर्शीद चाकू का भी जिक्र किया है. उनके मुताबिक चाकू और तंगधार के कैप्टन राशिद को 1988-89 में सीमा पार जाने वाले कश्मीरी युवाओं की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. दोनों 1990 में श्रीनगर सेंट्रल जेल से फरार हो गए थे.
मलिक ने दावा किया है कि बाद में कैप्टन राशिद को एक अन्य आतंकी संगठन ने मार दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें जानकारी मिली थी कि जेकेएलएफ के भीतर चाकू के खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया गया था, लेकिन वह बच निकलने में कामयाब रहा. मलिक के मुताबिक 1994 में जेल से रिहा होने के बाद उसने चाकू के बारे में जानकारी जुटाई थी. उसे बताया गया कि वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर चला गया था, जहां एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई.
मलिक ने अदालत से कहा है कि न्याय किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाकर हासिल नहीं किया जा सकता. उनका कहना है कि अगर सरला भट्ट की हत्या के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार था तो कानून को विश्वसनीय और स्वीकार्य सबूतों के आधार पर असली आरोपी की पहचान करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि किसी वास्तविक आरोपी के न्याय के कटघरे में नहीं पहुंच पाने की वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को उसका विकल्प नहीं बनाया जा सकता.
मलिक ने अपनी अर्जी में कथित तौर पर उस दस्तावेज पर भी सवाल उठाए हैं, जिसे एसआईए महत्वपूर्ण सबूत बता रही है. उनका कहना है कि अगर ऐसा कोई लिखित दस्तावेज वास्तव में मौजूद था तो उस समय के राज्यपाल या जांच एजेंसियों की नजर से उसका बच निकलना संभव नहीं था. उन्होंने कहा कि 6 अगस्त 1990 को गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ टाडा के तहत करीब दो दर्जन मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उस समय सरला भट्ट की हत्या का मामला उनके खिलाफ दर्ज नहीं किया गया था.
मलिक ने यह भी कहा कि सरला भट्ट के सुरक्षा एजेंसियों के लिए मुखबिर होने के आरोप पूरी तरह गलत थे. उन्होंने दावा किया कि भट्ट को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि श्रीनगर के एक खास घर में वह मौजूद थे. मलिक के मुताबिक 8 अप्रैल 1990 को बीएसएफ जवानों ने उस घर पर छापा मारा था और वह खिड़की से कूदकर भागने में सफल हुए थे. इस दौरान उन्हें गंभीर चोटें आई थीं और वह कोमा में चले गए थे. उनका दावा है कि उस समय दूरदर्शन के एक बुलेटिन में उन्हें कम से कम दो बार मृत घोषित किए जाने की खबर प्रसारित हुई थी.
मलिक ने जम्मू-कश्मीर के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक कुलदीप खोडा के 2010 के कथित बयान का हवाला देते हुए कहा कि 1990 से 2010 के बीच 167 कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई थी. उसका दावा है कि इनमें से करीब 90 प्रतिशत हत्याएं 1996 के बाद संग्रामपोरा, बंधामा, शोपियां और डोडा में हुई चार बड़ी घटनाओं में हुई थीं.
यासीन मलिक ने इससे पहले सितंबर 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट में 82 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया था. इसमें उन्होंने खुद को अहिंसक लोकतांत्रिक राजनीतिक नेता के तौर पर पेश किया था. उन्होंने केंद्र सरकार से 1990 से 1994 के बीच जेल में रहने के दौरान किए गए कथित वादों को पूरा करने की अपील भी की थी. मलिक ने दावा किया था कि 1990 के दशक में शीर्ष राजनेताओं, नौकरशाहों, न्यायाधीशों और खुफिया अधिकारियों की ओर से उनसे किए गए वादे 2019 तक निभाए गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के दौरान भी यह स्थिति बनी रही.
यह भी पढ़ेंः