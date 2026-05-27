DNA: योगी-धामी-हिमंता यूएस के टारगेट पर क्यों? हिंदुओं के खिलाफ अमेरिकी प्रोपेगेंडा का सच

भारत अपने सामरिक, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए घुसपैठियों के खिलाफ निर्णायक प्रहार की तैयारी कर रहा है. भारत की ये तैयारी कुंठा क्लब की आंखों में चुभ रही है.

अमेरिका की एक संस्था है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. ये संस्था दुनिया में कथित धार्मिक स्वतंत्रता के लिए काम करती है. ये संस्था दुनिया में कथित धार्मिक आजादी की स्वयंभू पहरेदार और रक्षक है. एक बार फिर इस संस्था ने "भारत में धार्मिक आजादी खतरे में है" वाला झूठा दुष्प्रचार किया है. इस बार भारत विरोधी नैरेटिव के निशाने पर देश के तीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं. इसलिए अब हम अमेरिका में बैठे भारत विरोधी जहरीली मानसिकता से लैस नैरेटिवबाजों की वैचारिक मरम्मत करेंगे.

खुद को दुनिया का नीति नियंता मानने वाले अमेरिका की संस्था यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने कथित धार्मिक स्वतंत्रता पर सुनवाई की. ये कोर्ट की सुनवाई नहीं थी. ये भारत पर धार्मिक उत्पीड़न का कलंक लगाने के लिए सुनवाई का दिखावा था.

Add Zee News as a Preferred Source

इस सुनवाई में खुद को पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता बतानेवाला रकीब हमीद नाइक भी पहुंचा था.

समझिए भारत के तीन लोकप्रिय मुख्यमंत्री अमेरिका के कथित धार्मिक स्वतंत्रता के रक्षकों के निशाने पर हैं. भारत के लोकप्रिय नेताओं पर बैन लगाने की मांग करनेवाले रकीब हमीद नाइक की भारत विरोधी सोच की विस्तार से जानकारी हम आपको देंगे.

लेकिन पहले हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी, हिमंता और पुष्कर सिंह धामी आखिर भारत विरोधी नैरेटिव फैलानेवालों के निशाने पर क्यों हैं. क्यों अमेरिका में बैठा कुंठा क्लब भारत के 3 लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों पर धार्मिक उत्पीडन का कलंक लगा रहा है. इसे बहुत ध्यान से समझिएगा.

सीएम योगी के शासन में यूपी में 2017 से 2025 तक 10 हजार से ज्यादा एनकाउंटर हुए, माफिया का खौफ खत्म हुआ. यही शांति अमेरिका में बैठे कुंठा क्लब को चुभती है.

उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बना. कोर्ट ने भी इस कानून को बरकार रखा. बेटियों को बरगलानेवालों को खिलाफ यही सख्ती इन नैरेटिवबाजों को खटकती है.

उत्तर प्रदेश की GDP 2017 के ₹12.90 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹25+ लाख करोड़ तक पहुंची. ये तरक्की भारत विरोधी प्रोपेगैंडा फैलानेवाले को जलाती है.

सबसे बड़ी बात की भगवा पहननेवाला एक मुख्यमंत्री इन एजेंडाधारियों को चुभता है. जानते हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर बैन लगाने की मांग क्यों की गई. क्योंकि हिमंता ने घुसपैठ से होनेवाले खतरे को लेकर आगाह किया. डेमोग्राफी में बदलाव को रेखांकित किया, घुसपैठ के खिलाफ ये एक्शन अमेरिका में बैठे कथित धार्मिक स्वतंत्रता के ठेकेदारों को पसंद नहीं आता.

हिमंता ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ NRC प्रक्रिया को आगे बढ़ाया. बच्चियों का शोषण रोकने के लिए Child Marriage Prohibition Act को सख्ती से लागू किया.

सोचिए हिमंता ने वो काम किया जिससे भारत की सुरक्षा, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो. भारत के संसाधनों की रक्षा हो. लेकिन यही बात भारत विरोधी सोच से भरे यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस कथित बौद्धिक बेईमानों को खटकती है

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी नागरिकों को समान कानूनी अधिकार देने के लिए Uniform Civil Code लागू किया.

धार्मिक विवाद रोकने के लिए धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाए. अवैध कब्जों और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की.

2025 में "धर्म संरक्षण अधिनियम" पर काम शुरू किया. समझिए जनहित में उठाए गए यही वो कदम हैं जो भारत के खिलाफ प्रोपेगैंडा फैलानेवालों, भारत के खिलाफ नैरेटिव बनानेवालों को चुभते हैं. उन्हें कानून के नजर में सबकी बराबरी चुभती है. उन्हें घुसपैठ मुक्त भारत चुभता है. उन्हें धर्मांतरण मुक्त भारत खटकता है. इसलिए अमेरिका के लग्जरी ऑफिस में बैठकर ये कुंठित भारत विरोध लोग कथित धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर भारत के खिलाफ नैरेटिव बनाते हैं.

इस भारत विरोधी नैरेटिव के निशाने पर सिर्फ तीन नेता नहीं हैं. सनातन की जागृति है. योगी, हिमंता और धामी महज तीन सीएम के नाम नहीं है. ये उस राजनीतिक धारा के प्रतीक हैं जिसने सनातन समाज को आत्मविश्वास की नई भाषा दी है. इसलिए इन्हें निशाना बनाया जा रहा है.

इस बार यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम में भारत विरोधी नैरेटिव का चेहरा बना है रकीब अहमद नाइक. रकीब का एक सूत्रिय एजेंडा है भारत विरोध. कश्मीर में पैदा हुआ ये कथित पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अब वॉशिंगटन में रहता है. रकीब Center for the Study of Organized Hate का संस्थापक और कार्यकारी निदेशक है.

वो HindutvaWatch.org के नाम से एक संगठन चलाता है. इस संगठन का काम है हिंदुत्व को "organized hate" के तौर पर ट्रैक करना.

रकीब India Hate Lab का संस्थापक है. उसका ये संगठन भारत में "हिंदू राष्ट्रवाद" की निगरानी करता है.

समझ रहे हैं. रकीब अमेरिका में बैठे कुंठा क्लाब का सक्रिय सदस्य है. उसका एक ही काम है. हिंदुत्व को बदनाम करना. भारत पर सवाल उठाना. इस बार उसने यही काम यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के मंच से किया है.

रकीब जैसे भारत विरोधियों को यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम मंच देता है. जानते हैं क्यों, क्योंकि इसका मकसद भी भारत की छवि पर बट्टा लगाना है. 1998 में इस संस्था की स्थापना हुई थी.



स्थापना के 6 साल बाद यानी 2004 में ही इसने भारत को धार्मिक असहिष्णुता वाली श्रेणी में डालने की सिफारिश कर दी थी. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि विदेश मंत्रालय ने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के भारत विरोधी नैरेटिव का जवाब दिया है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम पक्षपाती संगठन है.

इस संगठन का राजनीतिक एजेंडा है. यह लगातार तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता है और भारत के बारे में मनगढ़ंत कहानी फैलाता है. ऐसी रिपोर्ट्स इस संस्था की साख को और कम करती है.

यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स को कई लॉबिंग समूह प्रायोजित करते हैं. यानी लॉबिंग समूह के मिले पैसे के मुताबिक ही ये रिपोर्ट तैयार होती है. शायद इसलिए इस संस्था की रिपोर्ट को अमेरिका भी गंभीरता से नहीं लेता. हां भारत विरोध की मानसिक बीमारी के शिकार कुंठा क्लब के सदस्य जरूर इस रिपोर्ट को मैडल की तरह अपने सीने पर लगाते हैं.