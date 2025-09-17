योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस का 'गोली' वाला इलाज!

DNA Analysis: अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर जिन गोलीबाजों ने गोलियां चलाई थी, यूपी पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उनका एनकाउंटर किया है. पुलिस ने गाजियाबाद में दोनों शूटर्स ढेर कर दिया है. शूटर्स के पास से पुलिस को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ-साथ कारतूस भी मिले हैं.
DNA Analysis: योगी से कट्टरपंथी इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो मुख्यमंत्री होते हुए भी हिंदुत्व और हिंदू हित की बात करते हैं. वैसे, योगी से सिर्फ कट्टरपंथी परेशान नहीं हैं. अपराधी और माफिया भी उनसे घबराते हैं. क्योंकि उनके शासन में गोलीबाजों का इलाज गोलियों से होता है और समय से होता है. मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही महीने के बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि अगर कोई अपराध करेगा, तो उसे ठोक दिया जाएगा. इस वाक्य का अर्थ और इसका संदेश बहुत ही स्पष्ट था. योगी आदित्यनाथ के बयान में अपराधियों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता वाली प्रतिबद्धता थी. यूपी के मुख्यमंत्री की यही प्रतिबद्धता एक बार फिर एक्शन में दिखी है.
अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर जिन गोलीबाजों ने गोलियां चलाई थी, यूपी पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर उनका एनकाउंटर किया है. पुलिस ने गाजियाबाद में दोनों शूटर्स ढेर कर दिया है. शूटर्स के पास से पुलिस को ग्लॉक और जिगाना पिस्टल के साथ-साथ कारतूस भी मिले हैं. जिन शूटर्स का एनकाउंटर हुआ है उसमें रोहतक का रहने वाला रविंद्र और सोनीपत का रहने वाला अरूण है. ये दोनों रोहित गोदारा-गोल्डी बरार गैंग के शूटर्स थे. इससे पहले भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं. लेकिन इस बार यूपी में फंस गए. शूटआउट में मारे गए.
इन दोनों ने ही 12 सितंबर को सुबह-सुबह बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की थी. इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा पाटनी के पिता से बात की थी. उन्हें आश्वासन दिया था कि शूटर्स पाताल में भी होंगे तो खोज निकालेंगे. योगी के आश्वासन के 50 घंटे बीतते-बीतते दोनों शूटर्स का गाजियाबाद में एनकाउंटर कर दिया गया. शूटर्स को पकड़ने के लिए पुलिस ने चक्रव्यूह तैयार किया था. ढाई हजार सीसीटीवी फुटेज को खंगालकर शूटर्स के बारे में जानकारी जुटाई गई. 25 से 30 साल के बदमाशों की लिस्ट तैयार की. अलग-अलग राज्यों के 515 अपराधियों का एल्बम तैयार किया. यूपी पुलिस की छह टीमों ने इन बदमाशों की घेराबंदी शुरू की. और फिर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, हरियाणा एसटीएफ के साथ मिलकर यूपी एसटीएफ की टीम ने दोनों को ढेर कर दिया.
आज यूपी पुलिस ने तीन एनकाउंटर किया. गाज़ियाबाद में दोनों शूटर्स मारे गए. गोरखपुर में नीट के छात्र की हत्या करने वाले को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. तो झांसी में अरविंद यादव हत्याकांड के दो आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है. दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले का एनकाउंटर पांच दिनों में हुआ है. औसतन किसी घटना के एक हफ्ते के अंदर योगी की पुलिस अपराधियों को लंगड़ा करके पकड़ लेती है.
यूपी पुलिस ने 2017 से अब तक लगभग 15 हजार एनकाउंटर किया है. इस दौरान में 30 हजार से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया. एनकाउंटर में 238 अपराधी मारे गए और 9 हजार 467 अपराधियों के पैर में गोली लगी. जाहिर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो प्रतिबद्धता जताई थी. उनकी पुलिस उसी को आगे बढ़ा रही है.
