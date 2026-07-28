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'40 अंडर 40' में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, 'जी न्यूज' के एंकर अनंत त्यागी को मिला प्रतिष्ठित अवार्ड

Samachar4Media Award: एक्सचेंज4मीडिया समूह की हिंदी वेबसाइट 'समाचार4मीडिया' की ओर से जी न्यूज के एंकर अनंत त्यागी को सोमवार को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया. उन्हें यह अवार्ड 40 अंडर 40 कैटेगरी में प्रदान किया गया.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 11:47 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:52 PM IST
'40 अंडर 40' में युवा पत्रकारों का हुआ सम्मान, 'जी न्यूज' के एंकर अनंत त्यागी को मिला प्रतिष्ठित अवार्ड

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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