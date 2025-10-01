Advertisement
'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं हमारा दर्द', सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा खत, उठाई ये मांग

Sonam Wangchuk Wife Letter News: जेल में बंद लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने राष्ट्रपति मुर्मू को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने अपने पति को देशभक्त बताते हुए उनके कई योगदान गिनाए हैं.

Oct 01, 2025
Sonam Wangchuk Wife Wrote Letter to President: लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा है. उन्होंने राष्ट्रपति से उनके आदिवासी पृष्ठभूमि का हवाला देते हुए कहा कि वे खुद एक आदिवासी हैं. इसलिए लद्दाख के लोगों की भावनाओं को बेहतर समझ सकती हैं.

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भेजा पत्र

गीतांजलि आंग्मो ने यह पत्र राष्ट्रपति के साथ-साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को भी भेजा है. इसमें उन्होंने अपने पति की बिना शर्त रिहाई की मांग की है. सोनम वांगचुक को 'शांतिपूर्ण गांधीवादी आंदोलनकारी' बताते हुए आंग्मो ने कहा कि वे केवल जलवायु परिवर्तन, शिक्षा सुधार और लद्दाख जैसे पिछड़े जनजातीय क्षेत्र के उत्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

सोनम वांगचुक को पिछले सप्ताह लेह में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था. प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि लद्दाख को छठी अनुसूची (Sixth Schedule) का दर्जा और राज्य का दर्जा मिले. सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाया और उन्हें जोधपुर की केंद्रीय जेल भेज दिया.

पत्नी ने लगाया 'विच हंट' का आरोप

वांगचुक की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ हुई कार्रवाई को "विच हंट" (राजनीतिक प्रताड़ना) बताया. उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को पुलिस अधिकारी ने उन्हें सूचित किया था कि उनके पति को NSA के तहत हिरासत में लिया गया है, लेकिन अब तक उन्हें उनसे बात करने का मौका नहीं दिया गया.

आंग्मो ने कहा कि पुलिस अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि जोधपुर पहुंचने पर वे उन्हें सोनम वांगचुक से फोन पर बात कराएंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी भी नहीं दी गई.

'कपड़े और दवाइयों तक की अनुमति नहीं'

गीतांजलि ने यह भी दावा किया कि उन्हें उनके गांव फियांग में CRPF की निगरानी में रखा गया है. उनका संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख (HIAL) भी सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले तीन दिनों में उनके दो सहयोगियों को बिना कानूनी प्रक्रिया के हिरासत में लिया गया.

पत्र में आंग्मो ने लिखा कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के समय अपने कपड़े और दवाइयां भी नहीं लेने दी गईं. जबकि सितंबर में 15 दिन का उपवास करने के बाद उनकी तबीयत कमजोर है और उन्हें दवाइयों व बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है.

'आप भी एक आदिवासी, समझ सकती हैं दर्द'

गीतांजलि ने पत्र में सवाल उठाया कि क्या जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियरों, शिक्षा सुधार और जनजातीय क्षेत्र के उत्थान की बात करना अपराध है? क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? उन्होंने कहा कि उनके पति हमेशा गांधीवादी तरीके से आंदोलन करते रहे हैं.

पत्र में उन्होंने लिखा, 'आप भी एक आदिवासी पृष्ठभूमि से आती हैं, इसलिए आप लद्दाख के लोगों की भावनाओं को किसी और से बेहतर समझ सकती हैं.' उन्होंने राष्ट्रपति से पूछा कि क्या उन्हें अपने पति से मिलने और उनकी हालत जानने का अधिकार नहीं है?

'सीमा सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक भूल'

गीतांजलि ने याद दिलाया कि लद्दाख हमेशा से भारतीय सेना का मजबूत सहयोगी रहा है. लद्दाख स्काउट्स सेना की रीढ़ मानी जाती है. सोनम वांगचुक भी कई बार सेना के लिए आश्रय और ढांचे बनाने में योगदान दे चुके हैं. उन्होंने कहा कि लद्दाख के सपूत को इस तरह अपमानित करना सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि सीमा सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक भूल है.

उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई संविधान की आत्मा और नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है. उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि वे हस्तक्षेप करके न्याय सुनिश्चित करें और वांगचुक की रिहाई करवाएं.

जेल में मुलाकात से इनकार

इस बीच खबर है कि CPI-M के सांसद अमरा राम को भी जोधपुर जेल में सोनम वांगचुक से मिलने नहीं दिया गया. उन्हें जेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर रोक दिया. इस पर उन्होंने सरकार से सवाल किया कि आखिर किन शर्तों पर किसी को मुलाकात की इजाजत दी जाएगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

Sonam Wangchuk Gitanjali Angmo Ladakh violence update

