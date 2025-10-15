ओ तेरी! जुब्बा पहने इस लड़के ने घूम-घूमकर जूस पिलाया, पीते ही 15 घंटे बेहोश रहे 12 लोग

Hyderabad News: एक धार्मिक अनुष्ठान पूरा होने की बात करते हुए मुस्लिम पोशाक पहने एक शख्स कई लोगों को घूम-घूमकर जूस पिलाया. उसके जाते ही लोग सोने लगे और ऐसा सोए कि 12 से 15 घंटे सोते ही रहे. पुलिस ने सीसीटीवी में उसकी पहचान कर ली है.
Trending Photos
धार्मिक अनुष्ठान पूरा होता है तो लोग कुछ दान करते हैं या लोगों को खिलाते - पिलाते हैं. यह एक परंपरा है लेकिन हैदराबाद में अजीबोगरीब घटना घटी. कुरान की तिलावत पूरी होने की बात कहते हुए एक शख्स ने कई दुकानों और अपार्टमेंट के आसपास लोगों को जूस बांटना शुरू कर दिया. पूछने पर बताता कि वह अपनी तरह से सेलिब्रेट कर रहा है. कुछ लोगों ने लिया नहीं और कम से कम 12 लोगों ने जूस पिया तो गहरी नींद सो गए.
जी हां, ऐसी नींद कि 12 से 15 घंटे तक सोते ही रहे. हैदराबाद के पुराने शहर में दबीरपुरा थाने का मामला है. जब वह लड़का जूस बांट रहा था तो आसपास के लोग हैरान थे. हालांकि किसी को शक नहीं हुआ. जूस पीने वाले लोगों पर कुछ ही देर बाद रीएक्शन हो गया. पुलिस रिपोर्ट के अनुसार ये लोग होश में आए तो भी ठीक से बोल या सोच नहीं पा रहे थे.
जूस पिया फिर सब भूल गए
ये लोग काफी देर तक भ्रमित और अनजान लग रहे थे कि हुआ क्या था. कुछ परिवारों ने बताया है कि सुबह उठने के बाद भी पीड़ितों को याद नहीं आया कि उन्होंने दिनभर क्या किया था. इस अजीबोगरीब घटना से घबराकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी.
पुलिस टीम ने जांच शुरू की. पीड़ितों के बयान दर्ज किए और युवक की पहचान करने के लिए सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस कई पहलुओं की जांच कर रही है- जैसे वह आदमी कहां से आया था. उसके इरादे क्या थे और क्या जूस में कोई नशीला या नींद लाने वाला पदार्थ मिलाया गया था. बोतलों से बचे हुए जूस के नमूने जब्त कर लिए गए हैं और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है.
सीसीटीवी में दिखी मुस्लिम पोशाक
आसपास के इलाकों में सीसीटीवी फुटेज जांची गई तो इसकी तस्वीर दिखाई दी. इस घटना से लोगों में दहशत फैल गई है. पुलिस ने कहा कि पीड़ितों की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उनके पूरी तरह ठीक होने की पुष्टि आगे की चिकित्सा निगरानी के बाद ही हो पाएगी. जांच से पता चलेगा कि पेय पदार्थ में कोई नशीला पदार्थ था या नहीं.
पुलिस ने जनता से अजनबी लोगों से कुछ भी खाना या पेय पदार्थ न लेने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है.
पढ़ें: परदा, झालर या... AC स्लीपर बस में आग कैसे लगी? जैसलमेर की घटना से डराने वाली वजह पता चली
पढ़ें: तालिबान के विदेश मंत्री मुत्ताकी ने धीरे से किसका हाथ दबाया? दिल्ली के एक वीडियो में दिख रहा सब
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.