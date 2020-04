यस बैंक मामला: DHFL के प्रमोटर वधावन बंधुओं को CBI ने हिरासत में लिया

मुंबई: यस बैंक घोटाला मामले में DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन को CBI ने हिरासत में ले लिया है. उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशतमुख ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि CBI की एक टीम ने कपिल और धीरज वधावन दोनों को हिरासत में ले लिया है.

देशमुख ने बताया कि दोनों को एस्कॉर्ट वाहन में सातारा से मुंबई लाया जा रहा है.

A #CBI team has taken both Kapil and Dhiraj Wadhwan into custody.@SataraPolice has given them all required assistance & an escort vehicle with 1+3 guard upto Mumbai on a written request.

The arrest procedures are going on.#LawEqualForAll

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) April 26, 2020