'आपने महिला-पुरुष दोनों क्रिकेट में हमें हराया...', जब कूटनीति की पिच पर जयशंकर और पेनी वोंग के बीच आई खेल की गपशप

ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत दौरे के दौरान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ बैठक की. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया. वोंग ने कहा कि यह उनकी डॉ. जयशंकर के साथ 26वीं बैठक है, जो दोनों के बीच गहरे और लगातार संवाद को दर्शाता है.

 

Nov 20, 2025, 06:36 PM IST
India-Australia Relations: भारत में अपने दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ हुई बैठक में द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर दिया. वोंग ने कहा कि यह उनकी डॉ. जयशंकर के साथ 26वीं बैठक है, जो यह दर्शाता है कि दोनों नेताओं के बीच गहरा और लगातार संवाद है.

उन्होंने कहा कि हमारे दोनों देश पहले कभी इतने करीब नहीं रहे और कई मायनों में हमारी साझेदारी पहले कभी इतनी अहम नहीं रही. वोंग ने हल्के-फुल्के अंदाज में यह भी जोड़ा कि भारत ने उन्हें मेंस और विमेंस क्रिकेट दोनों में हराया. उन्होंने इस साझेदारी की गंभीरता पर भी प्रकाश डाला और कहा कि हम इस पार्टनरशिप को न केवल अपने-अपने देशों के लिए जरूरी मानते हैं, बल्कि यह क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है. हम बड़े रणनीतिक साझेदार हैं और एक शांतिपूर्ण, स्थिर और खुशहाल इंडो-पैसिफिक के विजन को साझा करते हैं.

बता दें इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे मित्र विदेश मंत्री सीनेटर वोंग का भारत में स्वागत है. हमारी चर्चाओं का इंतजार रहेगा. बता दें, इससे पहले आज आस्ट्रेलियाई मंत्री ने हुमायूं के मकबरे का दौरा किया और हुमायूं के मकबरे के संग्रहालय में आयोजित प्रदर्शनी- सॉन्गलाइन्स: ट्रैकिंग द सेवन सिस्टर्स प्रदर्शनी को देखा. आस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री यहां 16वीं आस्ट्रेलिया-भारत विदेश मंत्रियों की रूपरेखा वार्ता और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अपनी 26वीं बैठक के लिए आई हैं. उनकी यात्रा के दौरान साइबर और रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, खेल और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग पर चर्चा होगी.

अपनी यात्रा से पहले अपने आधिकारिक बयान में वोंग ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया और भारत पहले कभी इतने करीब नहीं रहे और हमारी साझेदारी पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी यात्रा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की श्रृंखला की उच्च गति पर आधारित है और हमारे संबंधों को गहरा करने और हमारी लचीलापन को मजबूत करने के लिए अल्बानियाई सरकार द्वारा चल रहे कार्य को दर्शाती है.

 सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ाने के लिए दोनों देश करेंगे काम

वोंग ने कहा कि मैं अपने समकक्ष और मित्र, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ चर्चा के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारी साझेदारी अपने अगले चरण में प्रवेश करते हुए और भी अधिक महत्वाकांक्षी, भविष्य-केंद्रित एजेंडे की दिशा तय की जा सके. हम साइबर और रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, रक्षा, खेल और लोगों के बीच संबंधों के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ाने पर विचार करेंगे.

वोंग ने आगे कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ मिलकर द्विपक्षीय रूप से क्वाड के माध्यम से और बहुपक्षीय संस्थानों के माध्यम से हमारी सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं. बता दें, यह उच्च स्तरीय यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया यात्रा के तुरंत बाद हो रही है. उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान वोंग के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की थी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से भी मुलाकात की थी जिससे द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा मिला.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

India-Australia relations

