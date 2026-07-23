/BABA RAMDEV EXCLUSIVE: शिक्षा, पेपर लीक और दान चोरी... सुलगते मुद्दों पर खुलकर बोले योग गुरु रामदेव

Baba Ramdev Interview: नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट यूजी पेपर लीक मुद्दे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है. पिछले दिनों छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच बवाल देखने को मिला. इन सभी मुद्दे पर योग गुरु बाबा रामदेव ने अपनी बात रखी. ZEE News के विशेष कार्यक्रम 'Ideas on Education' में रामदेव ने पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए.
दरअसल, इस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि इस देश को सही दिशा में ले जाना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है. राजनीतिक पार्टियां इस देश का 1 फीसद हिस्सा हो सकती हैं, जबकि 99 फीसद इस देश की जनता है.
पिछले कुछ समय में देश के कई राज्यों में पेपर लीक की खबरें आई हैं. हाल में ही नीट पेपर लीक मुद्दे ने छात्रों में आक्रोश बढ़ा दिया है. पेपर लीक के मामले पर बाबा रामदेव ने कहा कि पेपर लीक नाम का तत्व बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ये जो महंगी-महंगी कोचिंग चल रही हैं, वहां पर जिस तरह बच्चों की जिंदगियां खराब हो रही हैं. इनका कोई हल निकलना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि पेपर लीक पर रूलिंग पार्टी और विपक्ष की भी जवाबदेही होनी चाहिए.
'पेपर लीक अब एक बार भी नहीं होना चाहिए, बच्चों के साथ हम सब दुखी हैं, इसपर विचार हो', पेपर लीक मामले पर बोले योग गुरु बाबा रामदेव
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जब रामदेव से पूछा गया कि वह भविष्य में कोई राजनीतिक पार्टी बनाने का विचार कर रहे हैं. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देश में पहले से ही तमाम राजनीतिक पार्टी हैं. उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक पार्टियों को बुद्धि मिले, जिससे वह देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें. रामदेव ने कहा कि सत्तारुढ़ पार्टी को देश को विकसित बनाने का काम करने में अपना योगदान देना चाहिए. इसमें जो भी संभव होगा हम योगदान करने को तैयार हैं.
एक सवाल के जवाब में बाबा रामदेव ने कहा कि प्रचीन विरासत और आधुनिक विज्ञान को मिलाकर सब कुछ किया जा सकता है. गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों को गीता का भी ज्ञान है और विज्ञान का भी. पतंजलि के बच्चे आधुनिक विज्ञान में भी काफी आगे हैं. गुरुकुल का सभी छात्र ज्ञान और विज्ञान को साथ लेकर चलता है. आने वाले समय में बड़े अनुसंधानों में पतंजलि के छात्र अहम भूमिका निभाने वाले हैं. नए देश के निर्माण में हमारी भूमिका बड़ी होनी वाली है.
'युवाओं के दिमाग में जहर भर दिया गया है, न अतीत को लेकर गौरव है, न भविष्य को लेकर जज्बा, ये हालात बदलने होंगे, युवाओं को मजबूत बनाना है',-योग गुरु बाबा रामदेव
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कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर रामदेव ने कहा कि कॉकरोच शब्द सही नहीं है, क्योंकि अब लोग कह रहे हैं कि मैं कॉकरोच हूं, यह कहना गलत है, बल्कि उन्हें कहना चाहिए कि मैं राम हूं, शिव हूं, महाराणा प्रताप हूं. ये काकरोच कहना सही नहीं है.
रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं. देश का एक वर्ग मानता है कि पीएम मोदी लगातार देश के विकास की बात करते हैं. अच्छा करने के लिए पीएम मोदी ने अच्छी नीयत और अच्छी नीति बनाने का काम किया है.
रामदेव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के विकास में अप्रत्याशित काम किया है. उन्होंने दावा किया कि गडकरी की ओर से उतना काम कर दिया गया, जितना पिछले 78 साल में नहीं हुआ. गडकरी को लेकर रामदेव ने आगे कहा कि कुछ लोग उन्हें बदनाम करते हैं कि सड़क में गड्ढे हो गए. अरे भाई गडकरी ने थोड़े ही किए, पानी की वजह से हुआ है.
भगवान राम को 'सिया के पति' कहने पर बाबा रामदेव ने कहा कि मुगल आए थे, तो उसी समय उनका मोक्ष हो गया था. अंग्रेजों को लेकर भी उन्होंने यही कहा कि जब दो चार आए थे तो उन्हें तभी भगा दिया जाता तो वो भारत पर राज ना करते. अब फिर कई तरह से इस देश में वैचारिक एजेंडे चलते हैं. मैं फिर कहता हूं कि सबके पुरखे एक हैं, भारत माता एक है. उन्होंने कहा कि मैं फिर कहता हूं कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, वो किसी का नहीं हो सकता.
उन्होंने कहा कि हमें अपने देश को इतना मजबूत बनाना होगा कि हमारे पासपोर्ट की वेल्यू हो, मैं चाहता हूं कि 150 से ज्यादा देश भारत की वीजा के लिए लाइन लगाकर खड़े हों. योग गुरु आगे कहा कि इस देश को सही दिशा में ले जाना सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का काम नहीं है. राजनीतिक पार्टियां इस देश का 1 फीसद हिस्सा हो सकती हैं, जबकि 99 फीसद इस देश की जनता है.