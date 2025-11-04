Advertisement
विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! कॉलेज स्टूडेंट से रेप करने वालों को तमिलनाडु पुलिस ने पैर में मारी गोली

Coimbatore College Student Rape: तमिलनाडु की डीएमके सरकार को भी शायद योगी का मॉडल पसंद आया है. ऐसे में एक स्टूडेंट के साथ कथित तौर पर गैंगरेप की घटना पता चली तो कुछ घंटे के भीतर पैर में गोली मारकर तीन आरोपियों को पकड़ लिया गया. अब इसे तमिलनाडु का 'लंगड़ा ऑपरेशन' कहा जा रहा है.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Nov 04, 2025, 08:59 AM IST
Coimbatore Gangrape: यूपी में हाल के महीनों में धड़ाधड़ एनकाउंटर हुए हैं. आलम यह है कि सुबह टीवी ऑन कीजिए तो पता चलता है कि पश्चिमी यूपी, दिल्ली में या कहीं और पुलिस का 'लंगड़ा ऑपरेशन' चला है. सीएम योगी साफ कह रहे हैं कि जो भी उपद्रव करेगा या बेटियों से छेड़छाड़ करेगा उसे सीधे यमराज से मिलना होगा. कुछ जगहों पर तो 4-6 घंटे में ही एनकाउंटर की खबर आ जाती है. अब लगता है कि सीएम योगी का यह फॉर्मूला विपक्ष शासित राज्यों को भी पसंद आने लगा है. हां, तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट के साथ तीन लोगों ने दरिंदगी की तो कुछ घंटे के भीतर ही एनकाउंटर की खबर आई.

पुलिस ने कथित तौर से किडनैप और गैंगरेप करने के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मंगलवार तड़के पता चला कि पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान इन आरोपियों के पैरों में गोली मारी बाद में अस्पताल लेकर गए. यूपी में भी आप देख रहे होंगे कि आए दिन पुलिस की टीम अपराधियों की मरहम-पट्टी कराती दिखती है. अब कोयंबटूर रेप के आरोपियों के एनकाउंटर का वीडियो देखिए.  

आरोपियों के नाम Thavasi, Karthik और Kaliswaran बताए गए हैं. कोयंबटूर में रविवार शाम को स्टूडेंट कार में अपने एक दोस्त के साथ थी जब उसे अगवा कर लिया गया. वे उसे किसी दूसरी लोकेशन पर ले गए और रेप किया. सूचना मिलते ही पुलिस की 7 स्पेशल टीमें बनाई गई थीं. 

कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास कथित तौर पर गैगरेंप की इस वारदात से विपक्ष सरकार को घेरने लगा था. राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे. सीएम एमके स्टालिन की सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में फेल होने के आरोप लगने लगे. भाजपा ने प्रोटेस्ट किया और पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी थी. अब एनकाउंटर की खबर आई है. 

राज्य के कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय स्टालिन की पुलिस आलोचकों को अरेस्ट करने में बिजी है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

tamilnadu news

विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! स्टूडेंट से रेप करने वालों को पुलिस ने पैर में मारी गोली

