Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /कश्‍मीरी पंडित नर्स सरला भट की हत्‍या के 36 साल बाद चार्जशीट दाखिल, यासीन मलिक था मास्‍टरमाइंड

कश्‍मीरी पंडित नर्स सरला भट की हत्‍या के 36 साल बाद चार्जशीट दाखिल, यासीन मलिक था मास्‍टरमाइंड

'कोई भी आतंकी अपराध भुलाया नहीं जाता, कोई भी अपराधी कानून की पहुंच से बाहर नहीं है' - 36 साल पुराने आतंकी मामले का समाधान. SIA कश्मीर ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट के अपहरण, टॉर्चर और हत्या के मामले में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें यासीन मलिक का नाम शामिल है.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jun 29, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:58 PM IST
कश्‍मीरी पंडित नर्स सरला भट की हत्‍या के 36 साल बाद चार्जशीट दाखिल, यासीन मलिक था मास्‍टरमाइंड

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या 1 जुलाई से इंडेन, HP...ग्राहकों को नहीं मिलेगा सिलेंडर? जानिए पूरी डिटेल
LPG Rules Change1 hr ago
2
Home vastu Tips1 hr ago
3
Delhi news1 hr ago
4
IT Engineer Viral Story1 hr ago
5
mp news1 hr ago