'40 अंडर 40' में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, 'जी न्यूज' के एंकर अनंत त्यागी को मिला प्रतिष्ठित अवार्ड

इस वर्ष भी 'हिन्दुस्तान' के एडिटर-इन-चीफ शशि शेखर ने जूरी चेयर की भूमिका निभाई. प्रतिष्ठित जूरी पैनल में 'बिजनेसवर्ल्ड ग्रुप' और 'एक्सचेंज4मीडिया ग्रुप' के चेयरमैन व एडिटर-इन-चीफ डॉ. अनुराग बत्रा, 'बीएजी नेटवर्क' की सीएमडी और 'न्यूज24' की एडिटर-इन-चीफ अनुराधा प्रसाद, केंद्रीय सूचना आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी, 'आजतक', 'गुड न्यूज टुडे' और 'इंडिया टुडे' के न्यूज डायरेक्टर सुप्रिय प्रसाद, 'अमर उजाला' (डिजिटल) के संपादक जयदीप कार्णिक, 'इंडिया हैबिटेट सेंटर' के डायरेक्टर प्रो. (डॉ.) के.जी. सुरेश, 'लाइव टाइम्स' के डायरेक्टर (न्यूज) दीपक चौरसिया, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (BCCL) के कॉरपोरेट अफेयर्स हेड राहुल महाजन, 'जी न्यूज' के मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा और 'इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी' के पूर्व प्रेजिडेंट राकेश शर्मा शामिल रहे.