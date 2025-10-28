DNA: बिहार विधानसभा चुनाव में ओसामा के चुनाव प्रचार में योगी बनाम अखिलेश

अब हम उस संघर्ष की बात करेंगे जो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच चल रहा है. लेकिन इस संघर्ष का मैदान इस बार लखनऊ नहीं, सीवान है. बिहार का वही सीवान जहां कभी शहाबुद्दीन की सरकार चलती थी जहां हर गली-हर मोहल्ले में शहाबुद्दीन के खौफ की ना जाने कितनी कहानियां छिपी हुई हैं. उसी सीवान में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को हराने के लिए कल योगी आदित्यनाथ एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और 6 दिन बाद, यानी 3 नवंबर को उसी सीवान में अखिलेश यादव की भी रैली होनी है. अखिलेश ओसामा को जिताने के लिए उतरेंगे और योगी हराने के लिए. यूपी विधानसभा चुनाव में अभी लगभग डेढ़ साल का इंतज़ार है. लेकिन बिहार में होने वाले चुनाव में सीवान की हाईप्रोफाइल सीट रघुनाथपुर पर योगी और अखिलेश की ये राजनीतिक टक्कर दिलचस्प हो गई है.



अखिलेश यादव यहां आरजेडी के उम्मीदवार और कुख्यात शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के लिए वोट मांगेंगे. जबकि योगी ओसामा शहाब को हराने की और NDA उम्मीदवार विकास सिंह को जिताने की अपील करेंगे. शहाबुद्दीन का इस इलाक़े में कितना आतंक था, ये बताने से पहले आपको एक बार फिर जानकारी दे दें कि बिहार के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ की ज़बरदस्त मांग है. न केवल BJP बल्कि सहयोगी पार्टियों के उम्मीदवार भी अपने विधानसभा क्षेत्र में योगी की रैली चाहते हैं. योगी की रैली उन्हें जीत की गारंटी लगती है. इस लोकप्रियता का कारण है योगी मॉडल. शासन व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की उनकी नीतियों की गूंज बिहार में भी सुनाई देती है.



- माफिया और अपराधियों के ख़िलाफ़ उनके अभियान की पूरे देश में चर्चा होती है.

- योगी राज में बड़े-बड़े माफिया अब इतिहास बन चुके हैं.

- दंगा करने की कोशिश करने वालों के ख़िलाफ़ बुलडोज़र एक्शन होता है. बुलडोज़र एक्शन की नक़ल देश के कई राज्य कर चुके हैं.

- अवैध ढंग से धर्मांतरण कराने वाले गिरोहों की यूपी में खैर नहीं है.

- महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को योगी यमराज की याद दिलाते हैं.

- साथ ही योगी हिंदुत्व के एक बड़े चेहरे हैं.

अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टिकरण के आरोप

यही वजह है कि बिहार में योगी का बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है. जिन बातों के लिए योगी की चर्चा होती है, लगभग उन्हीं बातों को लेकर अखिलेश यादव की आलोचना होती है. योगी जहां माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं अतीक़ अहमद और मुख़्तार अंसारी जैसे माफिया समाजवादी पार्टी की मदद से सांसद और विधायक रहे हैं. अखिलेश यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण के भी आरोप लगते हैं.अखिलेश यादव की पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है. लेकिन इसके बावजूद वो ओसामा शहाब के लिए विशेष रूप से प्रचार करने आ रहे हैं.

बिहार में आतंक का दूसरा नाम था शहाबुद्दीन

इसे मुस्लिम-यादव समीकरण को मज़बूत करने के रूप में देखा जा रहा है. जिस विरासत, जिस विचार को ओसामा शहाब आगे बढ़ा रहा है, अब उस शहाबुद्दीन के बारे में भी थोड़ी जानकारी हम आपको फिर से याद दिला देते हैं. 2 बार विधायक और लगातार 4 बार सांसद रह चुका शहाबुद्दीन बिहार में आतंक का दूसरा नाम माना जाता था. सीवान- जिसकी पहचान देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ज़िले के रूप में थी, वो सीवान 90 के दशक और उसके बाद शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाने लगा. राजेंद्र बाबू के जन्मस्थल ज़ीरादेई से शहाबुद्दीन 2 बार विधायक बना.

- मोहम्मद शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ कुल मिलाकर 75 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे.

- इनमें से लगभग 40 मामले हत्या, अपहरण, फिरौती और आर्म्स एक्ट से जुड़े थे.

- 2 मामलों में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सज़ा मिली थी.

- शहाबुद्दीन ने CPI (ML) के कार्यकर्ता चंदा बाबू के 2 बेटों की हत्या तेज़ाब से नहलाकर की थी.

- शहाबुद्दीन ने अपने शार्पशूटर्स से JNU छात्र संघ के अध्यक्ष रहे चंद्रशेखर की हत्या करवाई थी.

- शहाबुद्दीन को पुलिस का भी कोई डर नहीं था. 1996 में उसने सीवान के तत्कालीन SP एस के सिंघल पर हमला किया था.

- 2001 में जब पुलिस ने शहाबुद्दीन के घर पर छापेमारी की थी तो एके-47 राइफल समेत पाकिस्तानी हथियारों का जखीरा मिला था.



लालू-राबड़ी सरकार के दौरान जंगलराज के जो आरोप लगते थे, उनमें शहाबुद्दीन की भी अहम भूमिका थी. नीतीश सरकार बनने के बाद शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ पुलिस की सख़्ती शुरू हुई. उसके बाद वो ज़्यादातर समय जेल में ही रहा. 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सज़ा काटते हुए कोरोना की वजह से उसकी मौत हो गई.



ओसामा के खिलाफ भी ऑर्म्स एक्ट का मामला दर्ज

शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन एके-47 से उसके परिवार का नाता ख़त्म नहीं हो रहा है. 2022 में MLC चुनाव के एक प्रत्याशी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर एके-47 से हमले का आरोप लगाया था. ओसामा के ख़िलाफ़ भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है. अब जिस हॉट सीट रघुनाथपुर की चर्चा हो रही है, वहां के चुनावी इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए. पिछले 3 चुनावों की बात करें तो रघुनाथपुर से 2020 और 2015 में RJD उम्मीदवार हरिशंकर यादव ने जीत हासिल की थी जबकि 2010 में विक्रम कुंवर जीते थे. यानी ये NDA के लिए मुश्किल सीट मानी जाती है. इस बार RJD ने अपने मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव का टिकट काटकर ओसामा शहाब को उम्मीदवार बनाया है. टिकट कटने के बावजूद हरिशंकर यादव ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि उन्हें उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया. बल्कि हरिशंकर यादव ने ख़ुद ओसामा शहाब को पगड़ी पहनाई. इसी से आप शहाबुद्दीन परिवार का रुतबा समझ सकते हैं.

रघुनाथपुर सीट क्यों चर्चा में है?

अब योगी और अखिलेश के प्रचार की वजह से रघुनाथपुर एक बार फिर सुर्खियों में है. रघुनाथपुर भले ही बिहार में है, लेकिन यूपी के 2-2 हाई प्रोफाइल नेताओं की रैलियों के कारण यहां के चुनाव पर बिहार के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश की भी नज़र रहेगी. देखना है कि रघुनाथपुर के रण में किसकी विजय होती है. अब हम, मुस्लिमों के लिए 'तेजस्वी प्रण' का विश्लेषण करेंगे. तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का जो घोषणापत्र जारी किया है, उसका पेज नंबर 24 पूरी तरह खास समुदाय के लिए है. तेजस्वी को लग रहा है कि घोषणापत्र के पेज नंबर 24 में...25 की चाबी छिपी है. तेजस्वी प्रण के बीच आज आपको ये भी जानना चाहिए कि मुस्लिमों के नेता असदुद्दीन ओवैसी..आखिर बिहार में किसे सीएम बनाना चाहते हैं? और बिहार के चुनावी मंच से उन्होंने आखिर किसकी हथकड़ी खोली..और क्यों? लेकिन पहले बात तेजस्वी प्रण के पेज नंबर 24 की



'तेजस्वी प्रण' का 24वां पन्ना क्यों खास हैं?

'बिहार का तेजस्वी प्रण' के नाम से 31 पन्नों का घोषणापत्र जारी किया गया है. इस घोषणापत्र का 24वां पन्ना ख़ास है क्योंकि इसमें तेजस्वी यादव ने 25 के चुनाव के लिए मुसलमानों से 11 वादे किए हैं. इन वादों के ज़रिए तेजस्वी ने मुसलमानों के मुद्दों को लेकर अलग से अपनी भावना व्यक्त की है. सांप्रदायिक सौहार्द एवं अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के शीर्षक के तहत घोषणापत्र में जो वादे किए गए हैं, उनको आज हम डिकोड करेंगे. इसमें पहला वादा है कि वक़्फ़ संशोधन विधेयक पर रोक लगाई जाएगी. हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राज्य सरकार केंद्र के क़ानून पर रोक नहीं लगा सकती.

सांप्रदायिक हिंसा को अल्पसंख्यक अधिकार से जोड़ने का क्या मतलब?

इसमें दूसरा वादा किया गया है कि किसी भी धार्मिक संस्थान या स्थल पर हमले को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे. धार्मिक संस्थान पर हमले को रोकना अच्छी बात है लेकिन ये वादा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के तहत क्यों. ये वादा तो हर समुदाय के लिए होना चाहिए था क्योंकि मंदिरों पर भी हमले होते हैं. तीसरा वादा किया गया है कि सांप्रदायिक उन्माद, हिंसा, हेट स्पीच और मॉब लिंचिंग पर सख्त रोक लगाई जाएगी. लेकिन फिर से सवाल वही है कि ये वादा अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के तहत क्यों किया गया है. सांप्रदायिक हिंसा को अल्पसंख्यक अधिकार से जोड़ने का क्या मतलब है. क्या दंगे के लिए केवल बहुसंख्यक समुदाय ही ज़िम्मेदार होता है. क्या हिंदुओं के ख़िलाफ़ हेट स्पीच नहीं दी जाती. क्या हिंदू मॉब लिंचिंग का शिकार नहीं बनते. इस वादे के पीछे कहीं ये सोच तो नहीं कि मुसलमान दंगा नहीं कर सकते.

ये तेजस्वी का घोषणापत्र है या मुसलमानों के तुष्टिकरण की कोशिश?

घोषणापत्र में सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने की बात कही गई है. तो क्या पुलिस में मुस्लिमों की भर्ती में बढ़ोतरी होगी, सरकारी नौकरियों में मुस्लिम OBC का कोटा लागू किया जाएगा, क्या आबादी के हिसाब से रोज़गार में मुसलमानों का हिस्सा बढ़ाया जाएगा. एक वादा ये भी है कि अल्पसंख्यक समुदाय से पर्याप्त संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती की जाएगी. क्या ये धार्मिक आधार पर आरक्षण के वादे की तरह नहीं है. संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. तेजस्वी ने घोषणा पत्र में मदरसों के विकास का वादा तो किया है लेकिन संस्कृत स्कूलों को अपग्रेड करने का वादा क्यों नहीं किया गया है. ऐसे में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि तेजस्वी का ये घोषणापत्र अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा का वादा है या मुस्लिम वोट के लिए तुष्टीकरण की कोशिश की गई है.

