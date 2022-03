ऑपरेशन गंगा: 24 घंटे में 1377 भारतीयों की यूक्रेन से वापसी, स्मृति ईरानी ने यूं किया WELCOME

नई दिल्ली: रूस और यूक्रेन के बीच जंग (Russia-Ukraine War) लगातार सातवें दिन भी जारी है. भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) मिशन में भारतीय छात्रों और नागरिकों को निकालने के लिए वायुसेना की भी मदद ली है. वायुसेना का एक विमान C-17 बुधवार सुबह 4 बजे हिंडन एयरबेस से रवाना हुआ. वायु सेना का एक और विमान, टैंट,कंबल और अन्य मानवीय सहायता सामग्री लेकर हिंडन एयरबेस से रवाना हो रहा है. इस तरह अपनी पहली उड़ान में 400 से ज्यादा भारतीय छात्रों और नागरिकों को यह विमान एयरलिफ्ट करके बुधवार शाम तक भारत ला सकता है.

भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने बुधवार को कहा कि यूक्रेन में फंसे 1,377 भारतीय नागरिकों को लेकर छह उड़ानें पिछले 24 घंटों में 'ऑपरेशन गंगा' के तहत भारत के लिए रवाना हुई हैं.

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अलग अंदाज में किया WELCOME

ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का काम मिशन मोड में हो रहा है. केंद्र सरकार के चार-चार मंत्री यूक्रेन से सटे देशों में मोर्चा संभाले हैं. इस कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत लौटे छात्रों का स्वागत उनकी मात्र भाषा में किया ये वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल स्मृति ईरान भारत में लैंड हुई एक फ्लाइट के केबिन में पहुंची उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में सभी छात्रों का स्वागत करते हुए कहा आपका भारत की धरती पर स्वागत है. आप सब बहुत बहादुर हैं. आपके माता-पिता और परिजन सिसकते हुए आपका इंतजार कर रहे हैं. इसके बाद उन्होंने सबसे पहले मलयालम फिर बंगाली उसके बाद गुजराती और मराठी भाषा में केरल, बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र के उन छात्रों का स्वागत किया जो युद्ध प्रभावित यूक्रेन (Ukraine) में फंसे थे. आप भी देखिए उनका ये अंदाज.

