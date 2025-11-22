'आपने मुझे रिजेक्ट किया तो मैं भी...', चुनाव प्रचार के दौरान वोटर्स से ये क्या कह गए डिप्टी सीएम अजित पवार?

Maharashtra Election: महाराष्ट्र में आगामी निकाय चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और विभिन्न दल लगातार जनसभाएं कर रहे हैं. इसी बीच सूबे की सियासत में नया विवाद उस समय खड़ा हो गया जब उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने मालेगांव में एक सभा के दौरान विवादित बयान दे दिया. डिप्टी सीएम ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर आपके पास वोट हैं, मेरे पास फंड है. अगर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे तो मैं विकास के लिए पैसों की कोई कमी नहीं होने दूंगा. लेकिन यदि आप हमें नहीं चुनेंगे, तो मैं भी आपकी मदद नहीं करूंगा.'

अजित पवार के इस बयान ने तुरंत राजनीतिक बहस को हवा दे दी, जिससे विपक्षी दलों ने उन पर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया है. सरकार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने मालेगांव में नगर पंचायत के चुनाव प्रचार की शुरुआत में ही विवादित बयान के बाद मामला गरम हो गया है. उनके इस बयान को लेकर उद्धव ठाकरे शिवसेना और कांग्रेस ने अजित पवार को घेरा है.

विपक्षी दलों ने बयान पर जताई आपत्ति

अजित पवार के हालिया बयान पर महाराष्ट्र में राजनीतिक विवाद गहरा गया है. उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज़ जताया है. विपक्ष का कहना है कि यदि अजित पवार धमकी भरे लहजे में बातें कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के नेता चुनावी माहौल में दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लिए उचित नहीं है.

बयान पर कायम रहे अजित पवार

विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया के बाद भी उपमुख्यमंत्री अजित पवार अपने बयान पर कायम रहे और उसका बचाव किया. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावों के दौरान नेता जनता से वोट मांगते समय वादे करते हैं और बिहार के हालिया चुनावों में भी ऐसा होते देखा गया है. अजित पवार ने कहा, 'मैंने किसी को धमकी नहीं दी है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर लोग हमें जीत दिलाएंगे तो हम फंड उपलब्ध कराएंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे.' उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है और उनका उद्देश्य केवल विकास योजनाओं की प्राथमिकताओं को समझाना था.

