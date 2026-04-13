Advertisement
trendingNow13177501
Hindi Newsदेशनोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे!

नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे!

Noida employees protest: नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर चल रहा श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को उग्र और हिंसक हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस के मुखिया और तमाम आलाधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं. इसके बावजूद कई औद्योगिक क्षेत्रों में हालात तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में हैं. सेक्टर 83 में बातचीत जारी है. पूरे नोएडा में गतिरोध बना हुआ है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूर
नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूर

Noida Workers Protest: यूपी के सबसे साफ और सुरक्षित शहरों में एक नोएडा की समृद्धि की रीढ़ माने जाने वाले मजदूर और कर्मचारियों के सीने में दबी आक्रोश की चिंगारी, ज्वाला बनकर फूटी तो यहां के बाशिंदे सन्न रह गए. सड़के जाम करके हंगामा करने वाले अल्पवेतन भोगी मजदूर/कर्मचारी हैं. जिनकी पीड़ा अगर जान लेंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी. यूं तो मजदूर हितों का ध्यान रखने वाले कानून आजादी के बाद ही लागू हो गए थे.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी (ईएसआईसी) ESIC एक्ट 1948, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) EPFO एक्ट 1952 और लेबर लॉ जैसे कानून मजदूर वर्ग के हितों का ध्यान रखने के लिए बनाए गए थे. फिर ऐसा क्या हुआ तो प्रवासी-मजदूरों का एक बड़ा वर्ग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरा तो पथराव और आगजनी तक पहुंच गया. 

मजदूरों का दर्द

जो लोग बीते कुछ दिनों से सड़कों पर उतरे हैं, उनके पास नौकरी है, उन्हें दिहाड़ी मजदूरों से ज्यादा वेतन मिलता है. कहने को तो उनके एम्प्लायर कर्मचारियों के लिए ओवरटाइम (समय से ज्यादा काम करने पर मिलने वाला भुगतान) जैसी सुविधाएं देते हैं. कई जतन करने के बावजूद उनके हाथ लगने वाला अमाउंट इतना नहीं हो पाता कि कमरतोड़ महंगाई और ब्लैक मार्केट में सिलेंडर की आसमान छूती कीमतों के बीच वो बिना कर्ज लिए अपने घर का चूल्हा जलाकर बीबी-बच्चों का पेट पाल सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

सुबह 07 बजे से लेकर 9 बजे तक मजदूरों का रेला 

यूं तो नोएडा के कई इलाकों जैसे सेक्टर 57, 58, 59, 60, 62, 83, भंगेल और ग्रेटर नोएडा जैसे अनगिनत इलाके हैं, जहां सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सड़कों पर केवल मुंड ही मुंड नजर आते हैं. लोग लंबी-लंबी कतारों में खोड़ा (यमुना पुश्ता) चाहे वो दिल्ली के नजदीक हाईवे के दायरे में आने वाला हो या गाजियाबाद की ठेठ खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले लोग फैक्ट्रियों/कंपनी में काम करने के लिए तेज कदमों में भागते नजर आते हैं. मैं खुद साल 2003 से नोएडा के सेक्टर 56 में रहते हुए, उनकी जीवन यात्रा में आने वाली मुश्किलों का गवाह रहा हूं.

खोड़ा कॉलोनी में रहने वाले लोगों से जब भी कभी चर्चा छिड़ी तो एक चीज कॉमन निकलकर आई कि रूखी-सूखी रोटी खाकर परिवार पाल रहे हैं. अपवाद को छोड़कर सभी की सैलरी 10 हजार से 12 हजार रुपये महीने के बीच ही रही. हालांकि कुछ जगहों पर 12-12 घंटे काम कराए जाने की बात पता चली. ईएसआई या ईपीएफ के इंसपेक्टर जब औचक निरीक्षण या जांच के लिए जाते होंगे तो उन्हें भी वहां अनियमितता लगभग न के बराबर मिलती होगी, क्योंकि हर कंपनी/फैक्ट्री के मालिक और मैनेजर सरकारी कागजों को एकदम दुरुस्त रखते हैं.

खोड़ा, बरौला, छिजारसी, अग्गापुर, हरौला और भंगेल या किसी और इलाके में रहने वाले कर्मचारियों का हाल लगभग एक जैसा है. 

नोएडा के लाखों प्रवासियों का दर्द चार शब्दों में यूं समझा जा सकता है. इनमें एक तबका ग्रेजुएट लोगों का है. जो पढ़ा-लिखा होने के बावजूद कम सैलरी में काम करने को मजबूर है.

आमदनी अठन्नी- खर्चा 10 रुपैया!

कुछ मजदूरों ने बताया कि उनकी फैक्ट्री में अलग-अलग सैलरी स्ट्रक्चर है. 10 से 14 हजार रुपये महीना. खर्च- एक रूम (कॉमन बाथरूम जैसा मुंबई की चॉल वगैरह में होता है) का किराया 3 से 6 हजार रुपये. राशन-दूध और सब्जी 4 से 6 हजार रुपये. बिजली का बिल 300-600 रुपये. सिलेंडर (सरकारी रेट 855 रुपये के आसपास और ब्लैक में तीन हजार से चार हजार रुपये), बच्चों की फीस कॉपी-किताब-पेन-पेंसिल 1000 से 2000 रुपये, सैलरी खत्म. 

इसके बाद घर में कोई बीमार पड़ जाए तो दवा लाने के लिए उसे कर्ज लेना पड़ता है. ये लोग नोएडा का 1200 टीडीएस वाला पानी पीकर बीमार होने से बचने के लिए कम से कम 600 रुपया महीना फिल्टर वाला पानी पीने के लिए खर्च करने को मजबूर हैं. 

यही वजह कि स्किल्ड और नॉन स्किल्ड हर वर्ग के कर्मचारी अपना वेतन कम से कम 20 हजार रुपये महीना करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भले ही चार पैसे भविष्य के लिए न जोड़ सकें लेकिन बिना किसी के आगे हाथ फैलाए सम्मान के साथ जिंदा रह सकें. 

इनका कहना है कि हरियाणा ने कर्मचारियों के वेतन में इजाफा किया है. ज्यादा सुविधाएं दी हैं, तो नोएडा में ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है?

नोएडा-ग्रेटर नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रियों में कार्यरत कर्मचारी हरियाणा के नवीनतम मजदूरी दरों (15,220 रुपए-18,500+ रुपए) के अनुसार वेतन मांग रहे हैं, इस बीच उग्र प्रदर्शन के देखते हुए डीएम मेधा रूपम लगातार कर्मचारियों से शांत रहने और उनकी मांगे पूरी करने का आश्वासन दे रही हैं.

नोएडा की डीएम का वीडियो संदेश

नोएडा की डीएम बीते कुछ दिनों से वीडियो संदेश जारी करके मजदूरों और श्रमिकों की मांगों पर उचित एक्शन लेने की बात कह रही थीं, फिर भला कहां चूक हो गई कि हिंसा के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. 

प्रॉपर्टी में निवेश के हिसाब से नोएडा, सबका फेवरेट हॉटस्पॉट रहा है. यहां गगनचुंबी इमारतों और पॉश सोसायटियों में रहने वाले घर से निकलकर सीधे काम पर निकल जाते हैं. उसी नोएडा में लाखों प्रवासी कर्मचारी/श्रमिक 10000 से 14000 रुपये महीने में कैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसका कुछ अंदाजा उन्हें बीते कुछ घंटों में लग गया होगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Noida Protest

Trending news

नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
Noida Protest
नोएडा में जिन कर्मचारियों ने काटा है बवाल, उनके घर के हालात जानकर चैन से सो न पाएंगे
असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; तस्वीर आई सामने
Assam news
असम में मिली छिपकली की नई प्रजाति, वैज्ञानिकों ने रखा ये खास नाम; तस्वीर आई सामने
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
accident Murbad
हादसे का ऐसा मंजर कि देख नहीं पाएंगे आप… ठाणे में एक पल में खत्म हो गईं 11 जिंदगियां
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
West Bengal elections 2026
15% लोग वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर 2% हो फिर क्या होगा? SIR पर SC का EC से सवाल
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
GE Aerospace
विदेश पर निर्भरता खत्म! ‘तेजस’ की मरम्मत अब भारत में, IAF का बड़ा गेमचेंजर फैसला
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
West Bengal Assembly Election 2026
पटका पहनाने दौड़े, थोड़ा रुके, फिर...बंगाल में योगी का ऐसा सम्मान पहली बार देखा होगा
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
Bhagwant Mann
मान सरकार की नई बसों से सड़कों पर दौड़ेगी विकास की रफ्तार, रोजगार को मिलेगा बूस्ट
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
West Bengal Election 2026
मुस्लिमों की जगह कट गए हिंदुओं के नाम, SIR पर TMC ने भाजपा को घेरा
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
india iran news
कयामत तक याद रखेंगे... 40वें दिन भाजपा के वरिष्ठ नेता ने खामेनेई को बताया 'शहीद'
Asha Bhosle Funeral Highlights: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक
Asha Bhosle Death News Live
Asha Bhosle Funeral Highlights: पंचतत्व में विलीन हुईं आशा भोसले, बेटे ने दी मुखाग्नि, सेलेब्स हुए भावुक