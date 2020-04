यस बैंक मामले में आरोपी वधावन ब्रदर्स का परिवार Lockdown को धता बताकर पहुंचा महाबलेश्वर

नई दिल्ली: एक तरफ ज​हां पूरे देश में लॉकडाउन है और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. वहीं दूसरी तरफ राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है. लॉकडाउन उल्लंघन का ये मामला यस बैंक/डीएचएफएल धोखाधड़ी केस में आरोपी वधावन ब्रदर्स से जुड़ा है. ये लॉकडाउन का उल्लंघन कर परिवार के साथ महाबलेश्वर गए.

सबसे हैरानी की बात ये है कि महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमिताभ गुप्ता की सिफारिश पर वधावन परिवार की पांच गाड़ियों को खंडाला से महाबलेश्वर जाने की मंजूरी दी गई. वहीं एक पत्र भी सामने आया है, जिसमें अमिताभ गुप्ता ने वधावन को अपना "फैमिली फ्रेंड" बताया है.

मामले के सामने आने के बाद महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने वधावन परिवार को जारी किए गए वीवीआइपी पास के मामले में जांच के आदेश दिए हैं.

भाजपा नेता किरीट सोमैया ने भी इसे लेकर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि यस बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी वधावन ब्रदर्स, जिनके खिलाफ सीबीआई ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया हुआ है. इन्हें गिरफ्तार कर सीबीआई को सौंपने के बजाय महाराष्ट्र सरकार इन्हें वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रही है. गृह मंत्री अनिल देशमुख को इस मामले में देश को सफाई देनी होगी कि ऐसा कैसे हुआ.

इस मामले के सामने आने के बाद वधावन के परिवार को स्थानीय पुलिस ने महाबलेश्वर में ही क्वारंटीन में रख दिया है. वाधवन परिवार के 23 सदस्य महाबलेश्वर गए थे.

बता दें कि वधावन ब्रदर्स को डीएचएफएल, यस बैंक फ्रॉड केस में जमानत मिली है. इन्हें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वीवीआईपी पास मिले थे. जिससे ये मुंबई से महाबलेश्वर गए.

Maharashtra: Members of Wadhavan Family of DHFL group have been placed under institutional quarantine by local police in Mahabaleshwar after they visited the town, violating the lockdown. The process to file a complaint has been initiated at the local police station. pic.twitter.com/w4YtvKwstr

— ANI (@ANI) April 9, 2020