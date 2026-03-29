सूरत में अफसरों की बड़ी लापरवाही, मेट्रो के लिए खोदे 20 फीट गहरे गड्ढे में गिरे बाइक सवार युवक और महिला

Surat Metro Project Latest News: गुजरात के सूरत में अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है. मेट्रो के लिए खोदे जा रहे 20 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सवार युवक और महिला गिर गए, जिन्हें बाद में बड़ी मुश्किल से जेसीबी से बाहर निकाला गया.
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Surat Metro Project Accident News: गुजरात के सूरत में चल रहे मेट्रो प्रोजेक्ट में गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. वहां पर मेट्रो लाइन के लिए खोदे जा रहे 20 फीट गहरे गड्ढे में बाइक सवार गिर गया. इस घटना में युवक और उसके साथ बैठी महिला गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें बाद में जेसीबी की मदद से बाहर निकालकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा गया. यह घटना वहां लगे सीसीटी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई.
प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि मौके पर सीमेंट के बैरिकेड्स नहीं लगाए गए थे, जिसकी वजह से बाइक सवार को गड्ढे का पता नहीं चला. इसके चलते बाइक सवार युवक और पीछे बैठी महिला समेत दोनों लोग 20 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरे. गड्ढे से बाहर निकालने के बाद दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
उधर, अधिकारियों ने मामले में चुप्पी साध ली है. मीडिया के कैमरे देखकर मेट्रो प्रोजेक्ट के अधिकारी मौके से भागते नजर आए और कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया.
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया. लोगों ने आरोप लगाया कि मेट्रो प्रोजेक्ट की निर्माण एजेंसी ने रात के समय गड्ढे को ठीक से सुरक्षित नहीं किया था और न ही पर्याप्त रोशनी या चेतावनी के संकेत लगाए गए थे. जिसकी वजह से यह हादसा हो गया. लोगों ने मेट्रो प्रोजेक्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए मामले की जांच की मांग की है.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, कुछ स्थानीय नेताओं ने इस घटना को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो स्थानीय निवासी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे.
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