DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया

DNA Analysis: कतर में इजरायल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है. और इसकी वजह भी वाजिब है. लेकिन नया सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि कतर को आखिर योगी आदित्यनाथ से क्या एलर्जी है कि उनपर बनी फिल्म को ही बैन कर दिया गया है. जी, खबर ये है कि कतर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म को बैन कर दिया है. फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर राजनीति में सफलता तक के सफर को दर्शाया गया है. यह फिल्म उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक संघर्षों की अनकही कहानी सामने ला रही है. कतर की राह पर चलते हुए सऊदी अरब ने भी योगी की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड यानी CBFC ने कई आपत्तियां जताईं और प्रमाणपत्र देने में काफी समय लगाया. फिल्म के बड़े विषय और योगी-जी की जीवनी के संवेदनशील पक्षों की वजह से CBFC बार-बार "सावधान" रही, जिससे कोर्ट-कचहरी तक मामला गया. आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना कट के फिल्म को रिलीज की अनुमति दी, लेकिन अब कतर ने इस फिल्म को बैन किया है. कतर के बाद सउदी अरब ने भी इस फिल्म को बैन किया है.

कतर को योगी आदित्यनाथ की फिल्म से क्या आपत्ति है?

सवाल है कि इजरायल लगातार कतर पर हमले कर रहा है. हमास के नेताओं को निशाना बना रहा है. इस घटना ने अरब और मुस्लिम देशों को एकजुट किया. 15 सितंबर 2025 को रियाद में अरब-मुस्लिम शिखर सम्मेलन हुआ, जहां इजरायल की निंदा की गई. लेकिन योगी आदित्यनाथ का इजरायल के हमले से कोई लेना-देना नहीं है. फिर कतर को योगी आदित्यनाथ की फिल्म से क्या आपत्ति है? और सउदी को किस बात की मिर्ची लगी है?

कतर-हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड

कतर को योगी आदित्यनाथ से कोई प्रत्यक्ष परेशानी नहीं है. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इससे पहले कभी कतर ने योगी के खिलाफ कोई आधिकारिक बयान दिया हो या कोई कार्रवाई की हो. योगी की छवि हिंदुत्व राष्ट्रवादी की है जिसे कई बार मुस्लिम विरोधी भी कहा जाता है. योगी की गौ-हत्या पर बैन, सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध जैसी कुछ नीतियां मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कठोर मानी जाती हैं. लेकिन कतर हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन तो करता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता. फिर कतर और सउदी अरब ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म को बैन क्यों किया है, यह एक अहम सवाल है.

योगी आदित्यनाथ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के कई उदाहरण हैं, लेकिन इससे पहले कभी कोई प्रतिबंध लगने का कोई प्रमाण नहीं है. योगी पर बनी फिल्म में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने भी एक अहम भूमिका निभाई है.