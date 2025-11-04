विपक्ष को भा रहा योगी मॉडल! कॉलेज स्टूडेंट से रेप करने वालों को तमिलनाडु पुलिस ने पैर में मारी गोली

Coimbatore Gangrape: यूपी में हाल के महीनों में धड़ाधड़ एनकाउंटर हुए हैं. आलम यह है कि सुबह टीवी ऑन कीजिए तो पता चलता है कि पश्चिमी यूपी, दिल्ली में या कहीं और पुलिस का 'लंगड़ा ऑपरेशन' चला है. सीएम योगी साफ कह रहे हैं कि जो भी उपद्रव करेगा या बेटियों से छेड़छाड़ करेगा उसे सीधे यमराज से मिलना होगा. कुछ जगहों पर तो 4-6 घंटे में ही एनकाउंटर की खबर आ जाती है. अब लगता है कि सीएम योगी का यह फॉर्मूला विपक्ष शासित राज्यों को भी पसंद आने लगा है. हां, तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाली स्टूडेंट के साथ तीन लोगों ने दरिंदगी की तो कुछ घंटे के भीतर ही एनकाउंटर की खबर आई.

पुलिस ने कथित तौर से किडनैप और गैंगरेप करने के मामले में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. मंगलवार तड़के पता चला कि पुलिस ने एनकाउंटर के दौरान इन आरोपियों के पैरों में गोली मारी बाद में अस्पताल लेकर गए. यूपी में भी आप देख रहे होंगे कि आए दिन पुलिस की टीम अपराधियों की मरहम-पट्टी कराती दिखती है. अब कोयंबटूर रेप के आरोपियों के एनकाउंटर का वीडियो देखिए.

Tamil Nadu: Three men accused of gang-raping a college student and killing her boyfriend near Coimbatore airport were shot in the leg by police during an attempted arrest near Vellakinaru Pattatharasi Amman temple. The injured accused, Guna, Satish alias Karuppasamy, and Karthik…

आरोपियों के नाम Thavasi, Karthik और Kaliswaran बताए गए हैं. कोयंबटूर में रविवार शाम को स्टूडेंट कार में अपने एक दोस्त के साथ थी जब उसे अगवा कर लिया गया. वे उसे किसी दूसरी लोकेशन पर ले गए और रेप किया. सूचना मिलते ही पुलिस की 7 स्पेशल टीमें बनाई गई थीं.

कोयंबटूर एयरपोर्ट के पास कथित तौर पर गैगरेंप की इस वारदात से विपक्ष सरकार को घेरने लगा था. राज्य में अगले साल के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होंगे. सीएम एमके स्टालिन की सरकार पर महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में फेल होने के आरोप लगने लगे. भाजपा ने प्रोटेस्ट किया और पूरे राज्य में धरना प्रदर्शन की घोषणा कर दी थी. अब एनकाउंटर की खबर आई है.

राज्य के कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि अपराधियों को पकड़ने की बजाय स्टालिन की पुलिस आलोचकों को अरेस्ट करने में बिजी है.

