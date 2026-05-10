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Hindi Newsदेशगर्मी और पानी की किल्लत ने ली 9 साल की बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?

गर्मी और पानी की किल्लत ने ली 9 साल की बच्ची की जान... अब कब्र खोदकर लाश बाहर क्यों निकाल रहा प्रशासन?

Anvi Bhosale Post-Mortem Report: महाराष्ट्र के यवतमाल (Yavatmal) जिले में 9 साल की अन्वी अनादि भोसले की मौत के बाद प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. पानी लेने गई बच्ची की मौत पर परिवार ने हीटस्ट्रोक का शक जताया, जबकि प्रशासन ने इससे इनकार किया. बिना पोस्टमॉर्टम दफनाए गए शव को कब्र से निकालकर मौके पर ही मेडिकल जांच की गई.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 08:21 AM IST
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Yavatmal Anvi Bhosale Case
Yavatmal Anvi Bhosale Case

Yavatmal Anvi Bhosale Case: महाराष्ट्र के यवतमाल जिले की नेर तहसील के अजंती पारधी बेड़ा में 9 साल की अन्वी अनादि भोसले की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. बताया जा रहा है कि गांव में पानी की भारी किल्लत है. इसी कारण अन्वी तेज गर्मी में सार्वजनिक नल से पानी भरने गई थी. वहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और वह गिर पड़ी. कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई.

परिवार को हीटस्ट्रोक का शक

अन्वी की मौत के बाद परिवार और गांव वालों को शक हुआ कि बच्ची की मौत भीषण गर्मी और लू लगने की वजह से हुई है. सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हुआ. हालांकि प्रशासन ने हीटस्ट्रोक से मौत की बात को खारिज करते हुए कहा कि बिना मेडिकल जांच किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता.

बिना पोस्टमॉर्टम दफनाया गया शव, उठे सवाल

मामला तब और गंभीर हो गया जब यह सामने आया कि अन्वी के शव को बिना पोस्टमॉर्टम और बिना पुलिस को सूचना दिए ही दफना दिया गया था. इस पर सवाल उठे कि अचानक हुई मौत की जानकारी प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचाई गई. इसके बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी.

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कब्र से निकाला गया शव, मौके पर ही पोस्टमॉर्टम

तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस और फोरेंसिक टीम अजंती पारधी बेड़ा पहुंची. अधिकारियों की मौजूदगी में बच्ची के शव को कब्र से बाहर निकाला गया. संवेदनशील माहौल के बीच मौके पर ही पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया पूरी की गई, ताकि मौत की असली वजह सामने लाई जा सके. फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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पानी की समस्या ने फिर खोली सिस्टम की पोल

अन्वी की मौत ने एक बार फिर दूरदराज के गांवों में पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी को उजागर कर दिया है. गांव वालों का कहना है कि अगर इलाके में पर्याप्त पानी की व्यवस्था होती, तो शायद एक मासूम की जान नहीं जाती.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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