अब घर बैठे आसानी से कर सकते हैं कोरोना टेस्ट, ये दो लाइनें चुटकियों में बताएंगी रिजल्ट

नई दिल्ली: देशभर में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में इन दिनों कोरोना की तीसरी लहर चल रही है. ऐसे में अगर आपको भी कोरोना के कुछ लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको घर बैठे कोरोना टेस्ट करने का तरीका बताएंगे. आपको बता दें कि आप रैपिड एंटीजन किट के जरिए घर बैठे अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं. ये किट मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगी.

7 रैपिड एंटीजन होम टेस्ट किट को मिल चुकी है मंजूरी

रैपिड एंटीजन होम टेस्ट किट आपको आसानी से बाजार और तमाम वेबसाइट्स पर मिल जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 250 रुपये से तीन सौ रुपये तक है. लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये किट असली हो यानी आईसीएमआर अप्रूव्ड किट ही लेनी है. देश में ICMR ने 7 होम टेस्टिंग किट्स को मंजूरी दी है. जिसके जरिए आप घर बैठे अपना टेस्ट कर सकते हैं. इनमें कोवीसेल्फ, पैनबायो, कोवीफाइंड, एंगकार्ड, क्लिनीटेस्ट, अबचेक और अल्ट्रा कोवी कैच होम किट शामिल है.

ये भी पढ़ें: ट्रैफिक नियम तोड़ डांस कर रहे थे पुलिस कर्मी, वीडियो वायरल होने पर हुए सस्पेंड

कैसे करें टेस्ट?

- सबसे पहले किट को खोलकर उसके अंदर रखा सारा सामान टेबल पर रख लें.

- फिर किट में रखी एक्सट्रैक्शन ट्यूब को बाहर निकालकर उसे अच्छी तरह हिला लें ताकि उसमें भरा लिक्विड नीचे आ जाए.

- फिर स्टरलाइज नेजल स्वैब को बाहर निकालें. उस स्वैब को अपनी नाक में 2-3 सेंटीमीटर तक डालकर अच्छी तरह घुमाएं.

- इसके बाद स्वैब को एक्सट्रैक्शन ट्यूब में डुबोएं और अच्छी तरह हिलाएं.

- अब स्वैब को पहले से लगे एक निशान से तोड़ लें. उसके बाद एक्सट्रैक्शन ट्यूब को नोजल कैप से अच्छी तरह बंद कर दें.

- इसके बाद टेस्ट कार्ड की वेल में एक्सट्रैक्शन ट्यूब को दबाकर दो बूंद लिक्विड डालें. वहीं लिक्विड डालने के बाद 15 मिनट तक इंतजार करें.

ये भी पढ़ें: भारत के खिलाफ फिर बड़ी साजिश रच रहा है पाकिस्तान, खुफिया एजेंसियों ने किया अलर्ट

कैसे पता चलेगा कोरोना पॉजिटिव हैं या निगेटिव?

दरअसल टेस्ट कार्ड पर C और T नाम के दो लेटर होंगे. अगर 15 मिनट बाद C के सामने रेड कलर की पट्टी दिखाई देती है तो आप निगेटिव हैं. वहीं अगर C के साथ T के सामने की पट्टी भी रेड कलर की दिखाई देती है तो आप कोरोना पॉजिटिव हैं. यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान रखना है वो ये कि 15 मिनट यानी 15 मिनट कुछ सेकेंड ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 20 मिनट के बाद जो भी रिजल्ट दिखाई देगा उसे सहीं नहीं माना जाता है.

(नोट: इस आलेख में सिर्फ बाजार में मौजूद किट को सही तरह से यूज करने का तरीका बताया गया है. घर में टेस्टिंग के बाद पॉजिटिव हो तो पैनिक न करें फौरन आरटी-पीसीआर टेस्ट कराएं और उसका नतीजा आने तक क्वारंटीन रहें. )

LIVE TV