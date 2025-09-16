DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Advertisement
trendingNow12925009
Hindi Newsदेश

DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया

DNA Analysis: कतर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म को बैन कर दिया है. फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर राजनीति में सफलता तक के सफर को दर्शाया गया है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 16, 2025, 10:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया

DNA Analysis: कतर में इजरायल के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है. और इसकी वजह भी वाजिब है. लेकिन नया सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि कतर को आखिर योगी आदित्यनाथ से क्या एलर्जी है कि उनपर बनी फिल्म को ही बैन कर दिया गया है. जी, खबर ये है कि कतर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आधारित फिल्म को बैन कर दिया है. फिल्म 'अजेय: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी' में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर राजनीति में सफलता तक के सफर को दर्शाया गया है. यह फिल्म उनके आध्यात्मिक और राजनीतिक संघर्षों की अनकही कहानी सामने ला रही है. कतर की राह पर चलते हुए सऊदी अरब ने भी योगी की फिल्म पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है.

फिल्म की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड यानी CBFC ने कई आपत्तियां जताईं और प्रमाणपत्र देने में काफी समय लगाया. फिल्म के बड़े विषय और योगी-जी की जीवनी के संवेदनशील पक्षों की वजह से CBFC बार-बार "सावधान" रही, जिससे कोर्ट-कचहरी तक मामला गया. आखिरकार बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिना कट के फिल्म को रिलीज की अनुमति दी, लेकिन अब कतर ने इस फिल्म को बैन किया है. कतर के बाद सउदी अरब ने भी इस फिल्म को बैन किया है.

कतर को योगी आदित्यनाथ की फिल्म से क्या आपत्ति है?

सवाल है कि इजरायल लगातार कतर पर हमले कर रहा है. हमास के नेताओं को निशाना बना रहा है. इस घटना ने अरब और मुस्लिम देशों को एकजुट किया. 15 सितंबर 2025 को रियाद में अरब-मुस्लिम शिखर सम्मेलन हुआ, जहां इजरायल की निंदा की गई. लेकिन योगी आदित्यनाथ का इजरायल के हमले से कोई लेना-देना नहीं है. फिर कतर को योगी आदित्यनाथ की फिल्म से क्या आपत्ति है? और सउदी को किस बात की मिर्ची लगी है?

कतर-हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड 

कतर को योगी आदित्यनाथ से कोई प्रत्यक्ष परेशानी नहीं है. इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इससे पहले कभी कतर ने योगी के खिलाफ कोई आधिकारिक बयान दिया हो या कोई कार्रवाई की हो. योगी की छवि हिंदुत्व राष्ट्रवादी की है जिसे कई बार मुस्लिम विरोधी भी कहा जाता है. योगी की गौ-हत्या पर बैन, सड़क पर नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध जैसी कुछ नीतियां मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कठोर मानी जाती हैं. लेकिन कतर हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड का समर्थन तो करता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता. फिर कतर और सउदी अरब ने योगी आदित्यनाथ के जीवन पर बनी फिल्म को बैन क्यों किया है, यह एक अहम सवाल है.

योगी आदित्यनाथ को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के कई उदाहरण हैं, लेकिन इससे पहले कभी कोई प्रतिबंध लगने का कोई प्रमाण नहीं है. योगी पर बनी फिल्म में भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव यानी निरहुआ ने भी एक अहम भूमिका निभाई है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Yogi Adityanath

Trending news

DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
Yogi Adityanath
DNA: आखिर योगी से क्यों परेशान हुए अरब देश? कतर ने सीएम पर बनी फिल्म को बैन किया
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
jammu kashmir news
डोडा में लोगों को उकसा रहे थे 300 सोशल मीडिया हैंडल, पुलिस ने तेज कर दी धरपकड़
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
weather update
फिर से लौट आया मॉनसून, 3 दिन जमकर बरसेंगे बादल! कई जगह भूस्खलन, जान लें मौसम अपडेट
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
Lord Vishnu
'आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए', भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति पर SC ने क्यों कहा?
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
;