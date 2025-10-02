योगी का सनातनी अवतार, अपराधियों-उपद्रवियों को 'बुलडोजर' वाली चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'

DNA Analysis: बरेली हिंसा के बाद गजवा ए हिंद का ख्वाब देखने वालों को जहन्नुम का टिकट देने का एलान करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हर रूप उपद्रवियों में भय भर देता है. लेकिन विजयादशमी पर योगी का सनातनी अवतार देखकर साजिश करने वालों को समझ में आ गया होगा. गजवा-ए- हिंद की साजिश का गढ़ यूपी क्यों नहीं बन सकता. विजयादशमी अधर्म पर धर्म की विजय का पर्व है. असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है.

योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठाधीश्वर होने के नाते इस दिन नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन करते हैं. यह पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीठ की परंपरा का प्रतीक है. जिसका सीधा संबंध शौर्य और पराक्रम से है.

योगी दशहरे की पूजा गोरखनाथ मंदिर की नाथ परंपरा के अनुसार करते हैं. जिसमें शक्ति, शस्त्र और गुरु गोरखनाथ का विशेष पूजन शामिल है, और यह अनुष्ठान उनकी आध्यात्मिक और पारंपरिक शक्ति का आधार माना जाता है. नाथ संप्रदाय के लिए योगी आदित्यनाथ के लिए ​यह पर्व केवल रावण के पुतले का दहन नहीं है. यह विजयादशमी है! यह उस शक्ति का आह्वान है, जो वर्षों की तपस्या और साधना से अर्जित होती है. और ये शक्ति जिसके साथ होता है वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं चूकता.

विजयादशमी पर विशेष पूजा

यानि यह कोई साधारण अनुष्ठान नहीं, बल्कि नाथ संप्रदाय की सदियों पुरानी, गूढ़ शक्ति और अखंड पराक्रम को जाग्रत करने की प्रक्रिया है. योगी आदित्यनाथ हर वर्ष विजयादशमी पर अपनी इसी कठोर साधना और पराक्रमी संकल्प का प्रदर्शन करते हैं. विजयादशमी पर विशेष पूजा की शुरूआत गोरक्षपीठाधीश्वर ने श्रीनाथ जी के पूजन से की. विजयादशमी पर योगी ने गुरू गोरखनाथ की विशेष पूजा की जोग लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक चली. नाथ संप्रदाय में गुरु गोरखनाथ स्वयं शिवावतार और पराक्रम के महाश्रोत माने जाते हैं. जिन्होने गोरक्षपीठ की स्थापना की थी और आज भी उनका तेज यहां पर विराजमान है.

नामपंथ: शक्ति, आत्मानुशासन और जनकल्याण पर आधारित दर्शन

अब आप समझिये गुरू विजयादशमी पर योगी आदित्यनाथ के लिए गुरू गोरखनाथ जी की विशेष पूजा से मिला आशीर्वाद क्यों किसी वरदान से कम नहीं है. गोरखनाथ जी नाथपंथ के महान योगी और सिद्धपुरुष माने जाते हैं. नाथपंथ केवल साधना या तपस्या का मार्ग नहीं है, बल्कि यह शक्ति, आत्मानुशासन और जनकल्याण पर आधारित दर्शन है.

योगी आदित्यनाथ: गोरखनाथ परंपरा के महंत

योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ परंपरा के महंत हैं, इसलिए उनके लिए विजयादशमी पर गुरु का पूजन “आध्यात्मिक शक्ति और विजय का आशीर्वाद” प्राप्त करने जैसा है. गोरखनाथ महाराज का पूजन योगी आदित्यनाथ को अद्वितीय प्रशासनिक शक्ति प्रदान करता है. इसके अलावा गुरू गोरखनाथ की पूजा से मिले बल को योगी केवल राजनीति में नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में चुनौतियों पर विजय पाने का जरिया मानते हैं.

योगी का बुलडोजर वाला इलाज

यानि योगी के जिस सनातनी रूप को आपने विजयादशमी पर देखा जो पूजन आपने देखा. इससे ही उनको वो शक्ति मिलती है. जिससे वो माफिया को मिट्टी में मिलाने का दावा करते हैं. बरेली जैसी हिंसा करने वालों का लाठियों से इलाज करने का वादा करते हैं. और अशांति फैलाने वालों का बुलडोज़र वाला इलाज भी कर देते हैं. यही वजह है जिस अतीक अहमद के आतंक से यूपी परेशान था आज उसका बेटा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है. जो मस्जिदों को दंगाइयों का महफूज ठिकाना बनाने की साजिश रचते हैं. योगी उनका ठिकाना जेल बना देते हैं.