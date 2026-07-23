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BABA RAMDEV EXCLUSIVE: शिक्षा, पेपर लीक और दान चोरी... सुलगते मुद्दों पर खुलकर बोले योग गुरु रामदेव

ZEE News के विशेष कार्यक्रम 'Ideas on Education' में योगगुरु रामदेव ने पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए. रामदेव के इस साक्षात्कार को यहां पढ़िए...

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 23, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:44 PM IST
BABA RAMDEV EXCLUSIVE: शिक्षा, पेपर लीक और दान चोरी... सुलगते मुद्दों पर खुलकर बोले योग गुरु रामदेव

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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