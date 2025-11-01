हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- 'आप मुख्यमंत्री पद के लायक नहीं!'

Himanta Sarma vs Gaurav Gogoi: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच चल रहा विवाद शनिवार को चरम पर पहुंच गया. गोगोई ने सरमा पर पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सरमा असम सरकार के मुखिया बने रहने के लायक नहीं. यह टिप्पणी तब आई जब सरमा ने गोगोई को विदेशी ताकतों द्वारा भेजा गया पाकिस्तानी एजेंट कहा. यह पहली बार नहीं है जब सरमा ने कांग्रेस नेता गोगोई पर ऐसे गंभीर आरोप लगाए हों. सरमा लगातार कहते रहे हैं कि गोगोई के पाकिस्तान से संबंध उनकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के जरिए हैं.

मुख्यमंत्री का सीधा आरोप

PTI की रिपोर्ट के अनुसार गुवाहाटी में एक कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सरमा ने पत्रकारों से कहा, गौरव गोगोई एक पाकिस्तानी एजेंट हैं और उन्हें हमारे देश में विदेशी ताकतों ने स्थापित किया है. मैं अभी सबूत देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि यह ज़ुबीन गर्ग के मुद्दे से ध्यान भटकाना है. लोग यह भी कहेंगे कि मैं चुनाव के वजह से गोगोई के खिलाफ कार्रवाई कर रहा हूं.

गोगोई का पलटवार

जब मुख्यमंत्री सरमा से 10 सितंबर की उस समय सीमा के बारे में पूछा गया जो उन्होंने खुद तय की थी तो उन्होंने कहा, अगर किसी को लगता है कि मेरे पास दिखाने के लिए दस्तावेज नहीं हैं तो मैं उन्हें बता दूं मैं वह करूंगा जो करने की जरूरत है. इसके जवाब में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा- पिछले कुछ महीनों में हिमंत बिस्वा सरमा डांगोरिया ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है.

Over the past few months Himanta Biswa Sarma dangoriya has lost credibility. Yesterday when the entire state was watching Zubeen Garg perform for the last time in Roi Roi Binale, the Chief Minister’s comments showed his growing fear of losing power. It was another example of why… — Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) November 1, 2025

गोगोई का मुख्यमंत्री पर हमला

गोगोई ने आगे कहा, जब पूरा राज्य ज़ुबीन गर्ग को 'रोई रोई बिनाले' में आखिरी बार परफॉर्म करते हुए देख रहा था तो मुख्यमंत्री की टिप्पणी से सत्ता खोने का उनका डर बढ़ता दिख रहा है. उन्होंने आगे कहा, यह इस बात का एक और उदाहरण है कि वह असम के लोगों के लिए मुख्यमंत्री के रूप में क्यों अयोग्य हैं.

जांच और एसआईटी रिपोर्ट

असम सरकार ने पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख के साथ गोगोई के कथित संबंधों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल(SIT)बनाया था. शेख के कथित तौर पर गोगोई की पत्नी से संबंध हैं. विशेष डीजीपी(CID)मुन्ना प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में बनी SIT ने 10 सितंबर को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी थी.